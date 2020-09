Questa sera, 21 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna il Gf Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nel cast quest’anno: Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Denis Dosio, Dayane Mello, Francesca Pepe, Matilde Brandi, Myriam Catania. E ancora Stefania Orlando, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Fulvio Abbate, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Fausto Leali, Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, Patrizia De Blanck, Andrea Zelletta, Enock Barwuah. Ancora incerta la partecipazione di Paolo Brosio.

GF Vip 5, puntata 21 settembre – Fausto Leali a rischio squalifica per le frasi razziste

Inizia il programma. Alfonso Signorini spiega l’etimologia di alcuni vocaboli “negro” e “fro*io” utilizzate in maniera impropria e negativa per ferire ed insultare.

Subito dopo entriamo in casa. Tommaso svela perchè è stato così male negli scorsi giorni, dice di avere uno pneumococco mal curato. Ora gli è stato somministrato un antibiotico più forte. “Non morirò stavolta” – afferma ironicamente.

Scopriamo poi che durante la settimana Matilde ha avuto una piccola crisi, ha capito di essere stata troppo “generale” con i suoi coinquilini e di aver imposto le proprie regole.

Si passa poi a parlare di Fausto Leali, che ha usato delle espressioni inappropriate che hanno duramente colpito Enock ed il pubblico a casa. Leali ha affermato: “Nero è il colore, negro è la razza”. Il cantante ha preso le distanze dalle accuse di razzismo che gli sono state mosse, spiegando di non avere mai fatto distinzione tra le razze. “Io con il razzismo non c’entro niente, sia ben chiaro. E’ stata una battuta del cavolo” – dice Fausto.

Fausto Leali ed Enock si abbracciano e fanno pace

“Ho un grandissimo rispetto nei confronti del signor Leali. Ho provato a spiegargli quanto è sbagliato usare quel termine, dicendolo fai passare fuori dalla Casa che è normale dirlo” – commenta Enock.

“E’ come froc*o, sono due termini che hanno un’accezione fortemente negativa” – aggiunge Tommaso.

La Contessa De Blanck difende Leali spiegando che un tempo il termine “negro” non era considerato negativo e veniva utilizzato quotidianamente. Solo più tardi – spiega – si è giunti a capire che fosse sbagliato utilizzare questa espressione.

“Ho avuto però modo di conoscere l’uomo e la persona e anche se non mi ha chiesto scusa lo perdono lo stesso” – chiosa Enock. Leali lo abbraccia e si scusa ufficialmente.

GF Vip 5, scontro tra Adua e Massimiliano

Per il momento si volta pagina e si passa a parlare di Adua e Massimiliano. I due attori hanno avuto una relazione che si è conclusa in un modo piuttosto burrascoso e doloroso a causa della gelosia di lui. Al momento del loro ingresso nella Casa non si aspettavano di incontrarsi ed il primo confronto è stato duro ed intenso. La convivenza si sta rivelando difficile, Adua non riesce a dimenticare il passato e lo accusa, ma senza rivelare davvero cosa è accaduto.

“Tu vai parlando in giro, io non vado a raccontare la mia vita privata” – lui si sente ferito dalle parole di Adua e la accusa a sua volta di raccontare troppi dettagli della relazione vissuta.

Signorini, Pupo e la Elia spronano Adua a raccontare tutto ciò che è successo perchè non si può “lanciare il sasso e nascondere la mano”. L’attrice rifiuta ed afferma: “Lui non mi ha picchiata, ma esiste anche la violenza psicologica”.