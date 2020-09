Ballando con le stelle 26 settembre, diretta, scaletta, concorrenti, eliminati

Questa sera, sabato 26 settembre, Rai 1 trasmette in diretta dalle 20:35 la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Dopo lo stop a Samuel Peron, malato di Covid-19, lo show di Milly Carlucci perde anche Raimondo Todaro. Il programma va in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, per la regia di Luca Alcini.

Ballando con le stelle 26 settembre, diretta seconda puntata senza Raimondo Todaro

L’edizione 2020 di Ballando con le Stelle verrà ricordata, probabilmente, come una delle più incerte di sempre. Durante la settimana, il maestro Raimondo Todaro ha subito un intervento d’urgenza di appendicite e non lo vedremo nella seconda puntata. È in buone condizioni, ha iniziato la convalescenza, ma non può in alcun modo essere della partita. Elisa Isoardi, dunque, gareggia da sola. Il regolamento non lo vieta, eppure è la prima volta che succede nelle quindici edizioni dello show.

Un’altra sorpresa arriva dal maestro Samuel Peron. Il ballerino è positivo al coronavirus da inizio settembre, quando i controlli hanno fermato sia lui che Daniele Scardina. Negativo un primo tampone nei giorni scorsi, con il secondo è stata riscontrata una nuova positività ed è costretto a rimanere ancora a casa.

Per quanto riguarda la gara, le coppie ancora in lizza restano tredici:

Barbara Bouchet – Stefano Oradei

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani – Tove Villfor

Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira

Gilles Rocca – Lucrezia Lando.

Nessun eliminato nella prima puntata, vinta da Paolo Conticini e Veera Kinnunem, proprio davanti a Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Molto bene anche Rosalinda Celentano con Tinna Hoffmann e Vittoria Schisano con Marco De Angelis.

In giuria, tornano Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Li affiancano Alberto Matano e Roberta Bruzzone, che assegnano il bonus tesoretto a fine puntata. Inoltre, da questa edizione ci sono i Tribuni del popolo, tre celebrità in rappresentanza dei telespettatori, vista l’assenza di pubblico in studio.

Infine, ricordiamo che da quest’anno il pubblico può votare solo tramite i canali social della trasmissione.

La diretta

In collegamento con il Tg1, condotto da Emma D’Aquino, Milly Carlucci e Paolo Belli confermano che i Ballerini per uno notte di questa sera saranno i Ricchi e Poveri.

In apertura di diretta, Milly Carlucci aggiorna i telespettatori sulle ultime novità. Conferma i miglioramenti di Raimondo Todaro e poi si collega con Samuel Peron. Il ballerino spiega che dovrà aspettare altri dieci giorni prima di sottoporsi ad un ulteriore tampone.

Intanto, la conduttrice ricorda al pubblico che Paolo Conticini ed Elisa Isoardi iniziano la gara con 10 punti di bonus. Li hanno guadagnati con i piazzamenti ai primi due posti nella classifica di sabato scorso. Subito dopo, in pista sfilano le coppie, presentate una ad una prima di accomodarsi nella Sala delle stelle.

Presentazione speciale per Elisa Isoardi. Milly Carlucci conferma che gareggerà da sola e spiega che per regolamento almeno la celebrità deve gareggiare. Per quanto riguarda i maestri, devono comunque partecipare in qualche modo alla preparazione e all’esibizione.

Arriva anche il messaggio di Raimondo Todaro dall’ospedale, che incoraggia la Isoardi e le dimostra tutto il suo affetto.

Poi, la presentazione della giuria, dei commentatori a bordo campo e dei Tribuni del popolo. È tutto pronto per l’inizio della gara.

Prima di prendere la busta con i nomi della coppia che apre le danze, Carolyn Smith parla da presidente di giuria. Avverte i concorrenti: da stasera saranno più severi che mai.

Ballando con le Stelle 26 settembre, diretta – Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi

La prima coppia ad esibirsi a Ballando con le Stelle 26 settembre è quella composta da Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi. Ninetto Davoli ricorda ancora l’infanzia difficile e la sua carriera. E dedica l’esibizione ai genitori. Spiega di aver pensato molto a loro prima di iniziare.

