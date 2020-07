Giallo trasmette questa sera due nuovi episodi di Alice Nevers 12 i cui titoli sono rispettivamente Assenza e Tornare per morire. L’appuntamento è sul canale 38 del digitale terrestre in prima serata.

Gli episodi sono rispettivamente il settimo e l’ottavo della dodicesima stagione. Giallo li propone in replica sabato 18 luglio nel day-time pomeridiano.

Alice Nevers è una serie dalle atmosfere poliziesche con protagonista un giudice donna interpretata da Marine Delterme. La serie è una produzione francese dal titolo originale Alice Nevers: Le juge est une femme.

Le riprese si sono svolte a Parigi dove è stato ricostruito il commissariato nel quale lavora Alice Nevers. Accanto a lei nel ruolo di personaggio principale maschile c’è Frédéric Marquand interpretato da Jean-Michel Tinivelli.

Alice Nevers 12 – trama episodio 7 – Assenza

L’episodio 7 dal titolo italiano Assenza, in francese è Inexistence. È stato trasmesso per la prima volta su TF1 con 6.420.000 telespettatori e il 25,7% di share.

Tra i personaggi di puntata c’è l’attrice Honorine Magnier che interpreta Rose Leroux.

L’episodio si apre con la scoperta del corpo di Rose Leroux, una giovane che viene trovata impiccata con indosso il suo abito da sposa e proprio nel luogo dove si era svolta la cerimonia delle nozze. Sul posto arrivano subito Alice Nevers e Frédéric Marquand. I due iniziano ad indagare e scoprono che la banca aveva proibito alla vittima di prendere soldi da un suo conto corrente. Infatti la Leroux era sospettata di frode e addirittura di tentato omicidio.

Quando la Nevers e Marquand parlano con i responsabili della banca vengono a conoscenza di altri indizi. Il direttore dell’istituto infatti riferisce che Rose Leroux aveva lamentato un furto di identità per giustificare alcune sue azioni sul conto corrente. Ma non era stata creduta neanche dal marito. L’uomo aveva cominciato a dubitare della correttezza della moglie.

Per quanto riguarda la vita privata di Alice Nevers, Lucy confessa a Marquand che il padre del figlio che porta in grembo si è messo sulle sue tracce e adesso la sta minacciando di morte.

Alice Nevers 12 – trama episodio 8 – Tornare per morire

Il titolo originale dell’ottavo episodio è D’entre les morts. Quando è andato in onda in Francia ha conquistato 6.160.000 telespettatori con il 27,5% di share.

Personaggio principale di puntata è l’attore Pierre-Yves Bon che interpreta sia Gilles Dumont che Julien Madek.

L’episodio si apre con il ritrovamento del corpo di un ragazzo di 20 anni. Si tratta di Julien Madek, il cui cadavere viene rinvenuto col cranio fracassato ai piedi di una scalinata. Il giovane nasconde un triste passato. Infatti all’età di 12 anni sembrava essere stato rapito e di lui si erano perse le tracce. Era riapparso miracolosamente dopo 8 anni.

Quando Alice Nevers e Frédéric Marquand si rendono conto della situazione sanno di dover annunciare alla madre del ragazzo la morte del figlio. E questa volta purtroppo non ci sarà alcun ritorno. I primi indizi portano a sospettare che qualcuno non volesse il suo ritorno. I due cominciano ad interrogare tutte le persone che negli ultimi tempi erano state in contatto con Julien Madek.

Dal punto di vista personale cresce la tensione tra Alice e Frédéric. La giudice infatti sospetta che Frédéric abbia ospitato Simone, il ragazzo che sta facendo delle minacce abbastanza gravi a sua figlia.

Alice Nevers 12 – il cast completo

Di seguito il cast del film Alice Nevers 12 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Marine Delterme ( Alice Nevers 11 ): Alice Nevers

( ): Alice Nevers Jean-Michel Tinivelli : Frédéric Marquand

: Frédéric Marquand Gary Mihaileanu : Djibril Kadiri

: Djibril Kadiri Ahmed Sylla : Noah Diacouné

: Noah Diacouné Noam Morgensztern : Max Cohen

: Max Cohen Grégori Baquet : Ludovic

: Ludovic Arnaud Binard : Sylvain Romance

: Sylvain Romance Alexandre Brasseur : Guérand

: Guérand Richaud Valls : Forette

: Forette Karina Testa : Léa Delcourt

: Léa Delcourt Guillaume Carcaud : Victor Lemonnier

: Victor Lemonnier Jean Dell : Édouard Lemonnier

: Édouard Lemonnier Loïc Legendre: Jérôme Ravalec

I doppiatori italiani