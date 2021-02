La serie tv antologica Modern Love firmata Amazon Original torna con la seconda stagione. Gli Amazon Studios annunciano il cast protagonista dei nuovi episodi della serie dalle caratteristiche romantic-comedy. Tra i nomi rivelati Kit Harington, Lucy Boynton, Miranda Richardson e il premio Oscar Anna Paquin. La serie è distribuita sulla piattaforma di streaming Amazon Prime.

Modern Love serie tv – Regia, produzione, dove è girato

La serie tv Modern Love è scritta e diretta da John Carney, il quale ne è anche executive producer. Gli episodi della seconda stagione, caratterizzata da un’impostazione antologica, saranno inoltre diretti da John Crowley (Brooklyn, Il Cardellino), Marta Cunningham (Insecure), e Jesse Peretz (Glow). In particolare, Andrew Rannells (Black Monday) sarà l’autore di un episodio basato su un proprio saggio personale, che ha firmato per la rubrica del New York Times.

La seconda stagione di Modern Love ha poi come executive producers Todd Hoffman, Trish Hofmann e Anthony Bregman, assieme a Caitlin Roper e Choire Sicha del New York Times. Sean Fogel ha il ruolo di produttore, mentre Daniel Jones, editor della rubrica Modern Love, è co-produttore. La serie tv, oltre ad essere prodotta da Amazon Studios e dal New York Times, annovera la firma di Storied Media Group e Likely Story.

La serie tv Modern Love segue la vita di differenti protagonisti. Per questo motivo è stata girata in diversi luoghi. Tra questi, New York City e le vicine cittadine di Schenectady e Troy, ma anche Albany e Dublino.

La seconda stagione di Modern Love sarà trasmessa sulla piattaforma streaming Prime Video nel 2021, in più di 240 paesi di tutto il mondo.

Protagonisti e trama della serie

Gli episodi della prima stagione di Modern Love hanno come protagonisti molteplici star, tra cui Anne Hathaway, Tina Fey, Andy García, Dev Patel ed Andrew Scott. Ogni attore è interprete di un singolo episodio, ciascuno collegato dal tema principale della serie televisiva: l’amore declinato in ogni forma.

La seconda stagione riprende la narrazione di questo ampio tema, tramite un cast altrettanto stellare. Gli Amazon Studios annunciano infatti i protagonisti dei nuovi episodi. Tra i nomi rivelati ci sono quelli di attori affermati come il premio Oscar Anna Paquin, Kit Harington (Game of Thrones), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) e la vincitrice del Golden Globe Award Miranda Richardson.

Gli episodi hanno poi come protagonisti attori quali Gbenga Akinnagbe (The Deuce), Susan Blackwell (Madam Secretary), Tom Burke (Mank), Zoe Chao (Love Life), Maria Dizzia (Orange is the New Black), Minnie Driver (Cinderella) e Zuzanna Szadkowski (Dorota di Gossip Girl).

Tuttavia, non mancano interpreti freschi, come Grace Edwards, Dominique Fishback, Kathryn Gallaghe, Garrett Hedlund, Telci Huynh, Nikki M. James, Aparna Nancherla, Larry Owens, Zane Pais, Isaac Powell, Ben Rappaport, Milan Ray, Jack Reynor (Midsommar), Marquis Rodriguez (When They See Us), James Scully, Lulu Wilson, Don Wycherley e Jeena Yi (Unbreakable Kimmy Schmidt).

La serie tv Modern Love è di genere romantico. Modern Love ha infatti l’obiettivo di esplorare l’amore nel senso più ampio, spaziando da quello romantico a quello sessuale, platonico, familiare, ma anche l’amore rivolto a sé stessi. Centrali dunque sono le relazioni umane, la passione e gli affetti interpersonali.

La serie televisiva è inoltre di tipo antologico: ogni episodio, ambientato nella città di New York, racconta una forma di amore differente. Prende ispirazione dalla rubrica settimanale omonima pubblicata dal New York Times, produttore della serie stessa.

Modern Love 2° stagione – Il cast completo

Di seguito il cast completo della seconda stagione della serie tv Modern Love.