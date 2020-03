Stasera in tv mercoledì 1 aprile 2020. Prima serata di mercoledì all’insegna di documentari, serie tv, film, informazione e reality. Alberto Angela protagonista su Rai1 con Stanotte a Firenze, il Gf Vip 4 su Canale 5, Chi l’ha visto? torna in diretta su Rai3, mentre la serie tv Maltese prosegue su Rai2.

Stasera in tv mercoledì 1 aprile 2020 – I programmi in onda su Rai1 e sugli altri canali Rai

Stasera, mercoledì 1 aprile, su Rai1 andrà in onda Stanotte a Firenze. È la seconda puntata della serie di Alberto Angela dedicata alle bellezze delle città italiane esplorate in un suggestivo scenario notturno. Angela sarà accompagnato da Giancarlo Giannini, Andrea Bocelli e Giusi Buscemi tra le meraviglie degli Uffizi, alla scoperta della cupola del Brunelleschi, del campanile di Giotto e delle meraviglie del Rinascimento. Spazio anche ad una particolare ricostruzione della Firenze dei Medici.

Rai2 manda in onda alle 21.20 la seconda puntata della serie tv Maltese – Il romanzo del Commissario, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Kim Rossi Stuart interpreta il Commisario Maltese, protagonista della lotta alla criminalità nella Trapani degli anni ’70. Nel cast anche Francesco Scianna, Antonio Milo, Enrico Lo Verso, Cloe Romagnoli e Valeria Solarino.

Rai3 riporta in tv alle 21:20 la diretta di Chi l’ha Visto?, con Federica Sciarelli. Le normali attività di inchiesta del programma si intrecciano con la situazione peculiare dell’Italia in quarantena.

Su Rai4, alle 21:20, il thriller La truffa del secolo del regista Olivier Marchal. L’imprenditore in difficoltà Antoine Roca prova a realizzare una rapina per risollevarsi, ma le vicende prendono una brutta piega.

La serata di Rai5 prevede alle 21:09 Queen – Days of our lives, un film documentario di Matt O’Casey sulla leggendaria band di Freddy Mercury.

Rai Movie dedica la prima serata di mercoledì 1 aprile alla commedia Mine Vaganti. Di Ferzan Özpetek, con Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Lunetta Savino, Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini e Nicole Grimaudo. Un racconto familiare, con al centro le vicende di una famiglia salentina. Appuntamento alle 21:10.

Su Rai Premium, alle 21:20, in onda il film drammatico Amori e bugie, di Dieter Kehler con Eva Habermann e Erol Sander.

Stasera in tv mercoledì 1 aprile 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, Canale 5 propone alle 21:38 la penultima puntata del GF Vip 4, condotto da Alfonso Signorini. È la semifinale del reality e chiuderà la lista definitiva dei finalisti che si contenderanno la vittoria tra una settimana. Sette giorni fa l’eliminazione di Fernanda Lessa e Sara Soldati. La settimana è stata scandita dalle insinuazioni sul fatto che Valeria Marini abbia contagiato con il Nuovo Coronavirus Fernanda Lessa e Antonio Zequila durante l’ospitata del 24 febbraio.

Su Italia 1, mercoledì 1 aprile alle 21:14, va in onda John Wick – Capitolo secondo. È il prosieguo del thriller d’azione con Keanu Reeves andato in onda la scorsa settimana. La trama ruota attorno alla figura di John Wick (Keanu Reeves), ex killer professionista, riassorbito suo malgrado in un gioco di vendetta.

I programmi di Rete 4 stasera prevedono alle 21:25 una nuova puntata di Fuori dal coro. Mario Giordano torna con il suo talk d’approfondimento ed ospita l’economista Carlo Cottarelli, il virologo Massimo Galli, Giuseppe Remuzzi – Direttore dell’Istituto framacologico Mario Negri – e l’Onorevole Giorgia Meloni.

Su Iris, alle 21:11 va in onda Get on top – La storia di James Brown. È un film diretto da Tate Taylor, con Chadwick Boseman, sulla vita del grande artista statunitense.

Cine 34 stasera programma dalle 21:10 il grande classico Totò, Peppino e la dolce vita.

20 per la prima serata di mercoledì programma la serie tv Lucifer, con gli episodi 19 e 20 della terza stagione.

Su La 5 spazio al film Una moglie per papà del regista Jessie Nelson. Con Whoopi Goldberg e Ray Liotta.

Mentre, Italia 2 manda in onda alle 21:19 Lupin III – Il ritorno del mago, seguito alle 22.12 da La lampada di Aladino.

La serata di Mediaset Extra sarà dedicata alla diretta dalla casa del GF Vip 4.

Programmi mercoledì 1 aprile La7, La7d, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Stasera, mercoledì 1 aprile, su La7 va in onda alle 21:15 una nuova puntata di Atlantide, il programma di approfondimeto giornalistico di Andrea Purgatori. Focus sulla disinformazione che sta inquinando il racconto della pandemia di coronavirus, con uno sguardo più ampio rivolto alle teorie complottiste in voga negli ultimi anni.

Su La7d, invece, alle 21.30 il film Melissa P. di Luca Guadagnino, tratto dal romanzo 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire di Melissa Panarello, caso editoriale del 2003.

La prima serata di Real Time è per Io e la mia ossessione, il programma sulle ossessioni più strambe. Alle 21:20.

NOVE dedica spazio dalle 21.25 al film Matrimonio a quattro mani di Andy Tennant.

Su Tv 8 sarà la volta della quarta puntata del cooking-show Antonino Chef Academy, dalle 21:30.

Paramount Channel programma alle 21:15 la serie tv Il giovane Ispettore Morse, tratta dai romanzi omonimi di Colin Dexter.

Infine, su Cielo va in onda il film di fantascienza Super Eruption, di Matt Codd, ambientato nel Parco di Yellowstone.

Programmi Sky per la prima serata di mercoledì

Tra i programmi di Sky Uno per la prima serata di mercoledì c’è la seconda puntata della seconda stagione di Best Bakery – Pasticcerie d’Italia, alle 21:15.

Su Sky Atlantic alle 21:15 il secondo e terzo episodio della terza stagione della serie tv Babylon Berlin.

Sky Cinema Uno manda in onda alle 21:15 Vita segreta di Maria Capasso.