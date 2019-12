Masterchef Italia 2019 diretta 19 dicembre : Le selezioni degli aspiranti chef

Giovedì 19 dicembre, in diretta dalle 21.15 su Sky Uno, va in onda la prima puntata di Masterchef Italia 2019.

La giuria di quest’anno è composta dai tre chef stellati: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Tra le novità invece c’è l’introduzione dei skill test ed il grembiule grigio. Per conquistarlo i concorrenti dovranno superare tre step per aggiudicarsi un posto nella Masterclass che consistono in una presentazione di un piatto a scelta, un test di abilità e la prova finale.

Masterchef Italia 2019 diretta 19 dicembre – prove concorrenti masterclass

La diretta del 19 dicembre inizia con l’ingresso dei tre giudici all’interno dello studio di Masterchef. Spiegano ai concorrenti che sono stati selezionati con grande criterio. Devono reputarsi già fortunati ad essere stati scelti.

In questa edizione saranno ancora più esigenti. Per entrare nella Masterclass infatti i partecipanti dovranno superare ben tre prove.

Con il grembiule grigio i concorrenti affronteranno le prove di abilità, con il grembiule bianco invece andranno direttamente alla fase finale.

Nella prima fase i giudici potranno scommettere su un aspirante chef. Nel caso il parere di un giudice sia contrario a quello dei due colleghi, potrà far passare direttamente alla fase successiva, il concorrente al quale vuole riporre fiducia.

Masterchef Italia 2019 19 dicembre – La prima fase di selezione

Dopo l’introduzione si entra nel vivo dalla prima puntata di Masterchef Italia 2019 con la prima fase di selezione. I partecipanti hanno a disposizione 45 minuti per preparare un piatto a scelta.

Per conquistare i giudici, gli aspiranti chef puntano su ricette tradizionali o sull’utilizzo di carni particolari. C’è chi ha scelto di cucinare la faraona o il piccione e chi come Davide, in un unico piatto, si è messo in gioco mescolando il coniglio con la capra. Alcuni hanno optato per ravioli, tortellini o la carbonara.

Nel complesso i giudici sono soddisfatti del livello culinario. Al termine degli assaggi, Paolo, Maria Teresa, Marisa hanno ottenuto il grembiule grigio e affronteranno le prove di abilità.

Davide, Milenis,Antonio,Fabio, Domenico, Nicolò invece hanno conquistato il grembiule bianco.

Altri concorrenti come Pippo, Alessandro, Maria Cristina, Francesco e Mirko non sono riusciti ad ottenere il consenso dei giudici. Mirko, in particolare, ha infastidito Barbieri per la presunzione e la totale mancanza di preparazione.

Andrea invece ha rischiato di lasciare la trasmissione. Bruno Barbieri ha scelto di scommettere su di lui concedendogli il grembiule grigio.

Masterchef Italia 2019 – Continuano gli assaggi

Dopo il primo gruppo di concorrenti, gli assaggi continuano. Giada ha ottenuto il grembiule bianco preparando l’agnello con le ciliegie.

A lei si aggiungono Francesca ed Andrea, che oltre al talento, ha commosso i giudici per la sua storia personale. Avendo perso il padre quando era piccolo, la madre ha cresciuto da sola quattro figli.

Vincenzo, Claudio, Enzo, Michela,Luciano,Andrea, Francesco ed Alexandro hanno ottenuto il grembiule grigio. Alberto, Massimiliano, Claudia,Sara e Franca non hanno superato la selezione. Giorgio Locatelli ha scelto di concedere una chance a Giulia apponendo la propria firma sul grembiule grigio.

Antonino Cannavacciuolo ha invece salvato Elisa in quanto la ragazza ha avuto il coraggio di rivisitare, in minima parte, una ricetta originale dello chef.

Termina così la prima puntata di Masterchef Italia 2019.

Masterchef Italia 2019 – Le nostre impressioni

Un programma televisivo, dopo anni di messa in onda, mostra quasi sempre i primi segni di stanchezza. Non ha fatto eccezione la prima puntata di Masterchef Italia 2019.

L’ appuntamento è stato interamente dedicato alle selezioni di centinaia di aspiranti chef provenienti da tutta Italia. Non solo autoctoni ma anche stranieri perfettamente integrati.

La netta sensazione è che i veri protagonisti siano stati i tre padroni di casa. Infatti, per la maggior parte del tempo, hanno rubato la scena ai concorrenti, dimostrando uno spiccato egocentrismo spettacolare. La conseguenza è che gli aspiranti chef sono rimasti quasi tutti sullo sfondo. L’infinita ritualità degli assaggi, a lungo andare, ha generato noia nel telespettatore.

Va premiato invece il messaggio positivo che la trasmissione ha lanciato contro l’omofobia.

Tra gli aspiranti chef i telespettatori hanno conosciuto Antonio e Giulia, uniti civilmente con i rispettivi partner che li hanno accompagnati nel corso dello svolgimento della prima selezione.

Il compito di un programma seguito come Masterchef è dimostrare la normalità dell’amore e della famiglia qualunque siano i componenti.

Ovviamente la prima puntata rappresenta la fase embrionale del talent culinario. La speranza è che l’introduzione delle novità possa conferire brio ed interesse ad un cooking show che risente dall’avanzare degli anni.