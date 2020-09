Venerdì 18 settembre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di GF Vip 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Al suo fianco Antonella Elia e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Lunedì 14 settembre il primo gruppo di Vip ha varcato la porta rossa di Cinecittà. Ed oggi entrano gli altri partecipanti al reality. Si tratta di Fulvio Abbate, Stefania Orlando, Paolo Brosio ed Elisabetta Gregoraci. E ancora Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda, Francesco Oppini, Denis Dosio, Myriam Catania e Francesca Pepe.

Inoltre scopriamo chi dovrà abbandonare il reality tra Massimiliano Morra ed Enock, i nominati della prima puntata. Mentre Flavia Vento ha già abbandonato la Casa a distanza di 24 ore dal suo ingresso.

GF Vip 5 diretta 18 settembre seconda puntata, ingressi, nomination, eliminati

La seconda puntata del GF Vip 5 inizia con una breve clip che racchiude l’ultimo gruppo di partecipanti che oggi entra nella Casa.

Successivamente Alfonso Signorini, dopo aver ringraziato il pubblico e presentato gli opinionisti, si collega con i Vip. Assieme a loro ripercorrono i primi giorni di permanenza attraverso una clip riassuntiva. I partecipanti la notte non riescono a dormire in quanto la Patrizia De Blanck russa troppo. Lei in diretta spiega che si è trattato solo della prima notte. Mentre Fausto Leali preferisce mangiare piatti differenti rispetto agli altri.

Inoltre la Contessa già dalle prime ore aveva minacciato di andare via dal reality. Si era lamentata del fatto che la notte rimangono troppe luci accese, il letto era durissimo e non riesce a prendere sonno. E fortunatamente la produzione le ha offerto un nuovo materasso. Ma il conduttore la esorta invece a diminuire le parolacce, in quanto le ripete troppo spesso.

GF Vip 5 diretta Maria Teresa Ruta e Guenda, Elisabetta Gregoraci

Nella seconda puntata del GF Vip 5 entrano nella Casa Maria Teresa Ruta e Guenda, che partecipano come coppia, ovvero come concorrente unico.

La madre ha lavorato per molti anni in televisione. Mentre la figlia ha studiato pianoforte e lavora come attrice. Le due donne sono molte emozionate e sono felici di condividere insieme questa esperienza. Una volta nella Casa, solo la De Blanck non si alza per salutare le nuove concorrenti. Ma solo perché ha dolori alla schiena in quanto è caduta.

Alfonso Signorini affida a Tommaso Zorzi il compito di prendere i vestiti dalla valigia della Ruta e di gettarli nel cestino. Ma ovviamente si tratta di uno scherzo.

Dopo la Ruta e Guenda entra nella Casa Elisabetta Gregoraci, una delle Vip più attese. Per la show è la prima partecipazione ad un reality show.