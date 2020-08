Real Time propone oggi Famiglie ritrovate 4 con i due episodi dei titoli rispettivamente Adozione illegale e Mistero.

Il titolo originale del reality andato in onda negli Stati Uniti sul canale TLC è Long Lost Family. In effetti la serie è basata su un prodotto olandese dal titolo Spoorloost. Da tale docu reality è stata tratta quella in onda su ITV, rete televisiva britannica in chiaro con sede a Londra.

Il programma è presentato tradizionalmente da Davina McCall e Nicky Campbell. L’obiettivo è riunire i membri di una stessa famiglia, separati per molti anni a causa di differenti motivazioni e situazioni ai limiti della legalità. In particolare casi di bambini adottati.

Famiglie ritrovate 4 – il format

La serie vuole offrire un’ultima possibilità a tutte quelle persone che sono alla ricerca dei propri cari di cui non hanno notizie da molto tempo. Tante persone hanno cercato invano di riunirsi ai membri della loro famiglia. Purtroppo non vi sono riusciti ed allora si sono rivolti al programma.

Il format di Famiglie ritrovate cerca di esplorare a fondo i motivi per i quali alcuni soggetti sono stati allontanati dalle proprie famiglie. Questo lavoro è fatto con una minuziosa indagine investigativa. E nel 90% dei casi è sempre stato gratificato da successo. Ciò significa che le persone hanno ritrovato i membri della famiglia cercati per tanto tempo.

Il ruolo dei conduttori

I due conduttori Davina McCall e Nicky Campbell danno il proprio supporto ai personaggi che si sono rivolti a loro. In effetti nel corso delle varie stagioni sono stati portati alla luce fatti davvero al limite del credibile ed un contesto sociale con situazioni spesso molto incresciose.

Fra i tanti casi sono state ascoltate madri adolescenti single incapaci di aver cura dei propri bambini. Si è affrontato anche il problema di padri che hanno abbandonato le proprie famiglie e dopo se ne sono pentiti. Fino ad arrivare alla storia di due sorelle gemelle separate alla nascita.

Famiglie ritrovate 4 – trama episodi Adozione illegale e Mistero

Il primo episodio della quarta stagione dal titolo Adozione illegale, in lingua madre è stato trasmesso come The First and Last Time I Saw My Sister. È andato in onda l’8 aprile 2018 su TLC e racconta la storia di Chris, che ha cercato in tutta la sua vita di risolvere il mistero legato alla scomparsa di sua sorella.

La vicenda raccontata nell’episodio She Never Came Back, che in Italia ha per titolo Mistero, ruota intorno ad un veterinario del Vietnam. Il professionista spera che i due conduttori del programma possano aiutarlo a trovare la figlia di cui ha perso la custodia oltre 40 anni prima.

La vicenda raccontata è davvero incredibile per una serie di circostanze che avvengono in luoghi molto vicini dove si trovava lo stesso veterinario.