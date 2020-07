Lunedì 20 luglio, alle 18:45 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Reazione a Catena con Marco Liorni.

Gli Scioglilingua nella puntata di ieri si sono riconfermati campioni, ma senza montepremi. In questa puntata sfidano i Tre matti.

Reazione a Catena 20 luglio Caccia alla parola

Nella puntata del 20 luglio Gli Scioglilingua affrontano i Tre matti. Irene, Tiziano e Simone hanno scelto tale appellativo in quanto rappresenta l‘unione dei loro cognomi.

Si inizia con il primo gioco, Caccia alla parola. Gli sfidanti indovinano a colpo sicuro già i primi termini felicità, pastrocchio e diplomazia. I campioni invece conquistano 2.000 euro con tortino. Ma rientrano subito in gioco gli sfidanti con criticone e boccuccia.

I Tre matti concludono la prima sfida con 10.000 euro.

L’indizio della prima catena musicale è pirati. I campioni aggiungono teschio e testa. Ma non se la sentono di dare il titolo della canzone. E’ ancora troppo prematuro. Gli scioglilingua proseguono la catena con piedi e papera. Dalla musicalità sembrerebbe un brano italiano. I campioni indovinano la canzone esatta. Si tratta di In questo mondo di ladri, di Antonello Venditti. E così gli scioglilingua arrivano a 19.000 euro.

Reazione a Catena seconda catena musicale

Si passa ora alla seconda catena musicale.

L’indizio è Dongiovanni. Iniziano i Tre matti abbinando opera e prima. Irene ha una vaga idea di quale possa essere il brano ma gli sfidanti non si sentono pronti per dare il titolo. Ma proseguono la catena con buona, fede ed anulare. E la chiudono con raccordo.

Gli sfidanti però passano la catena ai campioni che tentano con 10 ragazze di Lucio Battisti. Ma la canzone in realtà Don’t go breaking my heart di Elton John & Kiki Dee.

Il gioco quando dove come perché

Il prossimo gioco quando dove come perché. La prima parola, Drive in, è indovinata dai campioni: ” Dopo aver spento i fari, davanti allo schermo,con la patente in tasca, per andare al cinema senza scendere dall’auto”.

Il secondo indizio è “Quando è il nonno che comanda, dentro la roulotte,con un numero sulla maglia,perché hanno un nuovo piano per svaligiare Zio Paperone”. Gli scioglilingua compiono la doppietta con la Banda Bassotti.

Il penultimo quando é ” La mattina presto, sotto i piedi bagnati,dure, perché il mare di notte le ha portate a riva”. Ancora una volta indovinano i campioni con conchiglie.

L’ultimo quando recita: “Quando sei carico, sotto le scale,comodo, perché ti porta senza sforzi al piano di casa”. Gli scioglilingua compiono l’en pleine individuando anche ascensore. Salgono così a 35.000 euro contro i 27.000 dei Tre matti.

E’ il momento di giocare ad una tira l’altra. Rete apre e valigetta chiude. Le parole contenute sono strascico, vestito,aglio, antibiotico e dottore. La catena è stata interamente completata dagli scioglilingua. Ma i campioni passano la zip da 15.000 euro ai Tre matti.

Gli sfidanti la abbinano correttamente: pane, mortadella ,rosa e spine.

Nella seconda una tira l’altra capelli apre e 101 chiude. I termini contenuti sono schiaffo, mano,passata,cavalleria e carica. Questa volta sono gli sfidanti a fornire il maggior numero di parola. Ma i campioni chiudono la catena. Gli scioglilingua si aggiudicano anche la zip da 20.000 euro con scarica, batteria, pentole, coperchi.

Gli scioglilingua sono arrivati ad 80.000 euro contro i 57.000 dei Tre matti.

Reazione a Catena 20 luglio l’intesa vincente

Per le due squadre è il momento di affrontare l‘intesa vincente.