Venerdì 18 settembre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di GF Vip 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Al suo fianco Antonella Elia e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Lunedì 14 settembre il primo gruppo di Vip ha varcato la porta rossa di Cinecittà. Ed oggi entrano gli altri partecipanti al reality. Si tratta di Fulvio Abbate, Stefania Orlando, Paolo Brosio ed Elisabetta Gregoraci. E ancora Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda, Francesco Oppini, Denis Dosio, Myriam Catania e Francesca Pepe. Infine Flavia Vento ha già abbandonato la Casa a distanza di 24 ore dal suo ingresso.

La seconda puntata del GF Vip 5 inizia con una breve clip che racchiude l’ultimo gruppo di partecipanti che oggi entra nella Casa.

Successivamente Alfonso Signorini, dopo aver ringraziato il pubblico e presentato gli opinionisti, si collega con i Vip i quali ripercorrono i primi giorni di permanenza attraverso una clip riassuntiva. I partecipanti la notte non riescono a dormire in quanto la Patrizia De Blanck russa troppo. E la Contessa spiega in diretta che si è trattato solo della prima notte. Mentre Fausto Leali preferisce mangiare piatti differenti rispetto agli altri.

Inoltre la De Blanck già dalle prime ore aveva minacciato di andare via dal reality. Si era lamentata del fatto che la notte rimangono troppe luci accese, il letto era durissimo e non riesce a prendere sonno. E fortunatamente la produzione le ha offerto un nuovo materasso. Ma il conduttore infine la esorta a diminuire le parolacce, in quanto le ripete troppo spesso.

GF Vip 5 diretta Maria Teresa Ruta e Guenda, Elisabetta Gregoraci

Nella seconda puntata del GF Vip 5 entrano nella Casa Maria Teresa Ruta e Guenda, che partecipano come coppia, ovvero come concorrente unico.

La madre ha lavorato per molti anni in televisione. Mentre la figlia ha studiato pianoforte e lavora come attrice. Le due donne sono molte emozionate e sono felici di condividere insieme questa esperienza. Una volta nella Casa, solo la De Blanck non si alza per salutare le nuove concorrenti. Ma solo perché ha dolori alla schiena in quanto è caduta.

Alfonso Signorini affida a Tommaso Zorzi il compito di prendere i vestiti dalla valigia della Ruta e di gettarli nel cestino. Ma ovviamente si tratta di uno scherzo.

Dopo la Ruta e Guenda entra nella Casa Elisabetta Gregoraci, una delle Vip più attese. Per la show girl è la prima partecipazione ad un reality show. Ad attenderla solo gli uomini della Casa, mentre le donne sono riunite nel confessionale. La Gregoraci deve dare un voto a ciascuno di loro per il sex appeal. Massimilano Morra 7.5, Fausto Leali 6, Andrea Zelletta 8.5, Pierpaolo Petrelli 8, Tommaso Zorzi 7.5. Invece sono poi le donne a dare il voto alla Gregoraci, ma nella maggior parte dei casi la valutazione è 10.

GF Vip 5 diretta 18 settembre Enock, Dayane Mello

Enock, il fratello di Mario Balotelli, viene chiamato in confessionale. Mentre Dayane Mello viene invitata a raggiungere la mistery room. I due concorrenti si conoscevano già in quanto la modella ha avuto una relazione proprio con Mario Balotelli.

Nei primi giorni Dayane ha raccontato alle altre ragazze di essere ancora fortemente legata a lui, anche se non hanno mai potuto vivere una vera storia d’amore. Enock la invita di trovare il coraggio di confrontarsi con Balotelli.

GF Vip 5 Denis Dosio, Fulvio Abbate

Il quarto concorrente che sta per varcare alla porta rossa l’ influencer Denis Dosio. Ha 19 anni ed ha più di un milione di follower su Instagram.

Viene successivamente mandata in onda la clip di presentazione di Fulvio Abbate. Il giornalista e scrittore palermitano è sposato dal 1996 con Fiorella Bonizzi ed ha una figlia adolescente di nome Carla.

Denis Dosio è costretto ad entrare dalla baby porta, dove viene inondato dalla vernice. Il marchese Fulvio Abbate entra dalla classica porta rossa. L’intellettuale indossa per l’occasione la medaglia della patafisica ovvero dalla scienza delle soluzioni immaginare.

