Tale e Quale Show 18 settembre, diretta, imitazioni, scaletta, classifica

Questa sera, venerdì 18 settembre, Carlo Conti torna su Rai 1 con la prima puntata in diretta di Tale e quale show. Dieci i vip che compongo il cast e si sfideranno per nove prime serate davanti alla giuria, a colpi di trasformazioni d’identità ed esibizioni canore. L’edizione 2020 è la decima del programma.

Tale e Quale Show 18 settembre – Il cast, la giuria e i coach

Il ritorno di Tale e Quale show su Rai 1 è tra i più attesi dell’autunno televisivo. Sebbene ancora senza pubblico, è per l’ammiraglia Rai un riavvicinamento alla piena normalità con i varietà in prima serata. Anche per questo, Carlo Conti ha comunicato con largo anticipo un cast dai nomi piuttosto interessanti per il programma. Sono cinque uomini e cinque donne: Barbara Cola, Francesca Manzini, Carolina Rey, Carmen Russo, Giulia Sol, Sergio Muniz, Francesco Paolantoni, Pago, Virginio e Luca Ward.

Saranno loro a stravolgere le proprie identità e a tentare l’imitazione migliore possibile di grandi artisti italiani e internazionali. Le esibizioni canore sono rigorosamente in diretta, sulle note dell’orchestra del Maestro Pinuccio Pirazzoli. Come ogni anno, ad aiutare i protagonisti ci sono quattro coach. Si tratta di Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci per la parte vocale. Mentre, Emauela Aureli cura la parte attoriale.

Confermati i tre giudici, chiamati a votare le esibizioni: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Si è parlato della probabile introduzione di un quarto giudice, ma al momento la notizia non ha trovato conferme.

Infine, torna il comico Gabriele Cirilli, che movimenterà le serate con le sue incursioni.

La diretta

Carlo Conti apre la diretta di Tale e Quale Show del 18 settembre con i saluti affettuosi per il pubblico. Ricorda che è la 93esima puntata del varietà, la prima della decima edizione. Sottolinea come, grazie alla tecnologia, si potrà avere la sensazione della presenza di pubblico in studio. In effetti, le soluzioni audio adottate per simulare gli applausi della platea sono molto buone.

Subito dopo, presente i tre membri della giuria, con particolare calore per Loretta Goggi. E introduce anche la novità del fantomatico quarto giudice: si tratta di Orietta Berti, ma imitata da Gabriele Cirilli. Gestirà gli applausi finti con una jingle machine per manifestare il grado di apprezzamento delle esibizioni.

Ma ora tocca subito alla prima concorrente per l’inizio della gara. Si tratta dell’attrice e conduttrice e Carolina Rey, già volto di Rai Gulp.

Prima di iniziare, confessa a Carlo Conti di temere soprattutto il twerking, perché dice di essere ‘un pezzo di legno’ quando si tratta di ballare.

Poi, canta dal vivo Musica (E il resto scompare), la canzone con cui la Lamborghini ha partecipato a Sanremo 2020. Se la cava bene e i tre giudici la apprezzano convinti.

Il secondo imitatore in gara è il cantante Pago. Diventato celebre per il tormentone Parlo di te, negli ultimi anni è stato al centro delle cronache soprattutto per i gossip seguiti alle partecipazioni a Temptation Island e Grande Fratello Vip.

Tale e Quale Show rappresenta il suo ritorno sul palcoscenico come artista. Stasera imita Francesco Gabbani e canta dal vivo Viceversa. Buona la somiglianza fisica, sebbene con alcuni tratti migliorabili. Ma ottima sia la prossemica che la vocalità. Anche per lui un apprezzamento da parte della giuria.

Intanto, Carlo Conti saluta il pubblico collegato, rappresentato sul led wall come una normale platea da studio televisivo.

Tale e Quale Show 18 settembre, diretta – Giulia Sol imita Giorgia

La terza imitatrice in gara a Tale e Quale Show del 18 settembre è Giulia Sol. Molto conosciuta a teatro come attrice e cantante nei musical, è una novità sugli schermi di Rai 1.

Confessa a Carlo Conti di aver realizzato un piccolo sogno, perché Giorgia è la sua cantante preferita e Tale e Quale Show uno dei programmi cui avrebbe sempre voluto partecipare.

