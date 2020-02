Sanremo 2020, diretta 5 febbraio. Ieri sera la 70ª edizione del Festival di Sanremo ha fatto il suo debutto con grande successo di ascolti. Ora il conduttore e direttore artistico Amadeus dovrà affrontare il grande scoglio della seconda puntata. Il sipario del Teatro Ariston si alzerà alle ore 20:30, in diretta su Rai 1 e RaiPlay.

Attesissimo il duetto di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri sulle note di “Perdere l’amore” ed il grande ritorno dei Ricchi e poveri.

Sanremo 2020, 5 febbraio, la seconda puntata in diretta

Inizia la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Amadeus entra all’Ariston dalla platea e saluta il pubblico. Il conduttore cerca Fiorello, ma non lo trova. Poi all’improvviso ecco la voce di Fiorello fuori campo. Lo showman svela il motivo della sua scomparsa. Ieri sera aveva promesso di vestirsi da Maria De Filippi qualora la kermesse avesse avuto dei buoni ascolti ed ora deve onorare la sua promessa.

Fiorello scende dunque la scala dell’Ariston vestito da Maria De Filippi sulle note della sigla di “C’è posta per te”.

“Io una cosa così non l’ho mai fatta. Se vai a vedere i miei show non mi sono mai travestito, eppure l’ho fatto per te e per onorare la mia promessa. Ti dico una parola sola Techetechetè. Questa scena rimarrà per sempre. Io ho una famiglia a casa, una madre, che già si era preoccupata ieri vedendomi vestito da prete, pensa da Maria De Filippi. Ora riceverò un invito da Barbara D’Urso che mi inviterà come caso umano insieme al Ken umano. Tu ti rendi conto di cosa sto facendo per te?”.

Amadeus ride e non si capacita dell’ilare momento che sta vivendo. Fiorello prende il cellulare e mostra la telefonata che sta ricevendo. Lo sta chiamando Maria De Filippi. “Posso dire io ‘Buonasera?’. Intanto complimenti Amadeus e poi Fiore sei bellissimo, stasera sei ancora più bello”. Fiorello le chiede di doppiarlo mentre saluta il pubblico di Sanremo. “Questa è un’immagine che non dimenticherete mai più” – afferma Fiorello mentre abbandona il palco.

E’ il momento delle Nuove proposte. La prima sfida vede Gabriella Martinelli e Lula vs Fasma.

Gabriella Martinelli e Lula cantano “Il gigante d’acciaio”. Un brano impegnato, una critica sociale, Martinelli e Lula cantano il dramma dell’Ilva.

Fasma canta “Per sentirmi vivo”. Una canzone d’amore grintosa ed estremamente moderna. Fasma è il più attuale tra le nuove proposte. Emozionante.

La giuria demoscopica ha deciso che ad andare in semifinale è Fasma.

La seconda sfida vede Marco Sentieri vs Matteo Faustini.

Marco Sentieri canta “Billy blu”. Il testo della canzone è molto toccante, il suo racconto del bullismo è straziante.

Matteo Faustini canta “Nel bene e nel male”. Un brano delicato e dolcissimo.

La giuria demoscopica ha deciso che ad andare in semifinale è Marco Sentieri.

Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi in occasione del suo compleanno. Oggi il presentatore avrebbe compiuto 62 anni. Il pubblico si alza in piedi ed applaude alla memoria di Frizzi. “Dal profondo del cuore dico, e ne sono assolutamente convinto, che se Fabrizio ci fosse ancora questo 70esimo Festival lo avrebbe condotto lui. Il modo di omaggiare un grande amico è invitare qui sul palco la donna che lui amava moltissimo, che è anche la mamma di Stella” – afferma Amadeus.

Entra in studio Carlotta Mantovan, che ringrazia per il bel pensiero.“Grazie per il vostro affetto, che sento veramente tanto”.