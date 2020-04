Oggi, 20 aprile 2020, alle ore 14.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi torna, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, con un nuovo format: “Corteggia con le parole”. Protagoniste sono Giovanna Abate e Gemma Galgani, che hanno la possibilità di cercare l’anima gemella attraverso uno scambio epistolare tecnologico.

Uomini e donne, 20 aprile 2020, diretta puntata

Inizia il programma. Gemma Galgani, la prima tronista di Corteggia con le parole, entra nella nuova location. Una casetta confortevole ed accogliente farà da sfondo al corteggiamento a distanza dell’innovativo format di Uomini e donne.

Gemma prende posto alla sua scrivania e si collega telematicamente con Gianni e Tina. La Galgani saluta però solo Sperti, ignorando la sua “rivale”.

Gemma ha portato con sé alcuni oggetti personali, che la accompagneranno in questa avventura: un peluche regalato da un corteggiatore, un paio di occhiali, dei pennarelli ed un libro.

Entra nella casetta anche Giovanna. Anche lei ha portato con sé alcuni oggetti dal valore affettivo: un peluche (a grandezza naturale), un cuscino, una scatola a forma di cuore e del sale.

Il sale serve per un piccolo rito scaramantico. Giovanna lo posiziona negli angoli della casa, per scacciare le energie negative e propiziare positività e serenità.

Uomini e donne, 20 aprile 2020, Corteggia con le parole

Inizia il corteggiamento. Giovanna e Gemma potranno conoscere i propri corteggiatori solo attraverso la scrittura e non avranno la possibilità di vederli. Inizialmente non ne conosceranno neanche l’identità. La parola sarà l’unico mezzo per conoscersi e – forse – innamorarsi.

Solo in un secondo periodo le due donne potranno vedere in collegamento la persona con cui hanno stabilito un legame. Il rischio è che lui possa fingersi diverso da come è o che loro se lo possano immaginare in un certo modo e rimanere deluse nel vederlo.

Giovanna sprona Gemma a gettare il sale, vista la difficoltà della prova che stanno per affrontare. “Sei una bellissima donna, sei solare” – dice la Abate alla compagna e poi esprime il proprio entusiasmo per questo nuovo format: “E’ un modo molto più intimo e più vicino alla realtà, di conoscenza”.

“Per me è una sfida con me stessa. E’ una modalità che non fa parte della mia generazione. E’ molto bello perchè io do grande importanza alle parole ed al contenuto. Parlarsi e raccontarsi è fondamentale” – dice Gemma.

Uomini e donne, Gemma ed Algemiro

Prima di iniziare, Maria mostra a Gemma il video della sua ultima esterna con Algemiro. Nonostante al tempo fossero già costretti a mantenere la distanza di sicurezza, Gemma ed Algemiro erano riusciti a stabilire una buona connessione. Tra i due sembrava esserci feeling. “Avrei voglia di stare fianco a fianco a guardare il mare” – aveva detto lui e lei gli aveva cantato “E tu” di Claudio Baglioni: “Accoccolati ad ascoltare il mare. Quanto tempo siamo stati senza fiatare”. La Galgani si era poi lasciata andare ad un sincero complimento, definendo Algemiro “proprio bello”.

Si torna in casetta. Gemma, visibilmente commossa, confessa: “Mi sono emozionata molto. Ci siamo sentiti tutti i giorni in questo periodo”.

“Che bella questa esterna. Vedo che ti sei emozionata, ma a tutti dedichi la stessa canzone? Cambia canzone! Stessa cosa, stesso dialogo..” – dice con sarcasmo Tina.

“Non c’entra niente la canzone, sono le persone che cambiano il significato ed il contesto” – risponde Gemma.

Uomini e donne, cuore infranto per Gemma

Interviene in collegamento Algemiro. “Andrà avanti la vostra conoscenza” – chiede loro Maria.

