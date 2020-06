Lunedì 29 giugno, su Rai 1 va in onda alle 21:25 la quinta puntata de Il Giovane Montalbano. Nell’episodio Il terzo segreto si compone la squadra storica del Commissario interpretato da Michele Riondino, impegnata in un caso di omicidio collegato ad un suo strano sogno. Protagonista insolito, l’agente Catarella. La serie è stata prodotta ne 2012 da Palomar e Rai Fiction, con Carlo Degli Esposti, Max Gusberti e Nora Barbieri. La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

Il Giovane Montalbano 29 giugno – Trama

La carriera de Il giovane Montalbano inizia nel 1990 da Mascalippa, dove è in servizio come Vice Commissario. Nel giro di pochi mesi, Montalbano riceve la promozione a Commissario di Vigata.

Il ritorno nei luoghi dell’infanzia, tuttavia, si dimostra ambivalente per via del rapporto irrisolto con i traumi vissuti da bambino. La morte prematura della madre e l’assenza del padre lo hanno segnato.

Con l’arrivo a Vigata è costretto a chiudere definitivamente i conti con quel passato. Un passaggio che ne accentua il carattere ancora spigoloso. Non a caso, Mery (Katia Greco), l’insegnante catanese con cui ha una relazione, lo lascia perché provata dal suo atteggiamento schivo e imprevedibile.

Nessun intoppo, invece, dal punto di vista professionale. Il Giovane Montalbano mostra da subito grande talento nelle indagini, condotte peraltro con uno stile peculiare. Lo accoglie l’Ispettore Carmine Fazio (Andrea Tidona), decano del Commissariato. Con lui, gli agenti Gallo e Paternò, cui si aggiunge il nuovo arrivato Agatino Catarella. Dopo qualche mese, si palesa nella trama anche il Vice Commissario Mimì Augello (Alessio Vassallo).

Durante l’indagine sul rapimento lampo di una bambina, Montalbano conosce l’architetto genovese Livia Burlando (Sarah Falberbaum). L’attrazione tra i due è immediata e impiega solo qualche giorno a vincere le resistenze iniziali.

Un infarto, però, compromette la salute di Carmine Fazio e lo costringe al pensionamento anticipato. Gli subentra il figlio Giuseppe Fazio (Beniamino Marcone), che completa la squadra storica del Commissariato di Vigata.

Il Giovane Montalbano 29 giugno – Trama episodio Il terzo segreto

L’episodio Il terzo segreto de Il Giovane Montalbano, in onda lunedì 29 giugno, inizia dall’incubo straniante del Commissario. Lui ed Agatino Catarella sono appostati a Gallotta per intercettare un potenziale assassino, quando il malvivente spara a Catarella e l’agente muore tra le sue braccia. Tra le vie risuona la musica di E lucevan le stelle della Tosca.

Il Commissario è turbato e Mimì Augello scherza con lui paventandogli il rischio che il sogno possa essere premonitore. Montalbano è combattuto. Non crede a quell’eventualità, ma riscontra negli eventi dei giorni successivi parecchie somiglianze con le scene dell’incubo.



Intanto, a Vigata qualcuno danneggia la bacheca degli annunci matrimoniali. Sembra uno sgarbo innocuo, eppure ben presto prende le sembianze di un avvertimento, come conferma un secondo danneggiamento a colpi di pistola. Il Commissario deve capire quale delle coppie in procinto di sposarsi sia destinataria dell’avvertimento e riesce ad evitare una tragedia solo all’ultimo momento.

Il caso centrale dell’episodio Il terzo segreto de Il Giovane Montalbano, però, è legato al susseguirsi di morti sul lavoro nei cantieri. L’operaio albanese Pasco Puka muore poche ore prima che il Commissario possa salvarlo, imbeccato da una lettera anonima di avvertimento. Se ne occupano i Carabinieri guidati dal Maresciallo Verruso, investigatore esperto e intelligente.

Tramite alcune forzature, comunque, Montalbano si inserisce nelle indagini. Nonostante l’incontro con Verruso sia un tripudio di astio, iniziano a collaborare e capiscono subito che il quadro è più complesso di quello paventato. A metterli definitivamente sulla strada giusta è Caterina Corso (Giorgia Sinicorni), figlia dell’imprenditore edile per cui lavorava Puka.

Il Giovane Montalbano e Agatino Catarella si ritrovano per una serie di circostanze a custodire tre segreti cruciali legati alle indagini. E quando stanno per acciuffare il colpevole, rivivono nella realtà ogni particolare dell’incubo fatto dal Commissario.

Dove è girato Il Giovane Montalbano, sceneggiatura, sigla, musiche



Il Giovane Montalbano è girato tra Ragusa Ibla, Scicli, Noto, Siracusa, Agrigento, Comiso e Vittoria. Nell’episodio di questa sera sono riconoscibili, in particolare, scorci di Modica.

Il commissariato di Vigata (nella realtà, Porto Empedocle) è il Palazzo del Municipio di Scicli. A Scicli si trova anche la Questura di Montelusa (Agrigento) collocata a Palazzo Iacono, in Piazza Italia. Mentre, la casa sul mare di Montalbano è a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina.

La sceneggiatura dell’episodio Il terzo segreto è di Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola. È tratta dai racconti Il Quarto segreto – dalla raccolta La paura di Montalbano – e La traduzione manzoniana, contenuto ne Gli arancini di Montalbano.

Le canzoni della colonna sonora sono cantate da Olivia Sellerio. I testi dei brani sono si Davide Cammarone, le musiche di Andrea Guerra. Il titolo della sigla iniziale è Curri, curri. Inoltre, si possono ascoltare i brani Vuci mia cantannu vai, Malamuri, Lu jornu ca cantavanu li manu, Calati juncu ca passa la china e Anticchia i celu supra a testa.

Il Giovane Montalbano 29 giugno episodio Il terzo segreto – Cast, attori e personaggi



Il cast de Il giovane Montalbano, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati nell’episodio Il terzo segreto del 29 giugno.