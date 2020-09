Ballando con le stelle 19 settembre, diretta, scaletta, ordine di uscita, cast

Questa sera, sabato 19 settembre alle 20:35, su Rai 1 va in onda in diretta la prima puntata di Ballando con le stelle. L’edizione 2020 è la quindicesima dello show condotto da Milly Carlucci che porta le celebrità sulla pista da ballo. Dieci le puntate previste, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, con la regia di Luca Alcini.

Ballando con le stelle 19 settembre, diretta – Le coppie in gara

Le coppie in gara a Ballando con le stelle 2020 sono tredici:

Barbara Bouchet – Stefano Oradei

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano – Samuel Peron

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Elisa isoardi – Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani – Tove Villfor

Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira

Gilles Rocca – Lucrezia Lando.

Al momento, c’è incertezza per l’esordio di Daniele Scardina, risultato positivo al tampone per il coronavirus circa due settimane fa. Pur essendo risultato negativo all’ultimo controllo, potrebbe ritardare di una settimana la prima esibizione. Stessa sorte per il maestro Samuel Peron che nella prima puntata verrà sostituito al fianco di Rosalinda Celentano dalla maestra danese Tinna Hoffman.

Come lo scorso anno, la giuria è composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Inoltre, al loro fianco tornano Alberto Matano e Roberta Bruzzone.

Mentre, novità di questa edizione è la presenza di tre ‘antigiurati’. In assenza del pubblico in studio, saranno loro a rappresentare i telespettatori durante la gara.

Infine, da ricordare che quest’anno cambiano le modalità di voto. Abolito il televoto, le sorti dei ballerini verranno decretati attraverso le preferenze espresse tramite i canali social della trasmissione.

La diretta – Massimiliano Allegri ballerino per una notte

Durante il collegamento in anteprima con il Tg1, condotto da Francesco Giorgino, Milly Carlucci e Paolo Belli presentano il Ballerino per una notte del 19 settembre. È Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus.

“Ancora non ci credo”, esordisce Milly Carlucci in apertura di puntata. Si riferisce ai due rinvii del programma, il primo a marzo, nel pieno della pandemia, il secondo poche settimane fa, per via dei due positivi nel cast. “Mi sembra di essere Cristoforo Colombo, che tocca terra e si inginocchia per baciarla”, rincara la conduttrice in uno slancio forse un po’ eccessivo.

Dopo i ringraziamenti alla squadra di Ballando con le stelle, per il superlavoro fatto per andare in onda, Milly Carlucci introduce le coppie. C’è Daniele Scardina, che gareggia dopo tre giorni di allenamenti. Nulla da fare, invece, per Samuel Peron, con cui la conduttrice si collega in diretta per gli aggiornamenti. Sta bene, è asintomatico.

Subito dopo, sulle note dei Carmina Burana arriva anche la giuria. La postazioni dei membri sono separate da un pannello di plexiglass, per garantire la sicurezza anti-contagio.

Poi, è il momento dei “Tribuni del popolo”, gli anti-giurati voluti da Milly Carlucci in rappresentanza dei telespettatori. Sono Antonio Razzi, Rossella Erra e Gianni Ippoliti.

Intanto, per assicurare un minimo di calore diretto da parte del pubblico, la produzione ha riunito alcune decine di spettatori. Nell’inquadratura sembrano vicini, ma è un effetto creato lavorando al computer l’inquadratura.

Ballando con le Stelle 19 settembre, diretta – Prima esibizione per la coppia Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

La coppia composta da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova è la prima a rompere il ghiaccio con la propria esibizione sulla pista di Ballando con le stelle. Scelgono un charleston, col riadattamento di Che cosa c’è di Gino Paoli. Tullio Solenghi interpreta bene lo spirito, meno il ballo in senso tecnico.

Per Ivan Zazzaroni (voto 6), bravo perché è partito con semplicità e bene. Fabio Canino (voto 6) sottolinea l’ironia mostrata e parla di ottima esibizione. Carlolyn Smith (voto 6): “Ionico, a tempo…il primo passo verso Broadway”, scherza. Secondo Selvaggi Lucarelli (voto 7), tutto molto bello, ma il problema è che ha fatto esattamente quello che si aspettava. Gli chiedo di sorprenderci, di essere più moderno. Giullermo Mariotto (voto 1), in virtù della confidenza con Tullio Solenghi, gli rimprovera di aver fatto troppo poco dicendogli che è stato taccagno. Totale 26 punti.

La seconda coppia in gara è quella composta da Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina. Nel video di presentazione, spiega che la boxe lo ha salvato da un quartiere difficile. Milly Carlucci e Paolo Belli ricordano che avuto solo tre giorni per allenarsi dopo aver avuto la COVID-19.