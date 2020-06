Stasera in Tv giovedì 25 giugno. Rai 3 trasmette la terza puntata di Ogni cosa è illuminata con Camilla Raznovich. Su Rete4 invece va in onda l’ultima puntata del talk show di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in Tv giovedì 25 giugno 2020 programmi reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, manda in onda la serie Che Dio ci aiuti 5, con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Nell’episodio Fuori! Suor Angela e Nico si interessano al caso di Carolina, figlia di una vecchia amica: il padre ne chiede l’affido esclusivo in quanto la madre non se ne occupa. Azzura invece trova un acquirente per il convento. Nell’episodio L’ultimo ricorso uno studente di Nico scappa dal centro di recupero per tossicodipendenti. Nel frattempo Azzurra scopre che il compratoreg del convento è uno suo ex.

Rai 3, alle 21.25, manda la terza puntata di Ogni cosa è illuminata con Camila Raznovich. Alla luce dei cambiamenti epocali che l’emergenza sanitaria Covid 19 ha innescato, la conduttrice insieme ai suoi ospiti ragiona sui grandi temi d’attualità come la cultura, l’ecologia e la politica.

Su Rete 4, alle 21.25, manda in onda il talk show Dritto e rovescio. Paolo del Debbio nell’ultima puntata di stagione si occupa dei persistenti ritardi nell’erogazione della cassa integrazione e di una nuova proposta di legge contro l’omofobia. Inoltre il giornalista si confronta con Matteo Salvini sugli Stati Generali, della crisi economica, dell’eventuale riduzione dell’Iva. E sull’immigrazione.

Stasera in Tv giovedì 25 giugno 2020 film e telefilm sulle reti generaliste

Su Canale 5, alle 21.25,va in onda il telefilm New Amsterdam con Ryan Eggold. Reynolds, nel suo ultimo giorno di lavoro in ospedale tenta di salvare la vita ad un giovane precipitato nella tromba dell’ascensore. Nel frattempo Max non gradisce l’iniziativa di Helen che ha aperto una raccolta fondi per i malati terminali.

Rai 2, alle 21.25,manda in onda il film d’azione del 2018, 211-Rapina in corso con NIcolas Cage. Una banda di criminali assale la filiale di una banca, prendendo in ostaggio molti innocenti. Mike Chandler, in crisi personale e prossimo alla pensione, cerca in ogni modo di salvare gli ostaggi.

Infine su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film fantastico del 2008, L’incredibile Hulk con Edward Norton. Ogni volta che si trova sotto stress lo scienziato Bruce Barner si trasforma in un gigantesco mostro verde, Hulk. E’ stato vittima di un esperimento finito male. Mentre cerca di tornare come era prima, viene braccato dall’esercito che vuole esaminare il suo caso di mutazione genetica.

I film trasmessi su Iris,La5, Cine 34

Stasera Iris, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2013, All is lost-tutto è perduto con Robert Redford. Un navigatore solitario si scontra con la sua barca con un container alla deriva. Trovandosi solo nell’Oceano Indiano e con la radio fuori uso, dovrà contare solo sulle sue forze.

Inoltre su La5 , alle 21.00, va in onda il film di commedia del 2011, Crazy, Stupid, love con Julianne Moore. Cal Weaver, 40 anni, crede di vivere un’esistenza perfetta e non ha bisogno di altro. Ma quando la moglie decide di chiedere il divorzio gli crolla il mondo addosso.

Cine34, alle 21.15, trasmette il film giallo del 1972, di Lucio Fulci Non si sevizia un paperino con Florinda Bolkan e Barbara Bouchet. In un piccolo paese della Lucania vengono trovati morti tre bambini. Una giornalista decide di collaborare con i carabinieri che stanno svolgendo le indagini.

I film stasera su Premium

Premium Cinema, alle 21.15, trasmette il film di commedia del 2015, Come ti rovino le vacanze con Ed Helms. Rusty decide di organizzare una vacanza diversa dal solito per la sua famiglia.E così decide di noleggiare un’auto eccentrica e super accessoriata, partendo in compagnia di moglie e figli verso una serie di disavventure.

Inoltre su Premium Cinema Energy, alle 21.15,è previsto il film poliziesco del 2001, Training day con Denzel Washington. Jake è appena entrato nella Narcotici di Los Angeles ed è fortemente appassionato al suo mestiere. Ma un collega cerca di aprirgli gli occhi rivelando tutta la corruzione.

Infine Premium Cinema Emotion , alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2012, La migliore offerta con Geoffrey Rush. Virgil Oldman vive da solo nel suo appartamento ricco di quadri dal valore inestimabile. E’ un uomo ferreo e distaccato da ogni tipo di realzione. Ma l’incontro con un’ereditiera sconvolgerà la sua estistenza.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15,è previsto il film d’avventura del 2018, Robin Hood – l’origine della leggenda con Taron Egerton. Robin è finalmente tornato a Nottingham dopo aver combattuto quattro anni nelle Crociate. Una volta rientrato scopre che la contea è dominata da uno sceriffo corrotto. Organizzerà una rivolta assieme a John.

Sky Cinema Due, alle 21.15, manda in onda il film di thriller del 2017, All that divides us- Amore criminale con Catherine Denevue. Julia, tossicodipente, uccide accidentalmente il suo fidanzato e spacciatore. La madre tenta di aiutare la figlia ad occultare il corpo ma vengono ricattate dall’amico del ragazzo.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2018, Lo schiaccianoci e i quattro regni. Clara si ritrova in un paese magico la Vigilia di Natale. Lì con l’aiuto dello schiaccianoci Philip, deve riportare l’armonia nei quattro regni che lo compongono.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film d’azione del 2002 C’era una volta in Messico con Antonio Banderas. El Mariachi decide di vivere in solitudine dopo la morte della fidanzata. Ma un agente della Cia lo convince ad infiltrarsi nella gang di un trafficante di droga.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film horror del 2002, 28 giorni dopo con Cillian Murphy. Jim finisce in coma dopo un incidente stradale. Al suo risveglio, un mese dopo, si accorge che la città è colma di esseri non più umani in preda alla furia omicida. E’ l’inizio di un incubo.