Oggi, alle ore 18.45 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Reazione a Catena. Il game show estivo condotto da Marco Liorni ci intratterrà ancora una volta con i suoi divertenti giochi. Riusciranno le Coast to Coast a mantenere il loro titolo di campionesse?

Reazione a catena, 16 luglio 2020, diretta della puntata

Inizia il programma, Marco Liorni presenta i concorrenti che sfideranno oggi le campionesse Coast to Coast. Gli scioglilingua sono Davide, Luigi e , tre amici di Roma. Il loro nome deriva dal percorso di studi che hanno scelto: sono infatti studenti di mediazione linguistica.

Si inizia subito con Caccia alla parola. La manche è un serrato susseguirsi di risposte e termina con un pareggio tra le due squadre. Entrambe ottengono un montepremi di 6000 euro.

La prima catena musicale parte dalla parola “Bacchette”. Sono gli Scioglilingua ad indovinare il legame con il termine “Cinesi”. Seguono “Ombre”, “Rosse”, “Camicie”, “Sette”, “Ronaldo”. Chiudono la catena le Coast to coast, che indovinano il brano musicale: è “Ringo Star” dei Pinguini Tattici Nucleari. 16000 euro per le campionesse e 13000 per gli Scioglilingua.

La seconda catena musicale parte da “Ragione”. Seguono “Vendere” ed “Incanto”. Alle Coast to Coast bastano questi soli tre indizi per indovinare il brano: “Come mai” degli 883. Le ragazze intonano il romanticissimo brano. Liorni svela poi la fine della catena: “Magia”, “Cilindro”, “Motore”, “Azione”.

La manche “Quando, dove, come e perchè” parte dall’indizio “Prima del colpo”. Non è sufficientemente rivelatore per indovinare e dunque scopriamo che è “Tra due o più persone”, “Senza incrociare”.