Martedì 31 marzo, in diretta dalle 21.25 su Rai 2, va in onda una nuova puntata di Pechino Express 8. Con la conduzione di Costantino Della Gherardesca.

Dopo l’eliminazione di Mamma & figlia avvenuta la scorsa settimana, sono solo quattro le coppie rimaste in gara. Si tratta de Le Collegiali, Le Top, I Gladiatori e i Wedding Planner. I concorrenti affrontano le ultime tappe in Cina prima di raggiungere la Corea Del Sud.

Pechino Express 8 diretta 31 marzo ottava puntata tappe Shenzen Cina

Il conduttore spiega alle coppie rimaste che affronteranno le ultime tappe in Cina. Il percorso sarà di 395 km.

Partendo da Wuzhou, raggiungeranno Canton dove si svolgerà la prova vantaggio. La tappa finale, invece, sarà Shenzhen. I concorrenti avranno ben due occasioni per qualificarsi alla prova vantaggio.

Prima di partire le coppie dovranno riprodurre un ‘anatra attraverso le figure geometriche del Tangram, un antico gioco cinese.I primi a risolverlo sono i Wedding planner, seguiti dai Gladiatori, Le Top e Le Collegiali.

Le coppie raggiungono facilmente la prima tappa ovvero la via principale della parte vecchia della città di Wuzhou.

Qui devono affrontare una prova. Hanno a disposizione un cellulare su cui è caricato un conto con 300 Yuan (equivalente di 300 euro). L’obiettivo è raddoppiare la cifra attraverso il business. I passanti devono versare il denaro attraverso il QR Code.

Le Top dopo uno spettacolo per bambini si fanno pagare per fare dei selfie insieme. I Gladiatori si improvvisano cantanti mentre I Wedding Planner si improvvisano ballerini e modelli e alle fine Enzo decide di vendere alcuni vestiti. Le Collegiali si fanno pagare la somma alla signora che le ha accompagnate fin lì.

Pechino Express 8 Zaoquing

Tutte le coppie hanno superato la prova e si affrettano per trovare un passaggio per raggiungere Zaoquing.

Mentre alle Collegiali viene pagato un viaggio un taxi, I Wedding Planner vengono truffati. Un signore ha dato del denaro ad un ragazzo che doveva pagare per loro un mezzo pubblico o un taxi. Ma il ragazzo, si intasca il denaro e nega di averlo preso. Per fortuna trovano subito un altro signore che offre loro il passaggio. Le altre due coppie sono già in macchina.

Tutte le coppie raggiungono il libro rosso dove li attende il conduttore. Si classificano per prime Le collegiali, seguite dai Gladiatori, i Wedding Planner ed infine Le Top. Nicole e Jennifer, potranno utilizzare il denaro raccolto precedentemente per acquistare degli abiti da indossare per una serata speciale. Come bonus hanno diritto ad un pernotto in hotel di lusso direttamente a Canton.

Le altre tre coppie invece dovranno trovare un alloggio per la notte, portando con loro un sacco pesante di farina e due cartoni di uova. Enzo e Carolina trovano rifugio in una stanza dentro un negozio mentre Le Top vengono ospitate da una famiglia locale. I Gladiatori trovano un benefattore che paga loro una notte in un hotel a 5 stelle.

Le collegiali si godono una cena a bordo di un lussuoso yacht. Durante la serata però Jennifer improvvisamente si intristisce e scoppia a piangere. Il motivo del pianto è che lei non ama questo genere di lussi.

L’indomani i viaggiatori devono raggiungere la stazione di Zaoquing. I Wedding planner e i Gladiatori salgono su un van colmo di ortaggi e scope. Le Top, essendo arrivate ultime al libro rosso, salgono su un van più scomodo e fatiscente.