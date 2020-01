Rai Premium trasmette questa sera in prime time la pellicola Morte sulla scogliera. L’appuntamento è alle 21:20.

La pellicola, del 2019, è una produzione tedesca della durata di 3 ore. Rai Premium le dedica quindi la prima e la seconda serata. Il titolo originale è Tod eines Mädchens 2: Die verschwundene Familie.

La storia ha atmosfere a metà strada tra il thriller e il poliziesco ed è basato su una minuziosa ricerca investigativa da parte dei due poliziotti protagonisti impegnati a trovare l’assassino di turno e ad assicurarlo alla giustizia.

Morte sulla scogliera – regia, cast, attori, riprese, location

Con la regia di Thomas Berger recitano i seguenti attori Heino Ferch, Barbara Auer, Rainer Bock, Finn Fiebig, Anja Kling, Dietrich Hollinderbäumer, Ulrike Kriener e Timo Hack.

Le riprese si sono svolte in Danimarca in particolare a Nordholm, una cittadina che fa parte delle Isole Danismark situate a 100 km ad ovest di Copenaghen.

Protagonista principale è l’attore Heino Ferch conosciuto per avere interpretato la serie Una strada verso il domani – Ku’damm 59, Due casi per Helen Dorn e film tv Chiamatemi Helen e La ragazza sulla scogliera su Rai 2. L’attore è uno degli interpreti più amati in terra tedesca.

Morte sulla scogliera – trama del film tv

La storia raccontata è ambientata nella cittadina di Nordholm, piccolo centro apparentemente tranquillo. Qui quattro anni prima c’era stato l’omicidio di una studentessa di nome Jenny. Sul caso avevano indagato Simon Kessler (Heino Ferch), il nuovo capo della polizia e il commissario Hella Christensen (Barbara Auer).

Adesso improvvisamente un altro inquietante fatto di cronaca sconvolge gli abitanti della cittadina e Simon Kessler è chiamato di nuovo di indagare per trovare la verità. Viene ritrovato il corpo senza vita di Jacob Thomsen in fondo alla scogliera. Inizialmente si pensa si sia trattato di un suicidio invece Hella Christensen intuisce subito che c’è un mistero dietro una morte così inspiegabile.

L’ipotesi del suicidio cade immediatamente perché, appena ritrovato il corpo dell’uomo, spariscono misteriosamente la moglie Hanna e la figlia Lilly. Delle due donne si perdono completamente le tracce nonostante siano ricercate intensamente dalla polizia. L’unico componente della famiglia rimasto è il figlio Tom che testimonia come il padre non si sarebbe mai tolto la vita di sua spontanea volontà.

Le indagini proseguono ma i due poliziotti trovano enormi difficoltà in quanto i cittadini si rifiutano di rispondere alle domande e assumono un atteggiamento sempre più di ritrosia nei confronti degli investigatori. Tutto questo fa pensare alla presenza di un mistero sul quale bisogna fare luce.

Inoltre Simon e Hella cominciano a sospettare la presenza di un legame tra questo omicidio e la morte della ragazzina avvenuta quattro anni prima.

I due investigatori vanno alla ricerca di indizi nonostante l’omertà degli abitanti. Si scoprirà molto presto la presenza di un segreto inconfessato per molto tempo. Non solo ma Simon Kessler ed Hella Christensen si troveranno di fronte ad una serie di bugie, di macchinazioni e di misteri. Quella cittadina così tranquilla nasconde la chiave di volta per scoprire l’assassino di Jacob Thomsen.