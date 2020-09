Stasera in TV 25 settembre 2020 - Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Stasera, venerdì 25 settembre 2020, programmazione tv molto varia sui canali del digitale terrestre e di Sky. Oltre a Tale e Quale Show su Rai 1 e al Grande Fratello Vip su Canale 5, nel palinsesto di Rai 3 torna Le ragazze. Inoltre, nuova puntata di Propaganda Live su La7 e di Freedom su Italia 1.

Stasera in TV 25 settembre 2020 – Programmi e film in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Su Rai 1, venerdì sera alle 21:25 va in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show, con Carlo Conti. Dopo il buon esordio della scorsa settimana, vinto da Virginio, i dieci artisti che compongono il nuovo cast imitano altre star della canzone italiana e internazionale.

Rai 2, alle 21:20, trasmette in diretta la finale della Supercoppa Italiana di pallavolo maschile. A contendersi il trofeo, la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia. Commentano Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta dal Forum di Verona.

Mentre, su Rai 3 alle 21:20 c’è la prima puntata stagionale de Le ragazze. Tra le testimonianze dell’esordio, Monica Guerritore, Adua Veroni (prima moglie di Luciano Pavarotti) e Franca Cancogni, traduttrice di James Joyce, D.H. Lawrence e Conrad. Infine, Letizia Lopez, sorella di Rosaria Lopez, vittima nel massacro del Circeo.

Rai 4, venerdì 25 settembre alle 21:20, manda in onda il film IP Man, film del 2008 ispirato alla vita di Yip Man, maestro di Bruce Lee.

Invece, i programmi di Rai 5 prevedono, alle 21:15, l’episodio 3 di Art Rider. Il viaggiatore e appassionato d’arte Andrea Angelucci racconta la transumanza in prima persona, partendo dalle montagne abruzzesi. La transumanza dal 2019 è Patrimonio UNESCO dell’umanità.

Su Rai Movie, alle 21:10, spazio al thriller Broken City, di Allen Hughes. Billy Taggart è un investigatore privato ingaggiato dal Sindaco di New York Nicholas Hostetler per indagare sui presunti tradimenti della moglie. Poco tempo prima, il sindaco ha salvato Taggart dall’accusa di omicidio, ma l’investigatore viene risucchiato dalla sua indagine. Cast d’eccezione con Catherine Zeta Jones, Russel Crowe e Mark Wahlberg.

Infine, su Rai Premium, 21:20, c’è Purché finisca bene, con l’episodio L’amore, il sole e le altre stelle.

Stasera in TV 25 settembre 2020 – Programmi e film Canale 5 e altri canali Mediaset

Stasera, su Canale 5 va in onda, alle 21:30, la quarta puntata in prima serata del Grande Fratello Vip 5. Nella casa trash di Cinecittà rientra Flavia Vento, con i suoi ben 7 cani. In nomination ci sono Franceska Pepe, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Matilde Brandi.

Invece, su Italia 1, venerdì 25 settembre alle 21:25 tornano anche le avventure di Freedom – Oltre il confine, con Roberto Giacobbo. Tappe in Sardegna, sulle tracce dei giganti, sulla leggendaria Route 66 negli USA, sul lago abruzzese di Capo d’Acqua e nel sud della Francia per approfondire la figura di Maria Maddalena.

Su Rete 4, alle 21:30, c’è la puntata settimanale di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sul caso della morte di Viviana Parisi e del piccolo figlio Gioele Mondello. Inoltre, le novità sul processo per l’omicidio di Marco Vannini.

Iris, alle 21:14, manda in onda il film western Il Cavaliere pallido, diretto e interpretato da Clint Eastwood.

Su Italia 2, va in onda alle 21:10 l’horror Final destination 5. Un gruppo di colleghi in viaggio verso un convegno di lavoro, si ritrova a lottare contro la morte, preannunciata da una visione paurosa.

La 5, alle 21:25, propone Inga Lindstrom, con l’episodio Un’accusa infamante.

Mentre, Cine 34 programma alle 21:10 La ripetente fa l’occhiolino al Preside, classica commedia erotica con Alvaro Vitali.

Su 20, alle 21: 13, c’è il film Ferite mortali. Il poliziotto Orin Boyd è particolarmente bravo e coraggioso, ma non segue i protocolli previsti dalla legge. Per questo, subisce un trasferimento punitivo. Nonostante ciò, continua con i suoi metodi, sgominando una banda molto pericolosa. Con Steven Seagal.

Infine, su Mediaset Extra continua la diretta h24 dalla Casa del Grande Fratello Vip.

I programmi di La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Venerdì sera, alle 21:15, su La7 torna il racconto settimanale di Propaganda Live, con Diego Bianchi, alias Zoro. Tra gli ospiti, il cantante israeliano Asaf Avidan e il telecronista Pierluigi Pardo, che ha da poco consumato il suo storico addio a Tiki Taka. Inoltre, partecipa l’Onorevole Luigi Manconi, attento ai diritti civili e autore di molte battagli contro il carcere. Da poco ha pubblicato il libro Per il tuo bene ti mozzerò la testa, con Federica Graziani. Presente anche il cast fisso, con Makkox, Chiara Valerio, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Fabio Celenza, Memo Remigi, Constanze Reuscher e Andrea Pennacchi.

La7d propone alle 21:30, gli episodi 6, 7 e 8 di The Good Wife, stagione 1.

Su Real Time, alle 21:20, va in onda la quarta puntata di Bake off Italia – Dolci in forno.

Mentre, su NOVE, alle 21:25, l’appuntamento in diretta con la comicità e la satira di Fratelli di Crozza.

TV8, alle 21:30, manda in onda in replica le Audizioni di X Factor, seconda parte.

Su Cielo, alle 21:15 c’è il film Lo sguardo dell’altro. Begonia, interpretata da Laura Morante, è una trentenne ribelle in cerca di sé che esplora la vita a suon di relazioni travolgenti.

Infine, su Paramount Channel, alle 21:15, vanno in onda gli episodi 3, 4 e 5 di Padre Brown.

Stasera in TV 25 settembre 2020 – Film e programmi Sky

Sky Uno, venerdì 25 settembre, programma alle 21:15 Bruno Barbieri – 4 hotel. Gli episodi 3 e 4 della terza stagione, Penisola sorrentina e Lago di Garda.

Su Sky Atlantic, stasera dalle 20:15 inizia una breve maratona dedicata alla serie Perry Mason, con gli episodi 4, 5 e 6 della prima stagione.

Sky Arte propone alle 21:15 PJ Harvey – A dog called money. Un racconto per immagini con la cantautrice inglese e le foto di Seamus Murphy, conun viaggio in Afghanistan Kosovo e Washington DC.

Alle 22:55, segue M.I.A. – La cattiva ragazza della musica, un documentario sulla vita della popostar.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky venerdì 25 settembre, su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è Il tuttofare, con Sergio Castellitto.

Su Sky Cinema Due, sempre alle 21:15, va in onda Jojo Rabbit, con Scarlett Johansson e Sam Rockwell.

Sky Cinema Collection propone, alle 21:15, Thelma & Louise, con Ridely Scott e Susan Sarandon.

Mentre, Sky Cinema Family offre, alle 21:00, Angry Birds 2: nemici amici per sempre.

Su Sky Cinema Action c’è alle 21:00 c’è Outcast – L’ultimo templare, con Nicolas Cage.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 c’è The code, con Antonio Banderas e Morgan Freeman.

Infine, su Sky Cinema Romance c’è Io e lei, con Sabrina Ferilli e Margherita Buy.