Temptation Island 7 Top e Flop sesta puntata. L’ultimo appuntamento del reality sui sentimenti si è concluso con il falò finale delle ultime tre coppie rimaste (Antonella e Pietro, Anna ed Andrea, Manila e Lorenzo). E con l’evoluzione di tutte le relazioni a distanza di un mese dal termine del reality.

Analizziamo ora i momenti migliori e peggiori della sesta puntata.

Temptation Island 7 Top e Flop sesta puntata, i momenti migliori

Nella sesta puntata di Temptation Island 7 Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso conquistano un posto nella categoria top. Si è dimostrata la coppia, in assoluto, più unita. Durante i 21 giorni nel villaggio entrambi si sono comportati in maniera esemplare. Non hanno ceduto in alcun modo alle tentazioni dei single. Ed hanno dimostrato chiaramente di nutrire dei sentimenti forti per l’uno per l’altra; nonostante alcune incomprensioni.

L’intensità del loro sentimento è emersa in maniera eclatante nel momento in cui si sono rincontrati sulla spiaggia per il falò finale. Quando i loro sguardi si sono incrociati, gli occhi erano colmi di emozione. Si è trattata di una scena autentica a cui raramente si assiste in un reality commerciale.

Inoltre Lorenzo aveva giurato amore eterno per Manila sulla tomba del padre. E sta mantenendo la promessa. E’ molto innamorato ed è pronto a trasferirsi a Roma pur di renderla felice.

A Manila Nazzaro invece va riconosciuto anche un altro merito. Durante la permanenza del reality ha voluto spronare le donne a non rinunciare mai alla loro indipendenza. La realizzazione femminile deve coniugare sempre sfera personale e sentimentale. Top

Temptation Island 7 Antonella Elia

Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno non ha deluso le aspettative del pubblico. Due giorni fa, durante la prima parte del falò, auspicavamo che interrompesse la sua storia d’amore con Pietro. Dopo averla denigrata continuamente per la mancata maternità, l’attore si è spinto troppo oltre. Ha inscenato un fantomatico bacio con una single in un punto dove non veniva ripreso dalle telecamere. Ma Antonella Elia nell’ultimo confronto ha mantenuto una posizione ferma. Ed ha scelto di lasciarlo.

A nulla sono valsi i tentativi di Pietro per riconquistarla. Le ha spiegato che si è trattata solo di una farsa per farla ingelosire. Ma Antonella non ha creduto alle sue parole.

Ad un mese di distanza l’attore si è presentato al cospetto di Antonella con un fascio di rose rosse ed una lettera d’amore dedicata a lei. Ma non è riuscito a sciogliere il suo cuore. La showgirl infatti dieci giorni dopo quell’incontro ha spiegato di aver bisogno di tempo per comprendere se vuole davvero tornare con lui.

Inoltre come abbiamo già detto Antonella Elia è un personaggio che divide. Ma le va riconosciuto un pregio: la coerenza. Mantiene fede a se stessa anche nelle situazioni più spiacevoli. Lo ha dimostrato qualche mese fa al Grande Fratello Vip ed ora a Temptation Island 7. Nella trasmissione di Bisciglia è però emerso maggiormente il suo lato più fragile e sensibile. E le sue emozioni sono state strumentalizzate meno ad uso e consumo del reality, rispetto allo show di Alfonso Signorini.Top

Temptation Island 7 I momenti peggiori

Nell’ultima puntata di Temptation Island 7 Anna conquista ancora una volta un posto nella categoria flop.

E’ il personaggio che, assieme a Chavy, abbiamo gradito meno in questa edizione del reality. Ci è apparsa come una donna arrivista e priva di sentimenti. Aveva inscenato una finta relazione con il single Carlo con l’intento di ingelosire Andrea. Ma sorprendentemente la sua logica spietata si è rivelata vincente.

Nonostante il pubblico sperava che uscissero separatamente dal reality, Anna ed Andrea hanno invece lasciato insieme il resort. Il ragazzo ha perdonato Anna e le ha concesso un‘altra chance. La coppia ora è andata a convivere ma lui non si sente ancora pronto ad avere dei figli.

Davvero non immaginavamo che la sua perfidia avrebbe alla fine prodotto i risultati sperati.Flop