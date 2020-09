Sabato 12 settembre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la prima puntata di Tu si que vales.

La nuova edizione dello show è rimasta invariata. Conducono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Mentre le esibizioni vengono valutate dal parterre di giudici composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Ancora una volta a ricoprire il ruolo di giudice popolare è l’attrice romana Sabrina Ferilli.

Quest’anno la trasmissione si allunga di ulteriori tre puntate per affrontare il competitor di Rai 1, Ballando con le stelle, che inizia sabato 19 settembre. Infine l’ospite della prima puntata è Irama.

Tu si que vales diretta 12 settembre 2020, prima puntata, esibizioni

Nella prima puntata di Tu si que vales Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara salutano il ritrovato pubblico da casa. I tre conduttori presentano i quattro giudici: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. E Sabrina Ferilli, la giudice popolare. Quest’anno Gerry Scotti si presenta con una schiera di aiutanti che fanno parte della Tip Tap Family.

Si inizia subito con uno scherzo a Sabrina Ferilli. L’attrice è costretta a stare in piedi in quanto non ha un posto a sedere. Ma poco dopo gli assistenti di studio le porgono una poltrona.

Il primo ad esibirsi è Jefferson Weber. Il giovane si esibisce in un numero molto particolare. Corre con la sua bici attorno ad una struttura circolare con un’apertura al centro ( che somiglia ad un paralume al contrario). La struttura mano a mano si alza sempre più e per un momento il concorrente ha rischiato di cadere. Ma fortunatamente non è accaduto nulla. Nonostante l’inconveniente Jefferson merita ampiamente i quattro sì.

Andrea Castiglia invece tenta di unire una coreografia con il volo di un aeroplanino di carta con l’intento di non fargli mai toccare il pavimento. Purtroppo è caduto solo una volta per colpa dell’aria condizionata presente in studio. Anche lui guadagna quattro si.

Lucilio Jr Rizzo è appassionato di musica classica e racconta ai giudici di aver iniziato a suonare il pianoforte solo dallo scorso dicembre. Ma in questi pochi mesi sarebbe riuscito a comporre anche più di 300 sonate. Maria De Filippi osserva che il ragazzo suona con un sola mano, mentre l’altra è immobile. Dopo aver suonato un suo pezzo, tenta di suonare un brano di Mozart ma sbaglia le note. Il ragazzo è molto strafottente ed arrogante in quanto non accetta critiche. Tale atteggiamento gli è costato quattro no.

Tu si que vales performance all’aperto

I giudici di Tu si que vales assistono ad una performance all’aperto. Ramon Kathriner si esibisce stando all’interno di un cerchio largo circa 50 centimetri che è attaccato ad una struttura roteante; senza alcuna forma di protezione. Si chiama infatti “ruota della morte”.

Ma successivamente si spinge oltre posizionandosi all’esterno del cerchio. Il numero è oggettivamente pericoloso ma allo stesso tempo suggestivo. Ma lui sembra muoversi con grande naturalezza. Meritatissimi i quattro sì e il totale consenso della giuria popolare. Poteva andare direttamente in finale però Rudy Zerbi non da il suo voto.