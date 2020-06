Soliti Ignoti – Il ritorno di oggi 23 giugno 2020, va in onda, come al solito alle 20.30 su Rai 1. I concorrenti di questa edizione, iniziata lo scorso 4 maggio, sono sempre Vip italiani. Come il noto conduttore Giancarlo Magalli, o la giornalista Laura Chimenti, protagonisti delle ultime due puntate trasmesse. Inoltre, il montepremi accumulato dai concorrenti in gioco viene devoluto interamente in beneficenza.

Soliti Ignoti Il ritorno 23 giugno 2020 – Gioca Luigi Esposito

Il concorrente di stasera si chiama Luigi Esposito, ma è noto con il nome di Gigi, parte del duo comico Gigi e Ross (rispettivamente Luigi Esposito e Rosario Morra). “Verrebbe quasi da chiedersi dov’è Ross!” scherza Amadeus. La risposta è che Ross (Rosario Morra) è nel gruppo degli ignoti.

Il primo ignoto ha un fisico scolpito, che porta Gigi a pensare che sia un istruttore di Crossfit. Il comico indovina, e aggiunge 4000 Euro al montepremi.

Il secondo ignoto, Annamaria, 60 anni, “dà l’impressione di essere un artista” commenta Gigi, che chiede di osservare le mani dell’ignoto. Quindi, dopo l’incontro semi-ravvicinato, così chiamato per via del distanziamento di sicurezza, Gigi conferma che l’ignoto fa soprammobili con carta da riciclo. Di nuovo, indovina. “Una gran botta di… intuito!” scherza Gigi.

“Ne approfitto per ringraziarvi, non lo avevo fatto a Sanremo. Siete stati fantastici” afferma Amadeus rivolgendosi a Gigi e Ross.

Per individuare la professione del terzo ignoto, Gigi ricorre al primo aiuto. Gli indizi sono: non ho segni particolari, a parte un naso pronunciato; di me dicono che sono… troppo; prima pianifico, poi inizio. Il terzo indizio fa intuire al comico che l’ignoto scolpisca statue di calcestruzzo. Si gioca per 100.000 Euro, o niente, dato che l’ignoto nasconde un imprevisto nel passaporto. Ma Luigi è inarrestabile, e indovina ancora.

Soliti Ignoti Il ritorno 23 giugno 2020 – L’imprevisto da 189.000 Euro

“Altri non sarebbero andati così bene… altri!” dice Gigi a Ross prendendolo in giro. Quindi si avvicina l’ignoto numero 4. “Potrebbe essere il campione italiano di magia.” afferma Gigi. “Ha anche una carta che gli sbuca dalla tasca!” osserva il comico. Per un totale di 123.000 Euro, Gigi indovina ancora. L’ignoto si esibisce in un numero di magia con le carte, e Ross si avvicina. “Posso stare qui? Faccio da valletta!” chiede il comico. “Se rispetti la distanza di sicurezza sì!” risponde Amadeus.

Viene il turno dell’ignoto 6. “L’ho vista venire giù coi tacchi, e una piccola incertezza mi fa pensare che di solito indossi scarpe da Trekking.” ipotizza il concorrente. Per andare sul sicuro, Gigi sfrutta un altro aiuto: mi chiamano la marescialla perché mi piace dare ordini; bisogna seguire le indicazioni con molta precisione, una volta mi hanno scambiata per Sabrina Salerno. “Secondo me è una guida di trekking” afferma deciso Gigi. Il totale finora è 189.000 Euro. Ma se Gigi ha sbagliato, perde tutto, perché l’ignoto nasconde il secondo imprevisto. La serie positiva di Gigi si interrompe: l’ignoto 6 non è una guida di trekking.

Per evitare altri errori, Gigi utilizza il suo ultimo aiuto. Gli indizi sono: sono stato in oceano in barca a vela; ci tengo alla sicurezza degli altri; sono bagnino, ma pochi lo sanno. La frase sulla sicurezza porta Gigi a pensare che l’uomo produca sanificatori di carrelli. Stavolta il concorrente non sbaglia.

Le scarpe dell’ignoto 7 ricordano delle calzature da Trekking. L’ignoto conferma la supposizione di Gigi: è lui la guida.

Dopo essersi esibito in una breve imitazione di Tiziano Ferro, arriva l’ignoto 8: Ross, l’altra metà del duo comico Gigi e Ross. “Secondo me lui è cintura blu di Taekwondo” afferma sicuro Gigi. Ovviamente, indovina.

Il parente misterioso

Il montepremi accumulato durante la puntata vale 61.000 Euro. Il parente misterioso di stasera è una giovane donna.

“Sono diviso fra l’ignoto 3 e l’ignoto 5” afferma Gigi. Il comico ipotizza che il parente misterioso sia la figlia di uno degli altri ignoti. Gigi preferisce non azzardare un raddoppio, e chiede il grado di parentela del parente misterioso. Giulia, così si chiama, ha 29 anni ed è la figlia di uno degli ignoti.

Gigi è sicuro della sua scelta. “Hanno la stessa postura, anche la stessa posizione dei piedi” afferma il concorrente. Che quindi non ricorre al dimezzamento del montepremi, al binocolone e nemmeno al dubbione. “Se mi avessi chiesto di dimezzare, ti avrei detto che Giulia non è la figlia dell’ignoto 8, 4, 1 e 3.” afferma Amadeus. Che poco dopo esclude anche gli ignoti numero 2 e 7. La cifra che andrebbe in beneficenza alla Fondazione Caritas Roma è particolarmente alta: 61.000 Euro. Purtroppo, Gigi non ha indovinato: Giulia, il parente misterioso, non è la figlia dell’ignoto numero 5.