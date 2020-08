Arriva su NOVE il singolare programma dal titolo Gino, Gordon e Fred: Amici miei. Il canale trasmette il docu reality on the road con protagonisti tre chef molto noti nel loro settore.

Si tratta di Gino D’Acampo, Gordon Ramsay e Fred Sirieix.

Gino, Gordon e Fred: Amici miei – il format

Ricordiamo che il nuovo programma dal 2 luglio è stato fruibile in anteprima su Dplay Plus. I tre chef realizzano un viaggio che ha come tappe l’Italia, la Francia e la Scozia. Si tratta di un viaggio che naturalmente ha come filo conduttore la cucina. Ognuno dei tre ha un proprio stile ai fornelli che sarà evidente durante tutto il road trip in giro per l’Italia e per l’Europa.

La prima tappa è in Italia in omaggio dall’italiano D’Acampo. Quando si trovano nel nostro paese i tre chef saranno in Sardegna. Qui dovranno trovare i migliori ingredienti per realizzare una ricetta di qualità.

La seconda tappa è la Francia. I tre arrivano in una meravigliosa località e prenderanno parte ad un festival particolare. Terza ed ultima tappa, tutti in kilt per andare in Scozia. Qui Gordon Ramsay organizza una festa molto singolare.

In particolare le tre tappe sono state scelte perché Gino D’Acampo è italiano, Gordon Ramsay è scozzese mentre Fred Sirieix è francese.

Gino, Gordon e Fred: Amici miei – le tappe

Come abbiamo visto la prima tappa è in Italia. I tre chef si spostano dalla Sardegna alla Costiera Amalfitana. Ricordiamo infatti che Gino D’Acampo è originario di Torre del Greco. E quindi il viaggio in Italia rappresenta una opportunità per la scoperta del nostro paese. Ma soprattutto D’Acampo conduce i suoi compagni in quei luoghi che hanno segnato profondamente la sua infanzia. E tra questi c’è proprio la Costiera Amalfitana dove si potranno apprezzare sapori e profumi come ad esempio i limoni di Sorrento, la pizza napoletana e la mozzarella di bufala.

Fred Sirieix è protagonista della seconda tappa in Francia. Qui nel bacino di Arcachon, chef Sirieix, darà una prova di quanto sia interessante e gustosa la haute cuisine francaise.

Il viaggio in Scozia

In Scozia invece protagonista è Gordon Ramsay originario della zona e conosciuto al pubblico italiano per aver condotto il notissimo cooking e talent culinario Hell’s Kitchen. È stato tanto il successo di questo programma che per alcune edizioni è stata realizzata una versione italiana condotta da Carlo Cracco.

Vedremo Gordon Ramsay in paesaggi splendidi tra le scogliere mozzafiato dell’arcipelago delle Ebridi.