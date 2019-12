Natale a Evergreen su Rai 2 trama, cast, finale

Il Natale 2019 di Rai 2 è dedicato ad una serie di film tv in onda in differenti fasce orarie: oggi vanno in onda Natale a Evergreen e La mia favola di Natale. L’appuntamento è in successione, rispettivamente alle 14:00 e alle 15:30.

Natale a Evergreen – cast, attori, regia, riprese e location

Rai 2 inizia alle 14:00 con il film tv Natale a Evergreen. Il sottotitolo è La lettera perduta. Ricordiamo ai nostri lettori che da oggi fino al 27 dicembre compreso il programma Detto fatto non va in onda e viene sostituito da pellicole realizzate appositamente per il piccolo schermo.

Il cast degli attori che recitano nel film è il seguente: Jill Wagner, Mark Deklin (Scambiamoci a Natale), Holly Robinson Peete, Barbara Niven, Andrew Francis, Ashley Williams, Michelle Choi-Lee, Candus Churchill. La regia è di Sean McNamara.

Natale a Evergreen è un film tv genere sentimentale. Ha la durata di un’ora e 30 minuti, la produzione è statunitense il titolo originale è Christmas in Evergreen. Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti in particolare nella piccola cittadina di Evergreen situata nella contea di Jefferson nello stato del Colorado. È davvero un piccolo centro con poco più di 9000 abitanti.

Natale a Evergreen – trama e finale del film tv in onda su Rai 2

É proprio ad Evergreen, che decide di trasferirsi Lisa, la protagonista della storia che torna per Natale nella città in cui è nata e cresciuta. Appena arrivata cerca un negozio a tema natalizio che purtroppo ha chiuso i battenti. Ciononostante decide di mantenere vive le tradizioni locali legate al Natale.

Il suo primo compito è di aiutare gli abitanti di Evergreen a riportare in vita il negozio. Intanto vuole ripristinare anche la vecchia tradizione di inviare lettera a Babbo Natale.

Ed è proprio in questo contesto che incontra un affascinante giovane del posto Kevin che è particolarmente interessato alla riproposta delle lettere di Natale. Mentre fervono i preparativi per festeggiare la più bella notte dell’anno, accade qualcosa di magico tra Lisa e Kevin. Oltre all’attrazione che sentono l’uno per l’altra, scopriranno una misteriosa lettera inviata a Babbo Natale ben 25 anni prima.