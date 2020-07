La programmazione settimanale di punta della WWE sarà disponibile in esclusiva per l’Italia sul canale televisivo in chiaro DMax (canale 52) e sulla piattaforma streaming pay del gruppo Discovery, DPlay Plus.

DMax la programmazione WWE oggi Raw e SmackDown

Riflettori puntati sull’esordio televisivo di lunedì 13 e martedì 14 luglio alle 23:15 su DMax.

Qui gli appassionati di WWE potranno vedere una versione di due ore di Raw e SmackDown con il commento italiano degli “assi” del microfono Luca Franchini e Michele Posa.

Ogni lunedì sera Raw (in replica il sabato alle 10:30) e ogni martedì sera SmackDown (in replica domenica alle 10:30).

Mentre gli highlights di NXT sono in onda il sabato alle 12:30 (in replica la domenica alle 9:30), sempre con il commento di Franchini e Posa. Gli appuntamenti sono confermati ogni settimana, mettendo a disposizione dei fan una combinazione di storie imprevedibili, azione e gesti atletici da seguire col fiato sospeso.

Ma non finisce qui. In esclusiva su Dplay Plus ogni lunedì e venerdì notte, l’appuntamento con i live in contemporanea con gli Stati Uniti, con il commento in lingua originale.

La notte tra il lunedì e il martedì è il turno del Monday Night Raw®.

Per proseguire con lo show tra il venerdì e il sabato del Friday Night SmackDown®. Inoltre, gli appuntamenti sulla piattaforma streaming di Discovery proseguono con NXT, disponibile on demand ogni giovedì mattina immediatamente dopo la trasmissione in diretta negli Stati Uniti.

DMax come seguire gli incontri

DMax propone un’offerta innovativa per portare lo spettacolo della WWE ai super appassionati. L’obiettivo è anche allargare ulteriormente la fanbase italiana. Infatti si può contare sullo spettacolo televisivo in chiaro della versione italiana con i commentatori, e sul trattamento premium e live della piattaforma (senza costi aggiuntivi sull’abbonamento).

Tutti i contenuti di Raw, SmackDown e NXT sono disponibili in italiano anche on-demand su Dplay.

Mentre su Dplay Plus c’è il commento in lingua originale anche per le due popolari serie di recap settimanali di WWE Bottom Line e Afterburn.