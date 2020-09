Chi vuol essere milionario 17 settembre, diretta, seconda puntata

Nella prima serata di oggi, 17 settembre, Gerry Scotti conduce la seconda puntata stagionale di Chi vuol essere milionario?, che seguiamo in diretta dalle 21:30. Il quiz di Canale 5 riparte dalla scalata della valtellinese Antonella Alemanni, arrivata alla decima domanda.

Chi vuol essere milionario 17 settembre, chi è la concorrente Antonella Alemanni

Antonella Alemanni viene da Talamona (Sondrio) ed è una bibliotecaria, poetessa e scrittrice poco più che trentenne. Ha dimostrato di avere una buona preparazione, eppure ha tentennato in alcune fasi della scorsa puntata.

Dalle ultime due edizioni, i concorrenti possono fissare un traguardo personale, raggiunto il quale sono certi di portare a casa la somma corrispondente. La Alemanni non lo ha ancora fissato. In ogni caso, le rimango due aiuti, il Chiedi a Gerry e lo Switch – Cambia la domanda. Ricordiamo che la formula di Chi vuol essere milionario? prevede anche gli aiuti 50:50 e Chiedi all’esperto in studio. Il milione di euro è lontano, ma la concorrente lombarda può comunque giocarsi un ottimo risultato.

A proposito di risultati, Chi vuol essere milionario? del 17 settembre è un banco di prova cruciale per Gerry Scotti e Canale 5. Gli ascolti della prima puntata sono stati mediocri, ben al di sotto delle aspettative. Appena 2 milioni di telespettatori e l’11% di share. Troppo poco per un programma tornato in palinsesto proprio grazie ai risultati sorprendenti dell’Auditel.

Qualche segno di cedimento, a dire il vero, c’era stato già sul finire della passata edizione. Ma mentre il quel caso ci si poteva appellare ad un calo fisiologico, ora l’unica possibilità è prendere atto di un’involuzione preoccupante.

Chi vuol essere milionario? è tornato in onda nel 2018, per celebrare il ventesimo anniversario del format. Doveva trattarsi solo una manciata di puntate, poi la risposta del pubblico ha convinto i vertici Mediaset a scommettere ancora sul quiz.

Quella in onda è la quindicesima edizione del programma, a venti anni dalla prima puntata italiana. Per l’occasione, i vertici del Biscione hanno scelto di riportare la produzione in Italia, e il quiz va in onda da Cologno Monzese. Al momento, la scommessa è tutta in salita.

La diretta della seconda puntata