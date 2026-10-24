Dalla Coppa del Mondo di Sci alla Supercoppa di Pallavolo femminile. È decisamente ricco il calendario dello sport in chiaro in tv di sabato 24 ottobre e di seguito vi sveliamo la programmazione dei principali eventi.

Sport in tv sabato 24 ottobre, inizia la Coppa del Mondo di Sci

L’avvenimento sportivo che apre la giornata di sabato 24 ottobre è quello legato alla Coppa del Mondo di Sci. Dopo la pausa estiva, infatti, prende il via una nuova edizione del torneo iridato che apre, in maniera simbolica, la stagione agonistica internazionale.

Coloro che scendono in pista, nella giornata di sabato, sono le donne. L’orario di partenza della prima manche è previsto per le ore 09:50 e la location che fa da cornice alla prima gara è, come da tradizione, il ghiacciaio di Rettenbach a Sölden, in Austria. All’appuntamento l’Italia arriva con delle assenze eccellenti, in quanto non presenzieranno né Federica Brignone né Sofia Goggia.

In chiaro, sabato 24 ottobre, la Coppa del Mondo di Sci è proposta in diretta dalle 09:50 circa su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La seconda manche, in partenza alle 12:45, è visibile su Rai Sport.

La finale della Supercoppa di Pallavolo femminile

Sempre su Rai 2, ma nel pomeriggio di sabato 24 ottobre, è possibile seguire un altro evento sportivo molto atteso. Alle ore 17:55, subito dopo la fine dell’edizione breve del TG2 Lis, inizia il collegamento con il pre-partita del faccia a faccia fra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci. Si tratta di una partita sulla carta molto combattuta e che assegna la Supercoppa Italiana di Pallavolo femminile. A venti anni di distanza la competizione torna a disputarsi nel Sud Italia: la location nel quale si svolge l’incontro è quella del PalaFlorio di Bari.

Su Rai Sport, dalle ore 14:00, sono trasmesse le finali di specialità della prima giornata dei Campionati del Mondo di Ginnastica Artistica. Fra le gare più attese della sessione c’è quella delle parallele asimmetriche, al via intorno alle 16:30 e con le italiane Elisa Iorio e Giulia Perotti che ambiscono ad avere un ruolo da protagoniste.

Sport in tv sabato 24 ottobre, la MotoGP

Lo sport in chiaro, sabato 24 ottobre, non passa solamente per la Rai. Su TV8, nella notte fra il 23 e il 24 ottobre, vanno in onda in diretta le Qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio dell’Australia di MotoGP. In particolare, le Qualifiche sono proposte dalle 01:50 circa, mentre la Sprint, che assegna i primi punti del fine settimana, parte alle 06:00.