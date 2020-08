Fulvio Abbate è il nuovo concorrente del GF Vip 5. Il reality show torna su Canale 5 a partire da lunedì 14 settembre con un doppio appuntamento infrasettimanale. Al timone ritroviamo Alfonso Signorini affiancato da Pupo. Mentre Wanda Nara è stata sostituita da Antonella Elia che è arrivata in finale nella scorsa edizione. Il GF Vip 4 si era concluso, mercoledì 8 aprile 2020, con la vittoria di Paola Di Benedetto.

GF Vip 5 Fulvio Abbate concorrente

Fulvio Abbate partecipa come concorrente nella prossima edizione del GF Vip. Il giornalista e scrittore palermitano ricopre spesso il ruolo di opinionista in varie trasmissioni televisive, dal Tg3 Linea Notte a Sky Tg24. E’ anche spesso ospite a Forum, trasmissione condotta da Barbara Palombelli, dove esprime le proprie opinioni sui contendenti con pungente ironia. Recentemente è stato anche ospitato da Adriana Volpe ed Alessio Viola ad Ogni Mattina per discutere del caso di Flavio Briatore, risultato positivo al Covid 19.

Per Fulvio Abbate il GF Vip 5 rappresenta la prima partecipazione ad un reality show. Abbate è un personaggio fuori dagli schemi che sicuramente porterà all’interno della Casa non solo la sua spiccata cultura ma anche lo stravagante savoir faire che da sempre lo contraddistingue.

Il pubblico che lo segue si aspetta dei lunghi racconti su Palermo, la sua città natale. E dei pungenti battibecchi a colpi citazioni umanistiche e cinematografiche non solo con gli altri inquilini. Ma anche con gli opinionisti in studio.

GF Vip 5 gli altri concorrenti

Da pochi giorni sono stati ufficializzati alcuni nomi dei prossimi concorrenti del GF Vip 5. Finora i Vip confermati sono Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci e Fausto Leali. Ad essi si aggiungono Patrizia De Black e Dayane Mello che ha preso parte all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Eva Komac. Anche Eva Grimaldi e Stefania Orlando sono pronte a varcare la porta rossa di Cinecittà.

Per quanto riguarda le altre presenze maschili, partecipano al reality Paolo Brosio, Riccardo Fogli, Tommaso Zorzi e Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura. Infine Francesco Oppini ed Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, si cimenteranno nel ruolo di gieffini nella loro prima partecipazione ad un reality show.

Chi è Fulvio Abbate

Fulvio Abbate è un giornalista e scrittore siciliano. É nato a Palermo nel 1956 ed è laureato in filosofia con una tesi su Louis Ferdinand Céline. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto su molti quotidiani nazionali, tra cui Il Riformista, Il Messaggero, La Stampa, Il Mattino e tanti altri. Nell’ottobre del 1998 ha fondato su Youtube Teledurruti, una “televisione monolocale”. Nel marzo 2019 invece lo ha sostituto con un altro canale, Pack. All’interno della sua piccola tv sul web Fulvio Abbate cerca di raccontare la città di Roma, attraverso il cinema, la cultura ma anche con l’incontro di persone comuni, come gli ambulanti del mercato domenicale di Porta Portese.

Ha pubblicato molti libri tra i quali Zero maggio a Palermo, Intanto anche dicembre è passato, La Peste Bis, Pier Paolo Pasolini raccontato ai ragazzi. I più recenti sono Roma Vista controvento, LOve Discorso generale sull’ amore. Ha anche scritto i racconti Le avventure di Super Trappi e I promessi sposini, che sono accompagnati dalle illustrazioni di sua figlia Carla.

Attualmente collabora con alcuni giornali online come Linkiesta e l’ Huffington Post. E sta promuovendo il suo ultimo libro La Peste nuova, edito da La nave di Teseo.

