Nella puntata del 26 agosto di Reazione a catena, si sono riconfermati ancora una volta campioni Gli Amici al Var. La gara è stata particolarmente sofferta. I detentori del titolo Riccardo, Paolo e Daniel hanno sconfitto Le conta e Riconta solo allo spareggio dell’Intesa vincente. Ed hanno conquistato 13.250 euro indovinando l’ultima parola.

Nella puntata del 26 agosto di Reazione a catena Gli Amici al Var sfidano Le conta e Riconta, che nella vita si occupano di contabilità. Daniela, Eva ed Erica sono mamma, figlia e zia.

Il primo gioco è, come di consueto, caccia alla parola. Le parole misteriose sono bacinella, lapsus, allodola, destino, riscossa e portafortuna. Al termine della prima manche i campioni hanno totalizzato 8.000 euro contro i 4.000 euro delle avversarie.

L’indizio della prima catena musicale è volante. Le Conta e riconta completano da sole la catena con disco, orario, senso, misura, unità e gruppo. Ed indovinano anche il brano musicale: La donna cannone di Francesco Di Gregori. Le avversarie sorpassano i campioni raggiungendo 21.000 euro.

Invece fertile è l’indizio della seconda catena musicale. Anche qui iniziano Le conta e riconta con fantasia. E la concludono Gli amici al Var con stoffa, campione, cintura, nera e giornata. I campioni passano la canzone perché non se la sentono di rischiare. Ma la indovinano Le conta e le riconta. Si tratta de La terra dei cachi di Elio e le storie tese. Le avversarie salgono a 28.000 euro, contro i 18.000 euro dei campioni.

Si passa ora al quando, dove, come e perché. Gli Amici al Var individuano il primo indizio, sabbia.“Quando piove dal cielo, sulla tua auto, gialla, perché il vento la trasporta dal deserto“. Invece Le conta e riconta indovinano ammorbidente. “Quando il capo lo richiede, dove c’è il fiorellino, concentrato, perché messo in lavatrice rende morbido il bucato”. Il terzo quando recita ” Quando schiocca, in pista, impugnata con grinta, per far capire al leone chi comanda”. Doppietta per le avversarie con frusta.

L’ultimo quando è “Ogni 500 anni, di nuovo in volo, come nuova, perché è l’uccello mitologico che risorge dalle sue ceneri”. La parola è fenice, indovinata ancora una volta dalle avversarie. Le conta e riconta sono molto preparate ed agguerrite.

Nella prima catena una tira l’altra, ambiente apre ed una chiude. La catena contiene le parole difesa, schermo, piatto, tavola, e tredici. Gli Amici al Var chiudono la catena ma regalano la zip da 15.000 euro alle sfidanti. Esso conteneva A,e,i,o,u, vocali, messaggi, biglietti.

Arrotino apre e segno chiude la seconda catena musicale. Al suo interno sono contenuti i termini donne, mimosa, torta, faccia e pesci. Ancora una volta sono i campioni a chiudere la catena. E stavolta guadagnano anche la zip da 20.000 euro grazie a fusa, gatto, gomitolo, lana.

Gli amici al Var sono però ancora in svantaggio. Hanno conquistato 68.000 euro. Le avversarie invece hanno totalizzato 73.000 euro.

E’ il momento per le due squadre di affrontare l’intesa vincente. In 60 secondi i campioni hanno individuato 8 parole. Le conta e riconta raggiungono lo stesso punteggio. E per tale ragione le squadre affrontano lo spareggio. Con soli due secondi contro i quattro delle avversarie, Gli amici al Var si riconfermano campioni.

Riccardo, Paolo e Daniel affrontano l’ultima catena con 106.000 euro. Gli abbinamenti sono:

colpa, bellezza: concorso,

bellezza, carro: grande ,

, carro, libera: ruota.

Al termine del primo giro i campioni hanno utilizzato un jolly e dimezzato due volte il montepremi. Il gioco prosegue con:

libera, ultima: spiaggia,

ultima, filo: speranza,

filo, gomito: olio.

Gli Amici al Var affrontano con 26.500 euro l’ultima parola. L’abbinamento da comporre è formato da gomito e Gi……O. I campioni comprano il terzo elemento: arrivo. I campioni vincono 13.250 euro con la parola giunto.