Ballano un charleston su Azzurro di Adriano Celentano.

Carolyn Smith (voto 0) : “Questa settimana un pochettino meglio, più sciolto. Sembri un ragazzino che non cresce”. Guillermo Mariotto (voto 0): “Ha ballicchiato”. Selvaggia Lucarelli (voto 5): “Milly, per toccare un picco di sobrietà dovresti far ballare lui e Alessandra Mussolini. Nella clip sei stato vero, durante il ballo allegro, ora sei tornato un buffone. Decidi tu chi vuoi essere. Così sei noioso, pesante e volgare”.

Ivan Zazzaroni (voto 4): “Ninetto, c’era l’idea, ma solo l’idea. Hai fatto ginnastica”. Fabio Canino (voto 4) : “Mi ha colpito la clip, perché eri tu. Somigli a Richard Gere, per uscire dal personaggio perché non fai Ufficiale e gentiluomo?”. Totale 13 punti.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono la seconda coppia in gara. Scardina ricorda quando è partito da solo per New York senza niente in valigia e i sacrifici fatti per diventare quello che è.

Ballano una coreografia di danza moderna su Un senso di Vasco Rossi.

Carolyn Smith 6: “Sollevamenti stupendi, la cosa che mi piace di te è che hai coraggio di mostrarti, di non perdere la mascolinità mostrandosi per come sei”. Fabio Canino 6: ” Hai un gran coraggio, ti fidi ciecamente di lei e andrai avanti”. Ivan Zazzaroni 7: “Mi piace come ti sei speso”. Selvaggia Lucarelli 7: “Comincio a capire perché hai fatto effetto a donne molto desiderate. Sei migliorato. Non hai naturalezza, ma hai grinta e impegno”. Guillermo Mariotto 5: “Stasera mi sembravi un po’ ammaestrato, comandato a bacchetta dalla Kuzmina“. Totale 31 punti.

Ballando con le Stelle 26 settembre, diretta – Barbara Bouchet e Stefano Oradei

Terza coppia in gara: Barbara Bouchet e Stefano Oradei. La Bouchet all’esordio si era mostrata tesa, ma stasera sembra essere più tranquilla: “Io ballo per le mie nipotine e questa settimana sono tranquilla”. In realtà, il video introduttivo mostra qualche momento di cedimento durante la settimana. Ballano uno slowfox su New York, New York di Frank Sinatra.

Carolyn Smith 3: “Una grande signora, un’eleganza…Vai avanti così”. Fabio Canino 6: “Mi è molto piaciuta, ti vedo Barbie reginetta della festa, sei bellissima. Hai fatto un bel passo in avanti ed eri rilassata”. Guillermo Mariotto 2: “Ho trovato che avesse grazia e leggerezza. L’insieme colpiva l’immaginario”. Ivan Zazzaroni 6, Selvaggia Lucarelli 6. Totale 23 punti.

La quarta coppia in pista a Ballando con le Stelle del 26 settembre è quella formata da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.

Ballano un Cha cha.

Tullio Solenghi apre in posa da torero in una scenografia spagnoleggiante, con un toro virtuale sul palco.

Selvaggia Lucarelli 9: “Tullio insegna un po’ erotismo a quei mollaccioni. Hai avuto una grinta, uno charme…”. Ivan Zazzaroni 7: “Sei uscito da quel corpo, avevi un espressione del viso straordinaria. non un Cha cha esemplare ma bene così””. Fabio Canino 7: “Bella la scenografia, intanto, sembra facile quello che hai fatto ma non lo è, bravo”. Carolyn Smith 6: “Hai fatto davvero bene, ma la cosa più bella è che hai dimostrato 27 anni”. Guillermo Mariotto 8. Totale 37 punti.

Intanto, Milly Carlucci avvicina il pubblico all’esibizione dei Ricchi e poveri facendo ascoltare i loro successi nelle pause tra un’esibizione e l’altra.

