Questa sera, venerdì 18 settembre torna Il Castello delle Cerimonie, in seconda serata di Real Time. La terza puntata dell’inedita stagione 2020 è dedicata alla festa di compleanno di Francesco, che compie 18 anni.

Il padre di Francesco è noto come Re dei Carciofi a causa del suo lavoro. Pertanto Francesco desidera un diciottesimo compleanno degno di un principe. Ha chiesto di decorare la Sala Reale del Castello in nero e oro. Due tonalità molto diverse da quelle solitamente proposte durante le celebrazioni di matrimoni e anniversari.

Inoltre, Francesco desidera un menù molto abbondante. La famiglia Polese, Donna Imma e Matteo sono decisi ad accontentarlo.

A seguire, dopo la puntata dedicata a Francesco, la replica della puntata già andata in onda venerdì scorso: il matrimonio italo-ucraino di Rymma e Giuseppe.

Il Castello delle Cerimonie 18 settembre, la diretta

“I 18 anni si festeggiano una volta sola” esordisce la narratrice del Castello delle Cerimonie. E il compleanno di Francesco vuole essere davvero indimenticabile. Di più: principesco. Del resto, suo padre, un imprenditore di Foggia, è chiamato il Re dei Carciofi.

Ma nonostante la grande attenzione per l’aspetto e l’estetica, Francesco è anche un gran lavoratore, che aiuta suo padre e suo fratello più grande in ogni aspetto della produzione. “Ho iniziato a 10 anni a guidare il trattore” afferma Francesco. “Lavorare non è il suo forte, ma se la cava dai” risponde il fratello di Francesco.

Intanto al castello, Agostino Polese e suo nipote si occupano dei vitellini appena arrivati alla fattoria. Poco dopo, Francesco e la sua famiglia entrano al Castello. “A tutta la mia famiglia piace lo stile barocco” racconta il padre di Francesco, il Re dei Carciofi.

“Voglio un menù da matrimonio! Due antipasti, due primi, due secondi, tutto!” esclama Francesco parlando con Don Matteo. “Io penso che sia esagerato” suggerisce Matteo. Ma la famiglia di Francesco non vuole sentire ragione. Inoltre, Francesco ha una ulteriore richiesta: vuole che sia preparato un piatto a base di carciofi.

Il Castello delle Cerimonie 18 settembre, la vigilia della cerimonia

Alla vigilia della cerimonia del suo diciottesimo compleanno, Francesco viene bendato, e condotto verso una sorpresa. Si tratta di una pre-festa esclusiva, con invitati gli amici più stretti e la famiglia del festeggiato.

Dopo una notte passata a festeggiare, Francesco fatica a rialzarsi dal letto per prepararsi. Ma deve correre, perché uno stilista è arrivato a casa sua per vestirlo con un verstito cucito su misura. “E’ un modello” dice la madre di Francesco.

La festa di compleanno al Castello

Arriva poi il momento tanto atteso: l’entrata trionfale al castello di Francesco, il festeggiato. “Un’accoglienza davvero da principe, proprio come sognava” afferma la madre. Che dopo aver visto le decorazioni della sala esclama in lacrime “E’ un sogno che si avvera”.

Poi, una volta entrati nella Sala Reale, vengono servite le numerose portate del pranzo. Tutti sembrano soddisfatti. “Era una cosa da fare la scarpetta” racconta un invitato.

“A Francesco, ragazzo d’oro, auguro 100 anni di felicità vissuti in salute, come il tuo cuore desidera” esclama Donna Imma augurando a Francesco tanta felicità. Poi, i genitori di Francesco consegnano al ragazzo il suo regalo di compleanno: un orologio importante, che fa commuovere anche Donna Imma. “Mi ha ricordato di quando mio padre mi regalò questo orologio al mio diciottesimo” racconta mostrando alla telecamera il polso.

Poi, a Donna Imma vengono mostrati i vitelli bianchi appena acquistati da Agostino Polese e il nipote. “Sono la fine del mondo!” esclama Donna Imma.

Intanto, in sala Reale arriva Angelo Famao, cantante Napoletano emergente molto conosciuto, di cui Francesco è un grande fan. La musica di Famao è così coinvolgente che anche Donna Imma viene trascinata in sala e festeggia con gli ospiti. “Di solito non lo faccio, ma mi hanno trascinato in sala.” racconta Donna Imma. Che viene persino presain in braccio da Francesco e altri suoi amici.

La festa prosegue, e in sala entra una ballerina brasiliana in tenuta da Carnevale tradizionale di Rio, per la gioia di Francesco.

Infine, viene portato “sua maestà il carciofo”, preparato con una ricetta particolare chiamata “Carciofo incamiciato”.

Arrivata la notte, è il momento di accendere i fuochi d’artificio e tirare fuori una sontuosa (e barocca) torta multipiano, decorata con intarsi d’oro. “Mi rappresenta molto questa torta” commenta felice Francesco.

La puntata in replica: il matrimonio di Rymma e Giuseppe

Abbiamo visto il matrimonio di Rymma e Giuseppe già la settimana scorsa. Stasera, Real Play lo propone in replica al termine della puntata inedita con il diciottesimo di Francesco.

Rymma ha origini ucraine, ed è molto più giovane di Giuseppe: ha ben 21 anni in meno di lui. Ma i due sono molto innamorati. Il loro matrimonio coniuga tradizioni tipiche ucraine e napoletane, in un connubio regale che mette d’accordo tutti. Sarà stato anche merito della grappa, che gli sposi hanno richiesto fosse portata a tavola fin dalle prime portate? Chissà.