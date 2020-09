Tale e quale show diretta 25 settembre, scaletta, ordine di uscita, imitazioni

Questa sera, 25 settembre alle 21:25, su Rai 1 va in onda in diretta la seconda puntata di Tale e Quale Show, edizione 2020. Carlo Conti guida i dieci concorrenti che compongono il cast in un nuovo turno di imitazioni delle star canore italiane e internazionali. Il quarto giudice della serata è Lino Guanciale.

Tale e quale show diretta 25 settembre, seconda puntata con Lino Guanciale

Ecco le imitazioni assegnate per la seconda puntata di Tale Quale Show del 25 settembre:

Carolina Rey – Arisa

– Arisa Pago – Gianni Morandi

– Gianni Morandi Giulia Sol – Whitney Houston

– Whitney Houston Carmen Russo – Sabrina Salerno

– Sabrina Salerno Francesco Paolantoni – Alan Sorrenti

– Alan Sorrenti Luca Ward – Ligabue

– Ligabue Virginio – Diodato

– Diodato Francesca Manzini – Levante

– Levante Barbara Cola – Tina Turner

– Tina Turner Sergio Muniz – Enrique Iglesias

Mentre, in giuria tornano Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ma per la seconda puntata è previsto un quarto giudice speciale, che è l’attore Lino Guanciale. Nella prima puntata, la funzione simbolica di giudice aggiunto era toccata a Gabriele Cirilli, ma nei panni di Orietta Berti. Il comico torna anche questa sera, ma non sappiamo ancora come in quale veste.

La Diretta

Carlo Conti saluta il pubblico a casa, a introduce anche una novità inaspettata: c’è il pubblico in studio. 97 persone posizionate secondo le regole del distanziamento sociale e con una particolare mascherina trasparente davanti alla bocca.

Subito dopo, arriva il momento della giuria. Aggiunta la quarta sedia, riservata a Lino Guanciale. L’attore tornerà domenica sera su Rai 1 con L’Allieva 3. Intanto, si affaccia sul palco anche Gabriele Cirilli. Questa sera gestirà la jingle machine nei panni di Pupo, versione giovane.

Prima di iniziare la sfida, Carlo Conti mostra la classifica al termine della prima puntata. Con l’exploit di Virginio in veste Justin Timberlake e i buoni piazzamenti di Pago e Giulia Sol. Pochi giorni fa, noi di maridacaterini.it abbiamo intervistato proprio Giulia Sol, tra i volti più nuovi per il pubblico Rai.

Tale e Quale Show inizia dal vincitore di una settimana fa. Imita Diodato e canta Fai rumore, canzone vincitrice di Sanremo 2020. “Sto facendo un gran lavoro di scioglimento di me stesso e voglio far uscire il bambino che è in me”, dice il cantante prima di esibirsi.

Dal punto di vista vocale, l’imitazione è molto difficile e si sente. Forse, dal punto di vista fisico si poteva fare meglio. Comunque, Virginio cerca di replicarne abbastanza bene gli atteggiamenti e le particolarità della voce.

La giuria si complimenta, pur facendo notare le inevitabili differenze.

Tale e Quale Show diretta 25 settembre – Sergio Muniz imita Enrique Iglesias

Il secondo concorrente in gara nella puntata del 25 settembre è Sergio Muniz. Dopo aver vestito i panni di Mick Jagger all’esordio, stasera imita Enrique Iglesias. “Passo dal diavolo all’acqua santa”, dice in anteprima. Nel video di presentazione, si vedono le difficoltà incontrate durante la settimana, soprattutto con la Coach Emanuela Aureli.

Poi, guadagna il palco e canta Bailando, hit planetaria del 2015.

Si sente che non è un cantante, soprattutto nel controllo della voce. Però ha fatto un buon lavoro e anche dal punto di vista fisico e dell’atteggiamento la somiglianza è chiara. Riceve l’approvazione dalla giuria praticamente all’unanimità. Giorgio Panariello: “Canti meglio di lui. Su Youtube c’è un video di un fuori onda in cui sembra mi’ zia”.

A stretto giro, arriva la terza imitazione della serata. Si tratta di Francesca Manzini che imita Levante. Canta Tikibombom, brano con cui la cantante ha gareggiato a Sanremo 2020.

Paga dazio dal punto di vista vocale e da quello fisico la somiglianza è solo parziale.

La sua bravura è stata quella di aver colto le peculiarità di Levante e di aver provato a renderle nel modo più evidente possibile. La Manzini scherza anche sui chili di differenza con la cantante siciliana: “Me la so’ magnata”.

Tale e Quale Show diretta 25 settembre – Barbara Cola imita Tina Turner

La quarta imitatrice in gara nella puntata del 25 settembre è Barbara Cola, che si trasforma in Tina Turner. Per tutta la settimana, i coach hanno provato a scuoterla, motivandola a far uscire una personalità grintosa simile a quella della Turner. Anche perché, nella prima puntata aveva pensato più a cantar bene che ad imitare.

Stasera, però, canta Proud Mary e riceve addirittura la standing ovation. Al di là dell’ottima somiglianza fisica e vocale, ha reso molto bene il personaggio, trasformandosi completamente. I complimenti della giuria sono senza riserve, sopratutto da parte di Vincenzo Salemme. Anche Lino Guanciale apprezza: “Veramente impressionante”.

Intanto, di fronte all’ennesimo episodio di blackface, Carlo Conti si smarca dalle critiche ricevute: “La nostra è una celebrazione di grandi artisti, non ci interessa giocare con il colore della pelle”.

Subito dopo, il quinto concorrente in gara. È Francesco Paolantoni che imita Alan Sorrenti. Ultimo nella prima puntata, è un po’ la mascotte del cast, pronto a divertirsi e scherzare anche al costo di compromettere le esibizioni.

Bisogna dire che questa sera fa un passo avanti, cantando Figli delle stelle. Paga dal punto di vista vocale la mancanza di padronanza della voce, ma per il resto il miglioramento c’è.

“Sembra El Chapo, sembrava una puntata di Narcos”, lo prendono in giro Giorgio Panariello e Vicenzo Salemme. Non riescono a smettere di ridere. Alla fine, tuttavia, l’intera giuria riconosce che la somiglianza nel complesso c’è.

L’imitazione di Arisa da parte di Carolina Rey

A Tale e Quale Show diretta del 25 settembre, ora è il momento di Carolina Rey che imita Arisa. “Sono terrorizzata perché la canzone mi tocca emotivamente”, confessa la conduttrice.

Al di là dell’emozione, siamo di fronte ad un’altra esibizione che potrebbe essere proibitiva dal punto di vista canoro. A margine, bisogna dire che Arisa probabilmente è tra le cantanti più imitate di Tale e Quale.

Carolina Rey canta La Notte.

In realtà, Carolina Rey fa un ottimo lavoro che la giuria le riconosce in toto. Loretta Goggi le regala uno dei suoi “Chapeau”.