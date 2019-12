Masterchef Italia 9 diretta 26 dicembre 2019

Giovedì 26 dicembre, in diretta dalle 21.15 su Sky Uno, va in onda la seconda puntata di Masterchef Italia 9.

I concorrenti dopo aver superato le preselezioni al cospetto di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, devono affrontare ulteriori step.

Chi ha ottenuto il grembiule grigio dovrà sottoporsi a prove di abilità, mentre chi ha ottenuto il bianco passa direttamente a quella finale.

Masterchef Italia 9 diretta 26 dicembre – prove eliminati grembiule

Nella diretta del 26 dicembre gli chef ci complimentano con i concorrenti che indossano il grembiule grigio. I 27 partecipanti hanno superato la primissima fase ma per loro le sfide non sono ancora finite. Per ottenere in posto nella Masterclass, devono superare le prove di abilità.

I primi ad affrontare tale prova sono Francesco, Michela e Daniele. In soli 20 minuti devono preparare una gustosa frittura.

Durante la preparazione i giurati non notano un minimo entusiasmo, competizione e gran voglia di fare. Le fritture realizzate non hanno per nulla convinto i giudici per i piatti troppo unti e mollicci e vengono eliminati.