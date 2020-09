Stasera in Tv giovedì 10 settembre. Rai 2 manda in onda il documentario Io tu noi...Lucio, dedicato a Lucio Battisti (scomparso nel 1998). Mentre su Cine34 è previsto il film horror di Dario Argento, Profondo rosso.

Stasera in Tv giovedì 10 settembre 2020 programmi reti generaliste

Rai 2, alle 21.20, trasmette il programma musicale Io tu noi...Lucio. Un documentario ripercorre le tappe più significative di Lucio Battisti, a 22 anni dalla scomparsa. Sonia Bergamasco è la voce narrante del racconto in cui intervengono, tra gli altri, Mogol e Alberto Radius.

Su Rete 4, alle 21.20, torna la nuova stagione di Dritto e rovescio. Il giornalista Paolo Del Debbio si occupa della crisi economica nel nostro Paese e dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Spazio anche al Referendum sul taglio dei Parlamentari e alle imminenti elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

Infine su Canale 5, alle 21.25, va in onda la puntata d’esordio del quiz Chi vuol essere milionario?. Torna oggi in prima serata il game show di Gerry Scotti. I concorrenti se riescono a rispondere correttamente alle consuete 15 domande, potrebbero vincere fino ad un milione di euro.

Stasera in Tv giovedì 10 settembre 2020 film e serie tv sulle reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, debutta Nero a metà 2 con Claudio Amendola. La prima puntata inizia con la cerimonia di premiazione di Malik, durante la quale un suv si scontra con un’auto adibita al trasporto organi. Contiene un cuore destinato ad una ragazza di 16 anni. Poco distante Carlo assiste ad un altro incidente in cui un poliziotto perde la vita.

Rai 3, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2018, Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Ad Ebbing, sette mesi dopo lo stupro e l’omicidio di una giovane, sua madre affitta tre cartelloni pubblicitari per denunciare l’estrema lentezza dell’indagini. E per attaccare lo sceriffo Willoughby che sta affrontando il caso con superficialità.

I film trasmessi su Paramount, Cine34

Paramount Network, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2015, Beauty shop con Queen Latifah. Gina Norris è una parrucchiera di talento ma è stanca di lavorare per il suo capo, che considera un despota. Un giorno lascerà il suo salone per mettersi in proprio.

Infine Cine34, alle 21.10, va in onda il film horror di Dario Argento del 1975, Profondo rosso con David Hemmings. Il pianista Marc Daly assiste all’ omicidio di una celebre parapsicologa. Inizia ad indagare assieme alla giornalista Gianna. Ma il gioco diventerà estremamente pericoloso.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 1979, Interceptor- mad max con Mel Gibson. In un futuro apocalittico, dominato dalla violenza, Max rimane coinvolto in una sanguinosa lotta, in cui perdono la vita la moglie ed il figlio. L’uomo medita vendetta contro i loro assassini.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 1999, Il miglio verde con Tom Hanks. Durante il 1935 l’esistenza di Paul Edgecombe, capo guardia della prigione, cambia quando nel penitenziario arriva John Coffey, un uomo di colore accusato di aver massacrato e ucciso due bambine.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2014, Andiamo a quel paese con Ficarra e Picone. Valentino e Salvatore, con sua moglie Donatella e la piccola figlia Adele tornano a Monteforte per ottenere l’ aiuto dall’ onorevole La Duca. Cercano un modo per riuscire ad intascare ogni mese la pensione della madre di Donatella.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2018, Rapina a Stoccolma con Noomi Rapace. Un uomo vestito da Capitan America tenta di rapinare una banca. Ma tra lui e uno degli ostaggi si instaura un rapporto di reciproca comprensione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film biografico del 2019, Judy con Renée Zellweger. L’artista Judy Garland si trova a Londra per esibirsi in uno spettacolo al Talk of the town. Da qui ripercorre i momenti più importanti della sua carriera.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2019, Dolcissime con Giulia Barbuto Costa Da Cruz. Chiara, Letizia e Mary vengono prese in giro dai compagni di scuola a causa di qualche kg di troppo. Ma un giorno le ragazze avranno la loro occasione di riscatto.

Invece Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2004, Spiderman 2 con Tobey Maguire. Peter Parker è stanco di fare al supereroe e vuole dedicarsi solo alla sua fidanzata. Ma per colpa del dottor Octopus, Peter dovrà tornare in azione.

Infine su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2002, The mothman prophecies- voci dall’ombra con Richard Gere. Un giornalista ed una poliziotta indagano insieme su strane apparizioni, che incombono sulla città. E che sarebbero il preludio di una maledizione.