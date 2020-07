Mercoledì 1 luglio, in diretta dalle 18:45 su Rai1, è andata in onda la terza puntata di Reazione a catena, con la conduzione di Marco Liorni.

Il 29 giugno è tornato in onda il game show estivo dove due squadre si sfidano a “colpi di catene” (di parole).La formula del gioco è rimasta invariata rispetto allo scorso anno. Ma al trasmissione sta comunque garantendo il distanziamento sociale tra i concorrenti. Ed è assente il pubblico in studio.

Reazione a catena diretta 1 luglio

Nella puntata del 1 luglio di Reazione a catena giocano i campioni,i Sali e scendi, contro Le belle in ballo. Le ragazze vengono da Genova. Ed hanno scelto questo nome perché si sono incontrate da piccole in una sala di danza.

Il primo gioco è Caccia alla parola. Le due squadre devono indovinare sei parole misteriose. Iniziano molto bene i Sali e scendi che sembrano già in netto vantaggio rispetto alle nuove sfidanti. Le parole sono: minerale, progresso,zigomo, bannare, fotocellula, corallo, La sfida termina con 8.000 euro per i campioni e 4.000 per Le belle in ballo.

E’ il momento della prima catena musicale. L’indizio è ostinato. Cominciano le sfidanti. Indovinano la prima parola esatta della catena : grasso. Proseguono i campioni con scarpe, coppia, doppia. I campioni al momento hanno raggiunto la somma di 14.000 euro.

Continuano le Belle in ballo con la parola fila. Le sfidanti indovinano il titolo la canzone con sei indizi. Si tratta di Me ne frego di Achille Lauro. Le ragazze sorpassano i campioni accumulando 15.000 euro.

Reazione a catena seconda catena musicale

Nella seconda catena musicale l’indizio è unica.

I Sali e scendi indovinano il primo vocabolo: moneta. Mentre le ragazze scoprono alcune delle parole successive: carrello, dolci, buoni. Dalle sonorità del brano, potrebbe trattarsi di un’altra canzone italiana. Le Belle in ballo tentano di dare il titolo: Maria. Ma è errato. I campioni proseguono la catena con tesoro, e tentano anche loro con Mamma mia. Ma anche stavolta la risposta è errata.

Le belle in ballo ritentano con Mamma Maria. Questa volta il titolo è esatto. Si tratta del brano dei Ricchi e Poveri. Le sfidanti arrivano a 28.000 euro contro i 18.000 euro.

Quando dove come e perché

E’ il momento del terzo gioco: il dove, quando, come e perché. Le squadre devono indovinare la parola che si cela dietro gli indizi.

Il primo indizio è: “quando tutti sono a sedere; lì lì e là,indicate con chiari gesti”. I Sali e scendi indovinano: uscite di sicurezza. Il secondo é: ” Durante il Carnevale di Rio,sui carri, striminzito”. Stavolta indovinano Le Belle in ballo. E’ il tanga.

Il penultimo quando é: “Quando tutti lo rincorrono, sulla spiaggia”. Le ragazze eseguono la doppietta. La parola è ombrellone. L’ultimo indizio é ” Dopo un po’ di recupero, nella bocca”. I campioni concludo il gioco con fischietto.

Il gioco prosegue con la prossima sfida: una tira l’altra. Nella prima matrimonio apre e sabbia chiude. Le parole contenute al suo interno sono: formula, magica,lampada,tavolo e banco.

La prima zip da 15.000 euro contiene i vocaboli storna e pasto. I campioni la passano alle sfidanti che purtroppo non indovinano le parole mancanti: cavallina e saltare. E così regalano la somma ai Sali e scendi.

Nella seconda una tira l’altra pubblicità apre e vita chiude. Al suo interno sono contenuti: lanciare,appello, presente, tenere e botta. La seconda zip da 20.000 euro contiene ordine e spiaggia. Le belle in ballo, che hanno chiuso la catena, riescono a chiuderla con parola ed ultima. E sorpassano nuovamente i campioni con 74.000 euro contro i 63.000 dei Sali e scendi.

Reazione a catena diretta 1 luglio intesa vincente

E’ giunto il momento dell’intesa vincente. Il compito delle squadre è quello di indovinare più parole possibili in 60 secondi. Viene assegnato 1 punto per ogni parola scovata.

Iniziano i Sali e scendi che sembrano essere molto determinati. Riescono infatti a mantenere il loro record conquistando 20 punti. Mentre le belle in ballo, raggiungono comunque un buon risultato accumulando 13 punti.

Reazione a catena gioco finale

I Sali e scendi sono pronti ad affrontare il gioco finale. Tenteranno di difendere il loro montepremi da 113.000 euro.

I campioni riescono ad arrivare a metà del percorso senza intaccare minimamente il montepremi. Le prime parole, infatti, sono di facile intuito. Nel proseguo del gioco però, i sali e scendi, dimezzano una sola volta. E concludono la catena con 56.500 euro.

Nell’ultimissima fase di gioco, i campioni devono indovinare l’ultima parola. La prima parola è cane. E quella misteriosa è “Pa….A”. I Sali e scendi comprano il terzo elemento, facile, e tentano con Pappa. Ma la parola di oggi invece è passeggiata.

Termina così la puntata di Reazione a catena.