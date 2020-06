Soliti Ignoti Il ritorno di oggi 19 giugno 2020, va in onda come di consueto alle 20.30 su Rai 1. Anche stasera il concorrente che deve attribuire le professioni corrette agli ignoti presenti in studio è un Vip nostrano. Tutte le vincite ottenute durante le puntate in onda dallo scorso 4 maggio dei Soliti Ignoti Il ritorno, condotto da Amadeus, vengono devolute in beneficenza.

Soliti Ignoti Il ritorno 19 giugno 2020 – Gioca Giancarlo Magalli

“Quella di stasera sarà una puntata speciale!” dichiara Amadeus subito prima di annunciare che il concorrente di stasera è Giancarlo Magalli. Tra gli ignoti, invece, c’è Samanta Togni, nota ballerina.

Il primo ignoto della serata è vestita con un abito particolare: quella che sembra una giacca da chef nera. “Potrebbe essere la proprietaria di una macelleria chic, che non usa il classico grembiulone bianco insanguinato…” ipotizza Magalli. Infatti è proprio così.