Fratelli di Crozza torna in diretta questa sera, 22 maggio 2020, alle 21.15 su NOVE. La prima puntata dello show, dopo il lockdown, andata in onda il 15 maggio 2020, ha avuto una share del 5.4%.

Vi ricordiamo che tutte le parodie e le imitazioni del comico genovese Maurizio Crozza, estratte dalle singole puntate della nuova stagione del programma, sono disponibili anche sulla piattaforma in streaming DPlay.

Le nuove imitazioni presentate sette giorni fa, erano quelle di Locatelli, Fontana, Gallera e di Irene Pivetti.

Fratelli di Crozza diretta 22 maggio 2020 – La diretta

La quarta puntata di Fratelli di Crozza del 22 maggio inizia proiettando dei video registrati nei giorni scorsi in varie località italiane, nei quali sono mostrate persone che non rispettano la distanza di sicurezza, il tutto per non perdere “la movida” dopo giorni di quarantena. Quindi, Maurizio Crozza canta sulle note di Livin La Vida Loca, con delle “ballerine virtuali”. “Perchè io ho le ballerine virtuali, ma mia moglie poi ha gli avvocati veri” scherza Crozza.

Poco dopo, parla di Matteo Renzi, e del suo promesso voto di sfiducia a Bonafede dei giorni scorsi. “Il prossimo passo di Renzi è Temptation Island, se non trova un modo per far parlare di sè…” ironizza il comico. Come nella puntata precedente, Crozza si mostra un po’ in difficoltà senza il suo pubblico a fargli da interlocutore, ma riesce sempre brillantemente a non farlo notare.