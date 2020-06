Oggi, 9 giugno 2020, alle ore 14.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi arriva alle battute finali con la scelta di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli

Uomini e donne, 9 giugno 2020, la scelta di Carlo e Sara

Inizia la puntata. Vediamo Sara e scopriamo le sensazioni ed i pensieri che l’hanno accompagnata nel corso della quarantena. “Mi è dispiaciuto dover interrompere le mie conoscenze proprio quando stavo iniziando a lasciarmi andare. Mi sono chiesta a chi pensavo di più, chi avrei voluto accanto, con chi mi sarei immaginata fuori. Ed era sempre lo stesso nome. Era da tanto che non mi piaceva così tanto una persona. Non vedo l’ora di vederlo, di sapere qualcosa. Ho iniziato a sentirlo mio. Sono pronta per la scelta” – racconta.

Uomini e donne, 9 giugno 2020, la scelta di Sara

“Ho pensato tanto, l’ho pensata spesso. Andavo a rivedermi le nostre esterne. Era un modo per rimanere attaccato a lei. Non vedo l’ora di vederla, per me è sempre stata un pensiero costante nelle mie giornate. Mi dicevo ‘sono stupido, magari solo io la sto pensando’. Lei merita tanto e io penso di poterle dare quel tanto” – dice Matteo.

“Penso che un distacco così forte, così importante, possa farti arrivare a dimenticare una persona o farti l’effetto contrario e farti capire che è proprio quella la persona che vuoi. Penso di trovare una Sara decisa” – commenta Sonny.

Sara considera questo il giorno più bello della sua vita, il giorno in cui inizierà a concretizzare il suo desiderio di costruire una famiglia. Mentre rivela questi pensieri la ragazza scoppia a piangere.

Uomini e donne, confronto Sara – Matteo

Sara entra da sola nello studio e si accomoda su una delle due celeberrime poltroncine rosse. E’ molto agitata, trema. “Ho il cuore a mille” – rivela.

Arriva Matteo, che si siede davanti a lei, e sul ledwall parte un video che mostra i loro momenti più belli. Il loro è stato un percorso molto romantico e tenero all’inizio, ma poi qualcosa si è incrinato. Matteo ha avuto paura di sembrare troppo preso e sensibile ed ha iniziato a fingersi duro. Questo ha comportato un allontanamento, che però poi si è risolto.

“Ho visto che hai messo dei pensieri per me” – gli dice lei. “Sì avevo paura che tu non mi pensassi” – risponde lui.

Sara lo rassicura e confessa di aver pensato a Matteo ed al loro percorso. Oggi si rivedono dopo molto tempo e lui le ha portato un regalo.

Una pochette con ricamata la frase che lei aveva pronunciato nel suo video di presentazione (Perchè un sorriso fa bene quanto un bacio o un abbraccio sincero) e delle mascherine con su stampati alcuni sorrisi.

E’ poi il momento di passare “alle cose serie” però e Sara si rivolge a Matteo aprendogli il cuore:

“Mi sei piaciuto da subito. Di te mi ha colpito il sorriso (che hai anche adesso), la tua timidezza, il fatto di essere così genuino e trasparente come un po’ lo sono anche io. Nonostante i momenti in cui ti dicevo che non ti sentivo, hai cercato di sorprendermi e ci sei sempre riuscito. Il tuo interesse lo vedevo forte e non ti nascondo che erano gesti che mi facevano rimanere senza parole, mi spiazzavano sempre.

Sei stato generoso, attento ai dettagli, sei un ragazzo perfetto, bellissimo, intelligente e penso che ogni donna ti vorrebbe per sé. Durante questa quarantena ho letto tanto e mi ha colpito una frase ‘la mente ragione e il cuore sente’. Mi sono venuti i brividi, ho sospirato forte, e mi sono chiesta perchè, nonostante la sicurezza di poter vivere un’emozione piena, al 100% ci accontentiamo di vivere all’80 e 20 di incertezza. Tu sei il 100%, sei la ragione e la sicurezza. Però io non so come dirtelo, ma il mio cuore mi porta da un’altra parte. Ho cercato tanto di pensare e ripensare. Avrei voluto tanto che il mio cuore e la mia testa si parlassero, ma non posso essere il tuo 100%”.

Matteo e Sara piangono e si stringono le mani. La tronista soffre nel dover ferire il ragazzo, che porterà comunque sempre con sé.

“Mi dispiace perchè c’ho sempre creduto e c’ho sempre messo tutto me stesso. Poi perchè tu mi piaci veramente. Mi piaci perchè sei bellissima, però comunque sei semplice, sei umile, hai dei valori che a me piacciono. Anche come intendi la famiglia, è una cosa che mi piace tanto di te. Ti devo dire grazie per le emozioni che mi hai fatto vivere e sentire. L’unica cosa è che se fossi stato un po’ più st***zo, magari la tua scelta sarebbe stata diversa, non lo so. E’ giusto che tu scelga col cuore. Spero che la tua scelta sia un sì, spero per te il meglio, che tu sia felice. Mi dispiace solo che non sarò io a potertela dare. Ti voglio bene” – risponde Matteo e mentre parla gli trema la voce. Il labbro inferiore è mosso dalla commozione.

Il ragazzo si congeda, lasciando Sara in attesa di Sonny.

Ecco che il corteggiatore arriva e non appena lo vede Sara si illumina. “Sei uno schianto. 82 giorni che non ti vedo” – le dice lui.

Vengono mandati in onda i loro momenti migliori. Il loro è stato un percorso più tortuoso rispetto a quello con Matteo. Ci sono stati numerosi scontri ed incomprensioni, insicurezze, chiusure, paura.