Stasera canta Come saprei. Bene le movenze e l’atteggiamento sul palco, però poco somigliante sia dal punto di vista fisico che vocale. Tuttavia, ha cantato molto bene.

La giuria è generosa con lei, ma tutti sottolineano le differenze di timbro vocale.

Non ha bisogno di presentazioni Carmen Russo, che stasera imita Stefania Rotolo. La Rotolo è stata attiva soprattutto negli anni ’70 ed era una promessa del pop italiano, ma è scomparsa a soli trent’anni, nel 1981. Carmen Russo le dedica un bel ricordo e poi canta Cocktail d’amore, il suo più grande successo firmato da Cristiano Malgioglio.

“Vengo dal mondo del playback e per me non è facile”, spiega alla fine dell’esibizione. Non male la sua prova, soprattutto considerando che non è una cantante. Come nota soprattutto Giorgio Panariello, forse un po’ tesa e poco espressiva perché attenta soprattutto a non commettere errori.

Il quinto concorrente in gara è il comico napoletano Francesco Paolantoni. Su di lui si abbatte l’ironia di Panariello e Salemme, ma dal video delle prove traspare tutta la leggerezza con cui partecipa allo show.

A Tale e Quale Show del 18 settembre imita James Brown e canta I feel good.

Blackface di nuovo dietro l’angolo. Sarà polemica anche quest’anno? In studio, comunque, regna la goliardia e Paolantoni scherza con Panariello e Salemme sul palco.

L’esibizione se la cava con apprezzamenti discreti.

Tale e Quale Show 18 settembre, diretta – Luca Ward imita Zucchero

Il sesto artista in gara a Tale e Quale Show è l’attore e doppiatore Luca Ward. Con il suo solito piglio spassoso, spiega che da dieci anni Carlo Conti gli chiedeva di partecipare, ma gli impegni con il teatro gliel’hanno sempre impedito. Quest’anno, complice il rinvio di molti lavori per via della COVID-19, ha la sua occasione.

Stasera imita Zucchero e canta dal vivo Senza una donna. La somiglianza fisica vacilla, ma le movenze sono ottime e la somiglianza vocale è notevole. Paga dazio solamente perché non è un cantante e si sente. È ciò che gli fa notare Loretta Goggi.

Intanto, Vincenzo Salemme gioca con Ward e gli chiede di doppiare il suo giudizio. Cosa che fa anche Orietta Berti, alias Gabriele Cirilli.

Avanti con il settimo concorrente in gara. Si tratta del cantautore Virginio. Alle spalle ha la partecipazione a Sanremo 2006 e la vittoria ad Amici 2011. A Tale Quale Show veste i panni di Justin Timberlake e canta Can’t stop the feeling!, tormentone del 2015.

Nonostante il gran lavoro dei truccatori, la somiglianza svanisce appena la telecamera si avvicina. Ma le movenze e l’interpretazioni sono molto buone. La standing ovation della giuria forse è esagerata, ma merita sicuramente un ottimo punteggio.

Ora è il momento di Francesca Manzini. Imitatrice, conduttrice radiofonica ad RDS e televisiva a Striscia la Notizia, viene dal periodo della consacrazione definitiva. Racconta di aver provato per cinque anni a partecipare ed ora finalmente può mettersi in gioco.

Imita Noemi e canta Sono solo parole, brano con cui la cantante gareggiò a Sanremo 2012.

Somiglianza fisica rivedibile, mentre quella vocale a tratti è impressionante. Ma il fatto di non essere cantante la penalizza molto, perché più volte perde il controllo della voce. Dalla giuria, comunque, arriva un buon giudizio.

Barbara Cola imita Iva Zanicchi

Tale e quale Show continua con una breve parentesi dedicata ai cosiddetti ‘imitatori del web’. Si tratta di telespettatori che hanno inviato al programma video con le loro imitazioni. Definirla trascurabile è un eufemismo…

Tornando alla gara, è il momento della cantante bolognese Barbara Cola nei panni di Iva Zanicchi. Dopo aver collaborato a lungo con Gianni Morandi negli anni ’90, la Cola è uscita dai radar della discografia. L’abbiamo rivista lo scorso anno Ora o mai più, il programma di Amadeus. In generale, fa un buon lavoro e la somiglianza fisica non è male. Dal punto di vista canoro, forse si preoccupa troppo di cantare bene e poco di simulare il timbro della Zanicchi.

