Real Time sta preparando Ti spazzo in due, un family business tutto al femminile. Il canale fruibile al numero 31 del digitale terrestre, sta attualmente, realizzando i casting per il nuovo programma dedicato alla pulizia e all’igiene delle case. Vediamo nei dettagli il format.

Ti spazzo in due su Real time dal 2121

Innanzitutto Ti spazzo in due sarà in onda soltanto nel 2121. Le selezioni delle famiglie avrebbero dovuto iniziare prima. Ma sono state bloccate dall’emergenza sanitaria. E adesso sono ricominciate. Il format si basa su un’impresa di pulizie gestita dalla famiglia Paglianico che si presenta con il nome di Antonella & Staff. Siamo in Puglia dove opera la squadra di cui fanno parte tre donne appartenenti a generazioni differenti. Ma sono unite dall’amore per l’igiene e la pulizia di cui hanno fatto il loro cavallo di battaglia per farsi conoscere e apprezzare.

A capo dell’impresa di pulizie c’è Antonella, cuore imprenditoriale della società. E’ affiancata nel lavoro dalla mamma Rosa, una signora di 71 anni ma con vigore ed energia da far invidia ad una ventenne. Antonella si avvale anche dall’aiuto della sorella Anna e delle figlie Veronica e Tiziana.

La società tutta al femminile promette di pulire in profondità gli appartamenti di chi le chiama. Per loro la pulizia deve essere totale e coinvolgere anche gli angoli più reconditi. Insomma nulla deve essere trascurato.. A parlare per loro è la pagina Facebook nella quale documentano il prima e il dopo degli interventi attraverso video.

Dalla pulizia degli appartamenti allo sgombro delle cantine, dalla cucina ai vetri delle finestre, dalle soffitte ai lampadari: questo il lavoro che dovranno fare nel programma di Real Time.

Per adesso i casting si stanno svolgendo in Lombardia e nelle regioni del Nord.

La produzione e dove vedere il programma

A produrre è la Jumpucutmedia, società con sede a Milano che si occupa della produzione e postproduzione di programmi tv, factual e pubblicità. Tra l’altro ha realizzato Diario di un wedding planner con Enzo Miccio.

Oltre che su Real Time, il programma sarà fruibile sulla piattaforma DPlay. Una settimana prima della messa in onda, è possibile seguire la puntata settimanale sulla piattaforma pay DPlus.