Tommaso Zorzi raggiunge il confessionale per occuparsi di uno dei suoi ex fidanzati, Marco Ferrero in arte Iconize. I due si sono lasciati da tempo ma Iconize continuerebbe a postare suoi social foto/video che li ritraggono. Zorzi spiega che Marco è affetto da manie di protagonismo. E prima di partire nella Casa ha affidato ad una persona cara degli screenshot in cui Marco chiede il riavvicinamento. Ma il ragazzo non è più interessato.

GF Vip 5 il rimprovero di Signorini a Fausto Leali

Prima di dare il via alla pubblicità Signorini rimprovera Fausto Leali su alcune dichiarazioni su Mussolini. Durante un discorso con gli inquilini il cantante ha sostanzialmente detto che Mussolini avrebbe anche fatto delle buone azioni per il nostro Paese come le pensioni. Ma di lui si ricordano solo gli aspetti negativi.

Il conduttore tende a precisare che il sistema pensionistico è nato alla fine degli Anni Sessanta e Mussolini era morto da tempo. E specifica che ha compiuto atti atroci come le leggi razziali e l’alleanza con Hitler.

Il prossimo ad entrare è Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Non nasconde che è stato complicato crescere con una sex symbol in famiglia in quanto i compagni di scuola si innamoravano di lei. Nonostante Francesco abbia 38 anni sua madre è ancora molto apprensiva. Patrizia De Black qualche giorno fa aveva detto che la Parietti non suscitava al sua simpatia. In diretta interviene al telefono la show girl per darle ragione, lei stessa si definisce s*****a.

GF Vip 5 diretta 18 settembre Flavia Vento

Flavia Vento entra nello studio del GF Vip 5. La show girl si è ritirata dopo 24 ore, 28 minuti, 11 secondi. Il motivo dell’abbandono sono i suoi cani.

In particolare uno di essi ha 16 anni e sta per morire. Inoltre i cani li ha dovuti mettere in una pensione perché i genitori non si sono voluti prendere cura di loro. La De Blanck è molto arrabbiata con lei in quanto poteva scegliere un altro modo per andare via. E che non doveva aspettare di entrare nella Casa per comprendere che le sarebbero mancati i suoi 7 cani. Aggiunge anche che anche la scusa del Covid sarebbe senza fondamento in quanto li si trovano in luogo protetto e vengono controllati. Quando la Contessa uscirà dalla Casa si è offerta di accompagnarla dalla psicanalista.

Prima di andare via Flavio Vento ha un’ appello da fare a Signorini. Qualora trovasse un ‘amica disposta ad accudire i suoi animali, vorrebbe rientrare nella Casa.

GF Vip 5 Stefania Orlando, Myriam Catania

Alfonso Signorini manda in onda al clip di presentazione di Stefania Orlando, che sta per entrare. Lavora da tempo come conduttrice, ha girato degli spot e canta nella band “Gli orlando furiosi”. Si è sposata due volte: con Andrea Roncato e con l’attuale marito Simone (con il quale ha una relazione da 13 anni).

Con l’ex marito non è più in buoni rapporti anche perché l’attuale moglie di Roncato è molto gelosa di lei.

Successivamente fa il suo ingresso Myriam Catania, figlia di Rossella Izzo. Anche la Catania fa l’attrice ed è stato sposata con Luca Argentero, che da poco ha avuto una figlia da Cristina Marino. Si definisce avventuriera ed esploratrice. Prima di entrare la madre e la zia le hanno preparato un videomessaggio di incoraggiamento.

GF Vip 5 diretta 18 settembre nomination

Nella seconda puntata de GF Vip partecipano alle nomination solo i concorrenti entrati lunedì scorso tranne i preferiti dal pubblico. Essi sono Enock, Matilde Brandi, Tommaso Zorzi, Andrea, Patrizia De Blank. I nuovi entrati non possono votare né potranno essere votati.

Prima di scoprire chi sono in nominati il conduttore presente l’ultima concorrente Francesca Pepe. E’ un’ influencer e lavora come modella. Ha avuto un flirt con Vittorio Sgarbi.

Infine Paolo Brosio doveva entrare questa sera ma il suo ingresso è rinviato per motivi di salute.

In chiusura Alfonso Signorini illustra al pubblico i nominati: Massimiliano Morra e Fausto Leali. Ma non sanno che il meno votato non verrà eliminato. Ma rimarrà a rischio andando direttamente al televoto di lunedì.

Termina così la seconda puntata del GF Vip 5.