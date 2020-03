Questa sera, 31 marzo 2020, alle ore 20.35 su Rai uno andrà in onda Musica che unisce, raccolta fondi a favore della Protezione Civile. A condurci in questo viaggio musicale sarà la voce narrante di Vincenzo Mollica. Ospiti (in collegamento da casa propria): Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Måneskin, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso.

Musica che unisce, 31 marzo 2020, diretta della raccolta fondi

“E’ una serata importante perchè ci stringiamo tutti intorno alla Protezione civile. Aiutiamola ad aiutarci” – dice Vincenzo Mollica, accogliendoci ed iniziando insieme a noi questo viaggio del tutto innovativo che ci porterà nelle case dei cantanti Italiani più amati.

“Siamo lontani ma siamo vicini, un abbraccio a tutta l’Italia unita” – dice il primo cantante di questa sera, Cesare Cremonini. Piano e voce, canta poi la sua “Poetica”. L’effetto è davvero emozionante. Il programma è appena iniziato e la commozione è già tanta. Cesare passa poi a “Un giorno migliore”, brano portato al successo dalla band di cui è stato a lungo il frontman: i Lunapop.

Voliamo poi a Roma, da Svevo Moltrasi, che con il suo monologo omaggia i comuni più colpiti dall’emergenza sanitaria, partendo da Bergamo per poi scendere giù lungo tutta la penisola. “Ma ti pare che ci devono chiudere in casa per capire tutte le città meravigliose che abbiamo lì fuori?”

A Los Angeles Tiziano Ferro ci canta “Amici per errore”. “Sono estremamente onorato di far parte di questo bel progetto. Benvenuti a casa mia, nel mio studio, che in questo periodo è stata la mia cura. La musica è sempre stata la mia cura, dà gioia. Ora vi voglio cantare una canzone che ho pensato perfetta per stasera” – racconta Tiziano, prima di interpretare il brano “Incanto”.

Virginia Raffaele e Roberto Bolle ballano una divertentissima coreografia ispirata al balletto di Uma Thurman e John Travolta nel film “Pulp fiction”. La loro è una danza a distanza, perchè interagiscono in due cellulari diversi.

Levante, nella sua casa di Torino, canta “Tikibombom”. L’inno rivolto alle anime fragili, è davvero una carezza per il cuore.

Subito dopo, a Milano, la Pozzoli’s Family – duo comico molto amato su Instagram – ci regala uno sketch ai fornelli.

Sempre nel capoluogo lombardo, Marco Mengoni avvolge con la sua vocalità vellutata interpretando “La ragione del mondo”. In compagnia (virtuale) di tre cantanti soul Mengoni armonizza poi sulle note di “What the World Needs Now”. L’effetto gospel, a distanza, è incredibile.

Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute, ci spiega poi la necessità del distanziamento sociale e della prevenzione.

I Pinguini Tattici Nucleari dedicano una canzone alla loro città: Bergamo. “Per qualche secondo volevamo farle dimenticare il dolore” – dice Riccardo, il frontman. Il brano che canta (da solo, voce e chitarra) è intitolato proprio così: “Bergamo”.