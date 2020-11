Rai Premium manda in onda in prime time ancora una pellicola tedesca. Il titolo è Un’estate in campagna. Le atmosfere sono sentimentali e romantiche con una notevole concessione alla commedia ed al genere “romance”.

Un’estate in campagna – cast, regia, dove è girato

La regia è di Jorgo Papavassiliou. Nel cast ci sono: Julie Engelbrecht, Tony de Maeyer, Peter Wyssbrod, Grégoire Gros, Mathilde Irrmann, Nathalie Schott. La durata del film tv è di 90 minuti. La messa in onda è alle ore 17.15 su Rai Premium, in prima visione italiana. Il titolo originale in tedesco è: Ein Sommer in Südfrankreich.

Il film, datato 2016, è girato tra la Germania e il sud della Provenza e si caratterizza per la dolcezza e la bellezza quasi bucolica dei paesaggi che diventano veri e propri protagonisti.

Un’estate in campagna | trama del film in onda su Rai Premium

La storia è basata sulla giovane Chrlotte (Julie Engelbrecht) una nota e stimata consulente d’affari che dalla Germania si reca nel Sud della Francia a seguito della morte di uno zio che le ha lasciato una notevole eredità.

Quando Charlotte arriva sul posto si rende conto che il parente defunto le ha lasciato una casa funeraria ubicata in un piccolo castello.

Charlotte ha un grande senso senso degli affari. Ha capito che la zona è bellissima e potrebbe essere sfruttata al meglio in chiave turistica. Si convince di poter trarre maggior profitto usandola per accogliere viaggiatori amanti della pace e della serenità quasi bucolica della zona e vorrebbe venderla il prima possibile.

L’intento è di trasformare tutto in un elegante albergo, una struttura di classe per un pubblico trasversale: infatti Charlotte ha già deciso che farà dei prezzi e delle offerte accessibili anche a turisti non solo di élite.

Ma non sarà semplice, per lei, portare a termine il suo progetto. Infatti troverà sulla sua strada, ad intralciarne i piani, il giovane André, che ha ereditato l’altra metà della struttura. L’uomo, il figlio adottivo del defunto, era molto legato al padre e non ha nessuna intenzione di mandare in fumo l’attività svolta dal vecchio in tanti anni.

Al contrario ha intenzione di continuarla e di potenziarla, modernizzandola nel rispetto della tradizione e della volontà del genitore. André sapeva quanto il padre adottivo amava la zona e la struttura alla quale aveva dedicato tutto il suo tempo.

Il finale del film

Tra i due eredi i rapporti iniziali non sono facili. Ognuno resta testardamente ancorato alle proprie posizioni ed è intenzionato a non cedere dinanzi alle proposte dell’altro. Ma la bellezza rasserenante del paesaggio e la serenità che inculca la Provenza del Sud hanno alla fine un effetto benefico sull’animo dei due contendenti.

Man mano che Charlotte e André discutono, avviene qualcosa che, invece di allontanarli sempre di più, comincia ad avvicinarli e a smussare gli angoli della disputa.

Prima di arrivare all’happy ending finale, ci sono molte novità ed eventi che accadono e coinvolgono anche altri personaggi.