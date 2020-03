Dal 31 marzo, per sei martedì, in seconda serata, La5 presenta Obiettivo bellezza. L’appuntamento è dunque alle 23.30 sul canale 30 del digitale terrestre free.Il programma vuole offrire al pubblico la possibilità di migliorare il proprio aspetto estetico.

Il programma di La5 parte dal concetto che sempre più persone ricorrono alla chirurgia estetica. Le motivazioni sono molteplici, dalle più lievi a quelle causate da problemi con la percezione di sé.

Antonio Di Vincenzo, medico che nella lunga carriera ha effettuato migliaia di interventi, offre professionalità, staff e clinica, a persone che non si sentono a proprio agio nel loro corpo.

Obiettivo bellezza racconta le storie di sette persone, tra emozioni e informazioni cliniche. Il dottore dà conto delle varie fasi dell’intervento e del decorso post-operatorio. Le protagoniste, con parenti e amici, narrano il percorso emotivo prima dell’operazione.

Obiettivo bellezza aiuterà Claudia (37 anni), Sara & Claudia (35 e 39 anni), Federica (32 anni), Huana (40 anni), Valentina (29 anni), Melissa (35 anni).

CLAUDIA

Vicenza, addominoplastica.

È mamma di quattro figli, avuti con quattro cesarei. Nell’ultimo, lei e il suo bambino hanno rischiato la vita. Ha una distasi addominale, molto evidente. Da poco ha un nuovo compagno e non si sente a suo agio: tutti le chiedono se è ancora incinta. Conosce il dottore e ha piena fiducia in lui.

SARA & CLAUDIA

Torino, mastoplastica additiva.

Dopo l’allattamento, i seni delle due sorelle si sono svuotati. Vogliono vivere insieme questa esperienza e tornare al seno prosperoso che avevamo prima della gravidanza.

FEDERICA

Rovigo, addominoplastica e mastoplastica additiva.

La diastasi addominale la rende insicura: indossa guaine e veste abiti larghi e scuri. Ha forti mal di schiena e gonfiore addominale. Dopo l’allattamento, il suo seno non è più bello e florido come un tempo. Vuole sentirsi nuovamente bene con sé stessa e tornare a indossare il bikini, cosa che non fa da sei anni.

HUANA

Salgareda, mastoplastica additiva.

Divorziata, è impiegata all’Ospedale di Mestre. Una precedente operazione di mastoplastica non riuscita, le ha comportato grandi sofferenze per un’infezione batterica. Vuole tornare ad avere un seno che le piaccia.

VALENTINA

Vicenza, addominoplastica e mastoplastica additiva.

Con la prima gravidanza ho preso 30 kg e, dimagrendo, il suo seno si è svuotato e l’addome si è smagliato. Ha una diastasi di quattro cm e anche un’ernia addominale. Sembra perennemente incinta, ha mal di schiena e mal di stomaco. Si vergogna a farsi vedere dagli altri, fare foto o indossare un bikini.

MELISSA

Padova, sostituzione protesi.

Da piccola ha avuto problemi di peso per delle cure cortisoniche. Crescendo è dimagrita e il seno si è svuotato. Come fotomodella ha perso dei lavori per questo. Prova un forte disagio nell’intimità e nel lavoro. Si è già sottoposta a un’operazione, ma il risultato non è stato quello sperato. Ora vuole sistemare le cose.