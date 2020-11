Vanessa Gravina è uno dei personaggi principali de Il paradiso delle signore 5. La soap opera di Rai 1 va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45, registrando quotidianamente una media di quasi due milioni di telespettatori ed una share tra il 16 e il 17%.

La Gravina interpreta la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Nelle ultime puntate ha iniziato a nutrire sospetti sul cognato Umberto Guarnieri e sul giovane Federico Cattaneo, figlio del ragioniere Luciano. I due, infatti, sembrano essere sempre più legati. Ma ben presto Adelaide scopre che Umberto è il padre biologico di Federico.

Il Paradiso delle Signore 5- intervista a Vanessa Gravina

Abbiamo raggiunto telefonicamente Vanessa Gravina. Ecco l’intervista rilasciata a maridacaterini.it

In che maniera Adelaide di Sant’Erasmo viene a conoscenza che Federico è figlio di Umberto, quindi suo nipote?

“Molto presto Adelaide scopre la menzogna di suo cognato Umberto Guarnieri. Verrà a sapere che in realtà Federico non è figlio del ragioniere Luciano Cattaneo. E’ il frutto di un’avventura di Umberto con Silvia Cattaneo, moglie di Luciano. Il flirt è avvenuto prima che Silvia si sposasse, quando lavorava per Umberto come segretaria.”

Come reagirà Adelaide di fronte alla notizia?

“Il mio personaggio aveva già subito una serie di disillusioni da parte dell’ex marito Achille Ravasi, che è rimasto in America, dove erano andati in viaggio di nozze. Ma Adelaide ed Umberto sono ormai una coppia collaudata dopo tanti anni di convivenza. Infatti da quando Margherita (moglie di Umberto e sorella di Adelaide) è deceduta, lei si è occupata della crescita dei nipoti Marta e Riccardo.

E’ rimasto aperto il mistero del suo viaggio di nozze in America. Adelaide è partita con suo marito ma è tornata in Italia da sola…

“Il filone legato al viaggio in America è aperto e sarà molto interessante perché darà vita ad una nuova storyline in cui telespettatori comprendono quanto realmente accaduto negli Stati Uniti. Nel frattempo Adelaide ha chiesto ad Umberto di non proferire parola sugli eventi americani perché è ancora sconvolta”.

Come ha reagito Adelaide dinanzi alla partenza di Riccardo trasferito a Parigi con Nicoletta?

“Adelaide ha sempre considerato Riccardo come il figlio che non ha mai avuto. Ed ha cercato di dargli tutto l’affetto possibile. Ma ultimamente si è resa conto che non doveva più ostacolare la relazione tra il ragazzo e Nicoletta, con la quale ha avuto una figlia. Ed è contenta che ora Riccardo possa vivere liberamente la sua storia d’amore.

Come invece ha reagito l’attrice Vanessa Gravina?

“Mi è molto dispiaciuto per l’uscita di scena di Riccardo perché le migliori scene le abbiamo girate insieme. Il grande feeling professionale tra me ed Enrico Oetiker ci ha aiutato moltissimo”.

Come è considerata la Adelaide nell’alta società milanese del 1962?

“Adelaide ha su di sé la macchia di essere stata tradita ed abbandonata oltreoceano. Ma la realtà è ben diversa e la contessa adesso deve riabilitarsi. Possiamo solo anticipare che durante la luna di miele in America ha subito qualcosa di molto grave da parte del marito, Achille Ravasi”.

Stiamo vivendo un periodo difficile a causa della pandemia. Qual è la sua opinione sui lavoratori dello spettacolo?

“Tutta la mia solidarietà va ai lavoratori di ogni settore del mondo dello spettacolo, che forse più di tutti, hanno pagato maggiormente per le restrizioni governative. Bisogna aiutarli”.

Sta già organizzando, appena si potrà, il suo prossimo spettacolo teatrale?

“Quando ci saranno le condizioni giuste per poter ricominciare in sicurezza, riprenderò Tartufo di Molière, che ho dovuto interrompere a febbraio. Il teatro è fonte di cultura ed una chiave importantissima per riflettere sui fatti che accadono non solo in Italia, ma anche nel mondo”.