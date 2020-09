Chi l’ha visto? riparte questa sera, 9 settembre 2020, nella prima serata di Rai 3. Federica Sciarelli conduce dal 2004 il programma che aiuta a rintracciare persone scomparse avvalendosi delle segnalazioni dei telespettatori.

La prima parte della puntata è dedicata alla vicenda del piccolo Gioele, scomparso il 3 agosto. Il corpo del bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, è stato ritrovato nei boschi di Caronia in provincia di Messina. Ma le circostanze della morte del bimbo e della madre sono ancora sconosciute.

Successivamente viene dedicato ampio spazio al caso Vannini, più volte protagonista a Chi l’ha visto? Dopo la ripartenza del processo a carico della famiglia Ciontoli, Viola, la fidanzata di Federico Ciontoli, è stata chiamata a testimoniare. Stasera potremo ascoltare la registrazione delle sue dichiarazioni.

Chi l’ha visto? 9 settembre, la diretta

L’inviata Filomena Rorro si trova alla manifestazione silenziosa in onore di Willy Monteiro, il giovane brutalmente ucciso a Colleferro. “Stasera siamo lì con i nostri documenti e le nostre inchieste. Siamo lì con voi.” afferma la conduttrice Federica Sciarelli.

Poco dopo, viene mandato in onda un filmato registrato dal padre del piccolo Gioele, Daniele Mondello. “Ringrazio Chi l’ha visto?. Ma vorrei denunciare il fatto che le ricerche effettuate per trovare mio figlio e mia moglie sono state inconcludenti. Gioele è stato trovato per caso. Non aggiungo altro.” afferma l’uomo. La zia di Gioele è pronta per rilasciare un’intervista stasera, 9 settembre, a Chi l’ha visto?.

In seguito, viene riproposta la storia di Mauro Franceschelli, bambino rapito quando aveva solo 6 anni. La madre avrebbe riconosciuto Mauro in un giovane ritratto su una rivista. Possibile che sia davvero lui? Che sia stato rapito per “venderlo” a una ricca famiglia estera? Stasera a Chi l’ha visto? gli ultimi sviluppi della storia di Mauro, già precedentemente raccontata dalla trasmissione.

I sospetti per la scomparsa di Mauro ricadono su un amico di famiglia, tanto vicino a Mauro e ai suoi fratelli da farsi chiamare “zio“.

Chi l’ha visto? 9 settembre, i genitori di Mauro Romano

“Tu senti che tuo figlio è vivo?” chiede la conduttrice alla madre di Mauro. “Lo sento. Ma ho paura che sia un sosia, che sia morto. Nel mio cuore però c’è speranza.” risponde la donna. “Ho guardato bene negli occhi la foto sul giornale. E mi dicevo: questo è mio figlio, sono i suoi occhi” prosegue poi, raccontando di quando rinvenne la sopracitata foto sul giornale scandalistico.

Il legale dei genitori di Mauro racconta che la somiglianza fra il giovane sul giornale e Mauro potrebbe essere più di un’impressione. Sia Mauro che il ragazzo fotografato hanno la stessa cicatrice poco sopra il sopracciglio. Addirittura, continua il legale, questo dettaglio fece sì che un prefetto italiano, oggi deceduto, avrebbe provato a scrivere al consolato d’origine del giovane sul giornale per fare chiarezza. Ma a nulla sarebbero valsi i suoi sforzi.

Ciononostante, i genitori “presunti” del giovane che potrebbe essere Mauro avevano invitato Bianca, la madre di Mauro, a casa loro per fugare ogni dubbio con un test del DNA. Ma a seguito della proposta, la famiglia estera sparisce, e smette di rispondere sia a Bianca, che al Prefetto.

Così, i giornalisti di Chi l’ha visto? hanno contattato personalmente la famiglia del giovane sul giornale. Una famiglia ricca e nota, di cui il programma non può fare il nome. Senza ottenere risultati.

Elena di Grosseto

La diciassettenne Elena scompare misteriosamente una sera, il 7 agosto, dopo aver indossato un abito da sera. Da ormai un mese i genitori non sanno più nulla di lei. Con sè elena ha solo alcuni fogli strappati dall’agenda, e una boccetta di profumo. La ragazza non porta con sè nemmeno il telefono cellulare.

L’ultimo a vederla fu il fratello minore, che aveva notato un comportamento strano: la sorella quella sera le chiedeva spessissimo l’ora. “La nostra casa è mezza vuota. Mio figlio non mangia quasi più. Elena ci manca.” afferma in lacrime la madre di Elena.

Da gennaio Elena si sentiva con un ragazzo più grande di lei di due anni. Ma alcuni comportamenti del ragazzo avevano spinto la famiglia a consigliare ad Elena di non vedersi più con lui. “Il problema erano i messaggi che lei riceveva, intimandole di non indossare vestiti attillati, per esempio.” racconta la madre di Elena.

La madre di Elena lancia quindi un appello accorato. “Non viviamo più senza di te, ti vogliamo abbracciare. Ti prego Elenina, torna a casa amore.”.

Il caso di Viviana e Gioele

La zia di Gioele è con gli inviati di Chi l’ha visto? per parlare della scomparsa e successivo ritrovamento di Gioele. La famiglia e il padre di Gioele lanciano una pesante accusa: sarebbe stato loro impedito di cercare il bimbo scomparso in autonomia. Perchè?

Viene mandato in onda un servizio contenente la testimonianza di alcuni operai, che sarebbero stati tamponati dall’auto di Viviana. “Sono andato a vedere cosa era successo. Lo sportello era aperto, ma la macchina era vuota. La signora e il bambino non c’erano più” afferma uno degli operai. “Poi è arrivata la polizia, ma non hanno trovato niente.” continua l’uomo “noi eravamo in galleria, era pericoloso e non ci siamo mossi.”.

La zia di Gioele e un amico di famiglia, intervistati, raccontano di un incontro con le forze dell’ordine. Durante tale incontro le loro richieste non sarebbero state accolte, e durante la prima sera non sarebbe stato permesso loro di cercare Viviana e Gioele. “Non c’era nessuno a cercarli quella sera. La prima sera sarebbe stato fondamentale, avremmo potuto sentire il pianto del bambino, un lamento.” afferma Mariella, la zia di Gioele.

Solo il giorno dopo sarebbero partite le ricerche. Purtroppo, nel posto sbagliato. “Se la polizia ci avesse detto dove cercare, forse li avremmo trovati” racconta scosso il nonno di Gioele.