Soap opera Natale 2019 – ecco i nuovi palinsesti Rai e Mediaset

Cambio di programmazione per le soap opera nel periodo di Natale e Capodanno 2019. Ad essere interessate sono le serialità a Rai e Mediaset. Per la Rai c’è Il Paradiso delle Signore che cambia programmazione. Per Mediaset tutte le soap opera del pomeriggio.

Vediamo quali sono i nuovi palinsesti e quando andranno in onda nel periodo tra il 23 dicembre e il 5 gennaio tutte le soap opera.

Soap opera Natale 2019 – Il Paradiso delle Signore Rai 1 quando si interrompe

Per la prima volta da quando va in onda, Il Paradiso delle Signore 4 si interrompe da lunedì 23 dicembre e per tutta la settimana. Le vicende legate ai protagonisti del grande magazzino milanese tornano in onda lunedì 30 dicembre dopo le festività natalizie.

Dunque per un’intera settimana la soap opera che assicura ottimi ascolti al pomeriggio di Rai 1, verrà interrotta. Ricordiamo che Il Paradiso delle Signore 4 va in onda ogni giorno su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle 15:40 alle 16:25. La vicenda raccontata si interrompe quando i protagonisti della soap stanno per festeggiare il Natale.

Clelia Calligaris (Enrica Pintore) dovrà prendere un’importante decisione sul suo futuro e su quello del figlioletto Carlo. Intanto Marcello e Salvatore si preparano a firmare il contratto per l’acquisto della caffetteria.

Lunedì 30 dicembre la storia riprende con il ritorno da Cortina di Riccardo Guarnieri e Ludovica Brancia.

Soap opera Natale 2019 – le serie Mediaset quando si interrompono

I telespettatori sono abituati all’interruzione delle soap opera targate Mediaset nei periodi più caldi dell’anno. Parliamo in particolare dei mesi estivi e delle festività natalizie. Dalla settimana che va dal 23 al 30 dicembre c’è una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le soap opera di Canale 5.

Intanto Beautiful prende il periodo di “ferie” più lungo di tutti. Infatti le vicende dei Forrester vanno in onda per l’ultima volta oggi venerdì 20 dicembre e tornano addirittura il 7 gennaio 2020. Dopo che sono trascorse tutte le festività natalizie e di fine anno, Epifania compresa. Solo dal 7 gennaio 2020 ritorneranno le puntate in prima visione.

Vediamo adesso quello che succede con la programmazione di Una vita e del Segreto.

Queste due soap, in onda una dopo l’altra nel pomeriggio di Canale 5, non vanno in onda mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale e giovedì 26 dicembre giorno di Santo Stefano. Tornano con le nuove puntate in prima visione a partire da venerdì 27 dicembre.

Successivamente osserveranno la programmazione normale dal lunedì al venerdì sempre nel daytime pomeridiano.

Però Una vita cambia orario e va in onda alle 13:40 al posto di Beautiful. Il Segreto invece mantiene la propria collocazione andando in onda regolarmente alle 16:10.

Ricordiamo che il palinsesto quotidiano del day time pomeridiano di Canale 5 è così suddiviso. Alle 13:40 va in onda Beautiful, alle 14:10 Una vita. Dalle 14:45 fino alle 16:10 arriva Maria De Filippi con Uomini e Donne. Alle 16:10 invece ci sono le puntate consuete de Il Segreto.

Su Rete 4 invece Tempesta d’amore mantiene la regolare programmazione alle 18:40.

Anche Un posto al sole, in onda su Rai 3 nella fascia dell’acces prime time, non subisce interruzioni.