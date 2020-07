Oggi, 17 luglio, alle ore 10 su TV8 andrà in onda una nuova puntata di Ogni mattina, show condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. Il contenitore alterna informazione ed intrattenimento, non facendo mancare anche qualche gossip. Ha attirato molta attenzione infatti la querelle tra la Volpe e Magalli, che hanno pubblicamente espresso il proprio astio e la propria mancanza di stima nei confronti dell’altro.

Ogni mattina 17 luglio, diretta dello show con Alessio Viola e Adriana Volpe

Inizia il programma. Adriana ed Alessio ironizza sulla data odierna: è venerdì 17 e per coloro che sono superstiziosi è giorno di sventure. Viola ricorda poi che oggi si festeggia Sant’Alessio e dunque è il suo onomastico. I conduttori ricapitolano poi i temi che saranno affrontati nel corso della puntata e salutano gli inviati.

In primo piano ancora una volta il Covid 19 e la questione mascherine. C’è confusione sulla necessità di continuare ad indossarle o meno. Il Professor Bassetti, da Genova, dichiara che non bisogna assecondare la “dittatura della mascherina”. Il distanziamento di almeno un metro è la miglior misura preventiva in nostro possesso. La mascherina dobbiamo usarla ma con sapienza, non serve ad esempio se andiamo a fare una passeggiata all’aperto – soprattutto ora, con il sopraggiungere del caldo.

Ogni mattina 17 luglio, aggiornamenti sul Covid 19

Interviene in studio Renato Coen di Sky Tg 24. Il giornalista è risultato positivo al Coronavirus ed Alessio racconta di aver dovuto affrontare un periodo di quarantena proprio perchè lo aveva frequentato nei giorni in cui poi è risultato affetto dal virus. Coen spiega di non essere stato colpito da una forma grave del Covid, ma di essere stato ricoverato per un periodo in ospedale e di aver avuto modo di osservare la situazione dall’interno. A suo parere i pazienti erano, per i medici, oggetto di cure, ma al contempo soggetti di interazione con cui confrontarsi sugli sviluppi del virus, per cercare di comprenderlo.

Adriana interroga Bassetti in merito alla recente notizia che i raggi ultravioletti ed il sole possano in qualche modo sconfiggere il virus.

“I raggi ultravioletti possono inattivare il virus e questo può essere utile per fare disinfestazioni in alcuni luoghi, ma non c’è una ricaduta terapeutica. Al sole può essere meno facile la trasmissione, ma non c’è grande rilevanza a livello di cura. Cerchiamo di avere cautela, bisogna avere ancora tanta tanta cautela” – afferma Bassetti.

Interviene in collegamento Selvaggia Lucarelli, che racconta il proprio ebook – in collaborazione con la redazione di TPI – “Epidemia colposa?”. L’inchiesta indaga sui provvedimenti mancati nel corso dell’emergenza sanitaria e sugli errori commessi.

“Il modello odierno italiano, paragonato ad altri stati occidentali, funziona poichè vengono individuati velocemente i focolai” – ritiene Coen.

Ogni mattina 17 luglio, perchè non sono state chiuse città?

Un servizio ci mostra gli sviluppi del vaccino. Il Professor Crisanti ritiene che la battaglia contro il virus non sia ancora vinta e che affrettare uno sviluppo del vaccino – che in media richiede 4/5 anni – potrebbe essere dannoso. Bassetti concorda sul fatto che ci possano essere altre ondate di contagio, ma ritiene che non avranno la potenza dello “tsunami” che ci ha travolto negli scorsi mesi. “Il nostro Paese, per come si è organizzato, l’affronterà in maniera adeguata. Abbiamo affrontato la Pandemia così bene perchè abbiamo un sistema sanitario nazionale, in America il problema è che alcuni non hanno la possiblità di accedere all’assistenza sanitaria ed il virus non può essere controllato. La sanità italiana è forte, teniamocela stretta” – dichiara.

“Questo tema dell’arginare i focolai con tempestività è sicuramente la soluzione. Il problema è: avremo il coraggio di arginare i focolai qualora non siano paesini come Codogno? Avremo il coraggio di chiudere poli logistici e produttivi importanti? In Cina è stata chiusa una città di 10 milioni di abitanti. In Italia il coraggio di chiudere una città non l’abbiamo avuta. Abbiamo chiuso Codogno, ma non Piacenza ad esempio. Avremo il coraggio di chiudere zone che contano per la nostra economia? C’è stato un rimpallo di responsabilità. Lo potevano fare tutti, ma nessuno si è preso la responsabilità” – continua la Lucarelli.

Vito Romaniello, giornalista de La Press, racconta di aver contratto il Covid 19 sul treno che prende tutti i giorni per andare a lavoro. Successivamente Romaniello è stato molto male, il polmone sinistro era gravemente compromesso. E’ stato dunque ricoverato in terapia intensiva ed è stato messo in coma farmacologico per 12 giorni. Dopo una dura battaglia, è riuscito ad uscirne ed oggi sta finalmente bene.