“Da parte mia sì. Io vorrei continuare a conoscerlo” – dice Gemma. Algemiro però non è, purtroppo, dello stesso avviso. “Voglio fare una premessa. Questa cosa della quarantena, la lontananza, mi ha fatto un po’ riflettere. Il non poter viaggiare, il non poterci vedere…questo è un rapporto che dovrebbe iniziare con entusiasmo”.

“Si sono visti due volte e lei già prova sofferenza” – commenta Tina con sdegno.

“In questo periodo quello che accade ha un valore diverso. E’ tutto più sentito e profondo” – dice Gemma in lacrime.

“Cosa non ti è andato bene Algemiro? Ci siamo sentiti sempre. Perchè hai continuato allora ad ascoltarmi e telefonarmi? Io avevo capito qualcosa, ma sono sempre ottimista, non mi arrendo mai” – chiede Gemma.

Algemiro non risponde e viene chiuso il collegamento. Con il cuore nuovamente infranto, la Galgani continua a cercare l’amore.

Uomini e donne, il primo corteggiatore: Occhiblu

Il primo corteggiatore a proporsi a Gemma è Occhiblu. L’uomo ha 38 anni, una bella differenza d’età con Gemma. “Forse 83. Già solo a sapere l’età, guarda lei che espressione” – commenta Tina.

“In un mondo dove prevale internet e la tecnologia, scriverti mi dà modo di esternare le emozioni interiori, senza provare disagio. Ti faccio conoscere i miei occhi” – scrive Occhiblu alla Galgani, allegando una foto ritagliata che mostra solo due occhi azzurro intenso.

“Non è detto siano i suoi” – dice Tina. “E’ molto profondo in ciò che scrive” – commenta Gianni.

“Le parole che dice fanno pensare ad una persona più matura. Mi piace molto” – osserva Gemma, che va poi avanti a leggere i pensieri che le ha dedicato Occhiblu.

L’uomo le invia diversi messaggi nel corso della giornata e le racconta ciò che fa e cosa prova. Allega poi tre foto delle nuvole. “Sei ormai parte dei miei pensieri e dei miei giorni” – continua Occhiblu.

Uomini e donne, la chat con Occhiblu

“Ha musica e poesia. Un modo di esprimersi in maniera così profonda. Sembra che non sia una persona di quell’età. Potrebbe avere bluffato. Le sue parole sono profonde. La cosa importante per me poi è il risveglio, il fatto che mi abbia dedicato il primo pensiero della giornata. Guardate che è quello più genuino, più sincero. Certo se avesse quell’età sarebbe molto molto giovane per me” – commenta Gemma.

“Pensa che problemi che ha questo uomo. Appena si sveglia il pensiero a chi va? A Gemma” – dice Tina.

Gemma decide di continuare la conoscenza e Maria avvia la chat. I due hanno finalmente la possibilità di conversare.

“L’appetito vien mangiando…piacere sono Occhiblu” – così si presenta l’uomo. La Galgani non sa cosa rispondergli, ma dopo aver riflettuto decide di scrivere: “Dipende a quale tipo di appetito ti riferisci”.

Uomini e donne, il secondo corteggiatore: Pantera

Continua brevemente lo scambio di messaggi, ma poi si passa ad una nuova conoscenza. Il secondo corteggiatore è Pantera.

L’uomo ha 59 anni e si dice estremamente affascinato da Gemma. “Sarei voluto correre da lei e le avrei detto che dopo ogni tramonto c’è sempre un nuovo sorgere del sole, perchè ogni giorno è un giorno nuovo. Io vorrei essere il nuovo sorgere, perchè il mio cuore ha avuto un sussulto quando l’ha vista” – scrive Pantera.

“Mi ha scritto delle cose molto belle” – dice Gemma, esprimendo la propria preferenza per il secondo corteggiatore.

L’uomo dice di essere single da diversi anni. Mentre scopriamo la sua storia, Occhiblu scrive in chat a Gemma. La conoscenza con i due corteggiatori continua domani…