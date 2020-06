Questa sera, 24 giugno, alle ore 20.35 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata de I Soliti Ignoti. Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente messa in onda di alcune repliche, il game-show di Amadeus torna con nuovi episodi inediti e speciali. Protagonisti sono i vip, che giocano per raccogliere fondi da donare in beneficenza alla Fondazione Caritas.

I Soliti Ignoti – il ritorno, 24 giugno 2020, diretta puntata

Inizia il programma. La vip che giocherà stasera è l’attrice e comica Paola Minaccioni. La Minaccioni spiega che presto rinizierà la tournèe con lo spettacolo “Mine Vaganti”, tratto dal film di Ozpetek a cui l’attrice aveva già preso parte.

Comincia la ricerca delle identità. L’ignoto numero 1 è Gaetano, 41 anni. “Sei fidanzato? Mai dire mai, ci si può sempre lasciare” – chiede subito Paola vista l’avvenenza dell’uomo. Gaetano indossa una divisa che svela palesemente la sua identità: è il comandante delle Frecce Tricolori. La concorrente indovina e vince 6000 euro.

“Emozionanti sia da lontano che da vicino” – commenta Paola affascinata.

L’ignoto numero 2 è la signora Veronica. Paola chiede gli indizi:

Sono stonata però mi sarebbe piaciuto suonare uno strumento

Ognuno ha le sue esigenze particolari e non è uguale agli altri

Mia mamma diceva che le parole buone si ricordano e le parole cattive non si dimenticano

L’identità vale 100000 euro. Secondo la Minaccioni gestisce case vacanze, ma la risposta è sbagliata.

Il terzo ignoto, Yari, ha un outfit stravagante; è infatti vestito da clown. “Fai un lavoro santo, è bellissimo far divertire bambini. Io sono una deviazione del suo mestiere essendo comica” – commenta Paola, che afferma che Yari fa girare i piatti. L’identità vale 3000 euro. Il clown ci regala una piccola esibizione.

L’ignoto numero 4

L’ignoto numero quattro è Claudia. Paola imita Sabrina Ferilli per farle i complimenti per la sua bellezza: “Ammazza che gn***a oh”.

Ho una grande passione per la musica, in macchina do il meglio di me suonando il clacson

Prima chiedo a tutti di cosa hanno bisogno

Nelle mie prime giornate da cameriera ho rovesciato una bottiglia d’acqua e ho calpestato il piede ad un altro

La Minaccioni chiede anche un incontro ravvicinato. E’indecisa tra “gestisce case vacanze” e “vende preparazioni galeniche”, ma infine propende per una terza opzione: “fornisce pc ai dipendenti”.

L’identità vale con imprevisto. La risposta è corretta ed il montepremi sale a 75000 euro.

I Soliti Ignoti – il ritorno, 24 giugno 2020, ricerca delle identità

Il quinto ignoto è Priscilla ed ha 31 anni. Paola chiede l’incontro ravvicinato per studiarne le mani. La concorrente ritiene che la ragazza “commenti tornei di videogiochi”, ma sbaglia.

L’ignoto numero 6 è Marco, 43 anni. La Minaccioni chiede gli indizi:

Una volta tutti pensavano fossi a scuola, ma non c’ero. Mio nonno mi resse il gioco

Devo sempre descrivere tutto

Non resisto alla maionese

Paola tenta nuovamente con l’opzione “commenta tornei di videogiochi”. L’identità vale 16000 con imprevisto. La risposta è sbagliata ed il montepremi si azzera. “Vatti a fidare di uno che mangia la maionese” – commenta la concorrente.

Il settimo ignoto è Ciro Giustiniani, uno dei protagonisti di Made in sud. L’identità vale 4000 euro e Paola indovina che Ciro è mangiatore professionista di Casatielli. “Dietro al casatiello c’è una preparazione particolare. Quando lo preparava mia mamma sembrava Rambo” – racconta il comico.

Ivan ha 27 anni e Paola capisce subito che è proprio lui che commenta i tornei di videogiochi. L’identità vale 23000 euro.

I Soliti Ignoti – il ritorno, Alessia è il parente misterioso

E’ il momento del parente misterioso: Alessia, 42 anni. Paola chiede di sapere il grado di parentela. Alessia è la sorella di uno degli ignoti.

La Minaccioni nota somiglianze con gli ignoti 1 e 4. Inizialmente indica parentela con l’ignoto numero 1, ma poi grazie al dubbione cambia la propria risposta. Secondo Paola, Alessia è la sorella dell’ignoto numero 4.

La risposta è corretta. Paola vince 13.500 euro, che sono devoluti in beneficienza alla Caritas.