L’ultimo concorrente ad esibirsi nella puntata del 18 settembre è l’attore e modello Sergio Muniz. Dopo la vittoria all’Isola dei famosi nel 2004, si è svincolato dai riflettori televisivi, dedicandosi alla carriera da attore, soprattutto in teatro. Come Luca Ward, spiega Carlo Conti, è stato rincorso per anni e non è mai riuscito a partecipare per via degli impegni teatrali.

Stasera imita Mick Jagger dei Rolling Stones e canta I cant get no satisfaction. Se ci si sofferma sui dettagli, la somiglianza fisica non è così evidente. Tuttavia, le movenze e l’interpretazione del personaggio sono buone.

I giurati, oltre a complimentarsi, confessano proprio la sorpresa per come si è comportato sul palco.

Terminano qui le esibizioni. E Carlo Conti chiama la standing ovation per Loretta Goggi. Quest’anno festeggia i sessant’anni di carriera e, tra le tante cose che ha fatto, può essere considerata un’antesignana degli imitatori.

Le assegnazioni per la prossima puntata di Tale e Quale Show

Prima di passare alla classifica finale, Carlo Conti annuncia le assegnazioni dei personaggi per la prossima settimana.

Carolina Rey – Arisa

– Arisa Pago – Gianni Morandi

– Gianni Morandi Giulia Sol – Whitney Houston

– Whitney Houston Carmen Russo – Sabrina Salerno

– Sabrina Salerno Francesco Paolantoni – Alan Sorrenti

– Alan Sorrenti Luca Ward – Ligabue

– Ligabue Virginio – Diodato

– Diodato Francesca Manzini – Levante

– Levante Barbara Cola – Tina Turner

– Tina Turner Sergio Muniz – Enrique Iglesias

Poi, Gabriele Cirilli, nei panni di Orietta Berti, canta con tutti i concorrenti Finché la barca va, in una versione completamente riarrangiata in chiave soul dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Prima di avviarsi alla chiusura, Carlo Conti apre un collegamento in diretta con l’auditorium di Ballando con le stelle. In diretta c’è Milly Carlucci con Tullio Solenghi, Paolo Conticini e Paolo Belli. Stanno ultimando le prove in vista di domani.

Tale e quale Show diretta, la classifica del 18 settembre

Ora, non resta che svelare la classifica della prima puntata di Tale e Quale Show. Ricordiamo che ciascun giudice stila la sua classifica, poi sommata a quella dei colleghi. Inoltre, ciascuno dei concorrenti può esprimere una preferenza, con cui assegnare cinque punti al collega preferito.

In tutte e tre classifiche delle giuria, il vincitore è Virginio nei panni di Justin Timberlake. Nelle prime posizioni tornano spesso Carolina Rey, Pago e Francesca Manzini. Agli ultimi posti, invece, si alternano Francesco Paolantoni e Carmen Russo. Nel voto tra i concorrenti, fanno incetta di punti Giulia Sol e Pago.

La classifica riassuntiva finale, incorona come vincitore di puntata Virginio, davanti a Pago e Giulia Sol. Ultimo, Francesco Paolantoni.

Tale e Quale Show 18 settembre finisce qui

La prima puntata di Tale e Quale Show ha confermato, innanzitutto, le potenzialità del cast. Nonostante qualche concorrente sottotono, la sensazione è che molti di loro potranno regalare ottime imitazioni nel corso delle nove serate. Sarà interessante vedere come usciranno alla distanza, non solo da imitatori, ma anche in qualità di personaggi.

In generale, il varietà ha ricalcato il format storico, senza particolari novità. Poteva rappresentarne una Gabriele Cirilli, eppure il suo ruolo di imitatore di Orietta Berti è sembrato impalpabile. Di fatto, non ha inciso nello show. Poteva essere l’elemento di rottura ideale in uno schema di puntata particolarmente ripetitivo, invece, non è stato così.

Avrebbe fatto comodo a Carlo Conti, sempre bravo a dettare i tempi, ma fin troppo restio a spostarsi dal solco principale della trasmissione.