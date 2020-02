Chi vuol essere milionario diretta 12 febbraio. Questa sera, alle 21:40, Gerry Scotti torna in video con la terza puntata stagionale di Chi vuol essere milionario. Dopo l’appassionante vittoria di Enrico Remigio e la pausa in concomitanza di Sanremo 2020, il quiz di Canale 5 riparte con nuovi concorrenti.

L’edizione 2020 di Chi vuol essere milionario è iniziata nel segno del pescarese Enrico Remigio, protagonista della prima e della seconda puntata. La sua vittoria del milione è arrivata a nove anni dall’ultima ed è solamente la quarta nella storia ventennale del quiz.

Ha rappresentato l’inizio migliore per la stagione di Chi vuol essere milionario. Una scalata appassionante, fatta di preparazione, ragionamenti e sangue freddo. Dopo Remigio, è toccato alla bolognese Beatrice Amorosi, vincitrice di 15mila euro al termine di una partita complicata.

Nella diretta del 12 febbraio, invece, vi racconteremo la scalata di nuovi concorrenti.

Mediaset si aspetta molto dal quiz condotto da Gerry Scotti. L’exploit inaspettato dello scorso anno ha dato fiducia ai vertici del Biscione, convinti a riproporre in palinsesto sette nuove puntate del gioco. Per ora, gli ascolti hanno dato un responso positivo, ma inferiore alle attese. Bisogna sottolineare, tuttavia, una controprogrammazione non favorevole in entrambe le serate.

Gerry Scotti inizia dal backstage per scaramanzia, aveva portato fortuna ad Enrico Remigio – Il saluto di Enrico Remigio da Singapore – Primo concorrente Alessandro Limiroli

“Sono scaramantico. Due settimane fa, per la prima volta ho iniziato la puntata dal backstage, ha portato fortuna ad Enrico Remigio e voglio farlo anche stasera. È successo, può succedere di nuovo, vi assicuro che i concorrenti sono il top”: apre così Gerry Scotti.

Dopo un ricordo entusiasta dell’ultima puntata, introduce il saluto in video di Enrico Remigio da Singapore, dove lavora come manager.

Ancora incredulo per la vittoria, ringrazia i tanti che si sono complimentati con lui e Gerry Scotti, per l’esperienza indimenticabile.

Intanto, entra il primo concorrente della serata: è Alessandro Limiroli, dentista 43enne da Gera D’Adda (Bergamo).

La domanda numero uno è semplicissima, come al solito solo per rompere il ghiaccio: “Nella canzone ‘Felicità’ con che cosa si accompagna il bicchiere di vino?”.

Semplice anche la seconda domanda: “Quale di queste date è palindroma?”. La risposta esatta arriva di slancio ed è “20-02-2002”.

La terza domanda non è complessa, ma è il tipico piccolo problema su cui è necessario riflettere per non incartarsi sulla risposta: “Un uomo indica una donna e dice: ‘ Suo padre è l’unico figlio di mio padre’. L’uomo com’è imparentato con la donna?”. Un blackout lo manda in confusione, poi risponde correttamente ‘Il padre’.

Quarta domanda: “Quale celebre star fu scartata per il celebre film ‘Saranno Famosi’, venendole preferita Janet Jackson?”.

È il primo ostacolo incontrato da Limiroli, che si vede costretto a chiedere l’aiuto del “50:50”. Il computer lascia le risposte “Madonna” e “Lady Gaga”, semplificandogli la riposta, cioè “Madonna”.

La quinta domanda, con protagonista il conduttore: “Gerry Scotti è un ‘bravo ragazzo’ nato nel 1956, l’anno in cui…”.

Alessandro Limiroli dimostra di essere preparato, ma non riesce a collocare con esattezza tutte le opzioni.



Si butta su “Fu vinta la prima Coppa dei Campioni”, corretta. Raggiunge il traguardo da 3mila euro.

Dopo aver raggiunto il primo traguardo da 3mila euro, Alessandro Limiroli continua con la sesta domanda.

Un altro grande classico tra i quesiti di Chi vuol essere milionario: “Qual è stata la ricetta più cercata su Google Italia nel 2019?”.

Il concorrente – loquace ed espansivo – si lascia andare ad un divertente racconto sulla convivenza con la moglie Jenny. Arriva a sospettare che lei non apprezzi molto la sua cucina… Poi, si concede qualche consiglio sulla preparazione della carbonara.

Per quanto riguarda la tecnologia, confessa di non avere uno smartphone, perché si trova bene con il suo vecchio telefono, ma di ricerche su Google ne ha fatte.

Risponde ” Pastiera napoletana”, preferendola a “Tiramisù”, “Lenticchie” e “Carbonara”. Risposta esatta e 5mila euro per lui.

La pastiera è risultata prima anche tra le ricerche del 2018. Nel 2019, invece, secondo il tiramisù, terze le lenticchie, quarta la colomba pasquale, quinte le chiacchiere.



La settima domanda è insidiosa: “Quale curiosa caratteristica ha, prima al mondo, la nuova moneta da collezione da 5 euro coniata dalla Zecca Italiana?”. Opzioni: “È magnetica”; “Riporta un QR code”; “Ha all’interno un microchip”; “È fosforescente”.

Alessandro Limiroli non conosce al risposta e prova ad arrivarci con un ragionamento animato dal suo brio. È indeciso tra la rispsota A e la D. Non esce, allora desiste e si affida al “Chiedi a Gerry”.

Il conduttore, fortunatamente, ha letto la notizia. Precisa che costa 36€ e in teoria è spendibile sul mercato e poi confessa di essere rimasto colpito perché ha letto che è una moneta “Fosforescente”. QUindi, consegna a Limiroli la risposta esatta.

Un’edizione limitata, edicata alla sostenibilità ambientale e all’eccellenza italiana. Raffigura una tigre e animali della foresta, tutte specie in vie d’estinzione.