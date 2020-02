Chi vuol essere milionario diretta 12 febbraio. Questa sera, alle 21:40, Gerry Scotti torna in video con la terza puntata stagionale di Chi vuol essere milionario. Dopo l’appassionante vittoria di Enrico Remigio e la pausa in concomitanza di Sanremo 2020, il quiz di Canale 5 riparte con nuovi concorrenti.

L’edizione 2020 di Chi vuol essere milionario è iniziata nel segno del pescarese Enrico Remigio, protagonista della prima e della seconda puntata. La sua vittoria del milione è arrivata a nove anni dall’ultima ed è solamente la quarta nella storia ventennale del quiz.

Ha rappresentato l’inizio migliore per la stagione di Chi vuol essere milionario. Una scalata appassionante, fatta di preparazione, ragionamenti e sangue freddo. Dopo Remigio, è toccato alla bolognese Beatrice Amorosi, vincitrice di 15mila euro al termine di una partita complicata.

Nella diretta del 12 febbraio, invece, vi racconteremo la scalata di nuovi concorrenti.

Mediaset si aspetta molto dal quiz condotto da Gerry Scotti. L’exploit inaspettato dello scorso anno ha dato fiducia ai vertici del Biscione, convinti a riproporre in palinsesto sette nuove puntate del gioco. Per ora, gli ascolti hanno dato un responso positivo, ma inferiore alle attese. Bisogna sottolineare, tuttavia, una controprogrammazione non favorevole in entrambe le serate.