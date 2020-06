Nel preserale di oggi, lunedì 29 giugno, vi raccontiamo in diretta la prima puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Appuntamento alle 18:45 con la quattordicesima edizione del gioco sulla lingua italiana che ruota attorno alle associazioni di parole. Stessi giochi dello scorso anno, ma la produzione ha adattato lo studio del programma alle norme per garantire distanziamento sociale.

Reazione a catena diretta 29 giugno – Giocano I sali e scendi e Le sorelle bandiera

L’edizione 2020 di Reazione a catena inizia il 29 giugno con alcune settimane di ritardo, dovute all’emergenza COVID, ma riparte dalla stessa formula della passata edizione. Presenti tutti i giochi amati dal pubblico, da Caccia alla parola a L’Intesa vincente.

Tuttavia, la produzione ha dovuto adeguare gli Studi Rai di Napoli al rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Di conseguenza, i concorrenti sono più lontani tra loro, il conduttore si muove poco dal centro dello studio e non c’è il pubblico in studio. Annunciata, comunque, una rappresentanza degli spettatori in collegamento video.

Per quanto riguarda il gioco, la sfida riparte dal confronto tra I sali e scendi, ultimi campioni dello scorso anno, e Le sorelle bandiera.

Marco Liorni inizia con la diretta di oggi la sua seconda stagione consecutiva alla conduzione di Reazione a catena. Dodici mesi fa aveva impiegato qualche settimana a farsi apprezzare, ma poi il preserale di rai 1 si era affermato con buoni risultati per tutta l’estate.

La diretta di Reazione a catena



La diretta di Reazione a catena del 29 giugno inizia con il saluto del publbico a casa da parte di Marco Liorni. Sul grosso videowall dello studio compaiono alcune decine di spettatori in videocollegamento.

I sali e scendi sono Alessandro, Pierluigi e Antonio. Li sfidano Le sorelle bandiera, ovvero Roberta, Elena e Valentina.

Il primo gioco di Reazione a catena edizione 2020 è Caccia alla parola.

Iniziano molto bene Le sorelle bandiera, poi recuperano I sali e scendi e chiudono in parità con 6mila euro ciascuno.

Inizia il gioco successivo, La catena musicale. Ancora un’ottima prova da parte delle Sorelle bandiera che indovinano la canzone Fai rumore di Diodato dopo aver colto anche buona parte degli indizi.

Visto lo svantaggio, sono I sali e scendi ad iniziare la seconda Catena musicale. L’indizio iniziale è ‘Arbitro’, loro indovinano l’associazione con ‘Direttore’ dopo qualche passaggio a vuoto, ma poi la palla torna alle Sorelle bandiera che indovinano ‘Artistico’ e ‘Liceo’. ‘Cinque’ è l’anello che riporta il pallino del gioco ai Sali e scendi.

Azzardano Diavolo in me di Zucchero, ma non è la canzone cui si riferisce la catena. Hanno l’opportunità di riprovarci, dal momento che indovinano il sesto indizio ‘Mille’, ma rinunciano. Allora chiudono la catena le Sorelle bandiera con ‘Miglia’. Il problema è che indovinare il brano non è semplice, perchè se la ritmica è chiara, i suoni della base sono difficlmente riconoscibili. Rinunciano entrambe le squadre.

La canzone era Respect di Aretha Franklin.

I sali e scendi e Le sorelle bandiera gioco Quando, dove, come, perché

Il gioco Quando, dove, come, perché può essere già uno snodo importante della partita. I sali e scendi devono recuperare un netto svantaggio.

Inziano molto bene indovinando due parole, ‘Medaglia’ e ‘Temporale’, ma le Sorelle bandiera li tallonano agguantanto l’associazione ‘Pic nic’.

La sequenza, ‘Quando ti salva’, ‘Dentro una porta’, ‘Minuscola ma capace’ regala 42mila euro alle Sorelle bandiera, che indovinano ‘Pennetta USB’.

Subito dopo, il gioco Una tira l’altra. Di nuovo sugli scudi le Sorelle bandiera, che indovinano molte associazioni. Ma chiudono la catena I sali e scendi con ‘Firma’ e rientrano in partita assicurandosi 15mila euro.

La seconda catena di Una tira l’altra parte da ‘Battuta’ e ‘Orecchini’.



I Sali e scendi ritrovano all’improvviso la forma che li ha resi campioni e chiudono sia la seconda catena, con la paroal ‘Cerchio’, che la Zip conclusiva. Rimontao e superano Le sorelle bandiera, raggiungendo i 61mila euro.

Reazione a catena diretta 29 giugno – L’intesa vincente