L’esibizione di Costantino Della Gherardesca e Sara di Vaira

In Sala delle Stelle si prepara la quinta coppia in gara. Si tratta di quella composta da Sara Di Vaira e Costantino Della Gherardesca. Della Gherardesca, oltre a ballare, vuole fare come al solito una sua performance – che paragona a quelle dadaiste – e si presenta coperto da un mantello argentato, per sorprendere giuria e pubblico all’arrivo in pista. Intanto, durante la presentazione si toglie qualche sassolino dalle scarpe parlando dei giudici. Lo fa con l’inconfondibile ironia, ma non risparmia nessuno.

Ballano In fondo al mar, da La Sirenetta, in modalità salsa. Vestiti da granchio e medusa.

Carolyn Smith 2: “Intrattenimento 10, salsa non ce n’è”. Selvaggia Lucarelli 1: “Continuo ad avere l’impressione che ti stia nascondendo. C’è una crepatura tra le clip, quello che conosco di te e questo pulcino spaurito che vedo sulla pista, che si nasconde dietro queste carnevalate. Se è un reality ti voto, se fai una gara di ballo no”. Fabio Canino 6: “Misto tra Marina Abramovic e Gardaland. La prossima volta, però, dovete ballare”. Ivan Zazzaroni 2: “Della salsa avevi soltanto il colore. Mi piace il fatto che tu sia ironico, però per dissacrare i canoni dovresti prima conoscerli”. Guillermo Mariotto 0. Totale 11 punti.

Costantino Della Gherardesca si difende dicendo di voler fare spettacolo e di non aver paura di rischiare il ridicolo. Lo dicevano molti grandi coreografi. Alberto Matano dice di capire la scelta del concorrente, non potendo puntare sulla tecnica di ballo o sull’avvenenza, però ammette che di ballo ce n’è davvero poco.

Ballando con le Stelle 26 settembre, diretta – Lina Sastri e Simone Di Pasquale

La sfida in pista prosegue con Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Nonostante sia una grande attrice di teatro, la Sastri ha combattuto per l’intera settimana con l’ansia da prestazione. La consapevolezza dei difetti nel ballo si è trasformata in insicurezza paralizzante.

Ballano un paso doble su Maruzzella.

Ivan Zazzaroni 8: “Mi sei piaciuta tantissimo, l’hai interpretata bene, hai fatto spettacolo. Sembravi una spagnola”. Carolyn Smith 5: “Questa settimana sei stata favolosa”. Guillermo Mariotto 7: “La vedo come una bandiera spiegata sul Golfo di Napoli. Quando ho saputo che avrebbe partecipato ho fatto i salti di gioia. Anche Di Pasquale può imparare da te la libertà e insieme potete far tremare il pavimento”. Fabio Canino 7: “Nel paso ci vuole intesa e devi lasciarti andare per trovare sintonia con il partner. Non pensavo avresti fatto questo salto in una settimana. Lucarelli 6. Totale 33 punti.

Fanno il loro ingresso i Ricchi e Poveri. Milly Carlucci li presenta con molta enfasi, ricordando i 22 milioni di dischi venduti e il grande affetto con cui il pubblico li sommerge puntualmente. I quattro raccontano dei primi provini difficili e di quando Franco Califano gli diede il nome, dal momento che erano già molto apprezzati, ma erano comunque poveri.

La conduttrice spiega che balleranno una sorta di musical, realizzato con le musiche dei loro grandi successi.

Esibizione di Paolo Conticini e Veera Kinnunen

Adesso, tocca a Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Una delle coppie più attese della serata, vista la prova esemplare della prima puntata.

Ballano un tango sulle note di La favola mia di Renato Zero.

Va sottolineato che il contesto regalato dalle scenografie in apertura di ballo è spesso fatto molto bene.

Ivan Zazzaroni 5: “Mi aspettavo molto di più, non è stato un grande tango”. Carolyn Smith 7: “All’inizio prometteva bene, poi sono rimasta un pochino delusa per la postura. Non è arrivato, mi dispiace”. Fabio Canino 7: “Ma cosa vi aspettate? Avete visto il resto del cast? Lui è nettamente avanti…”. Guillermo Mariotto 4: “Questo programma è magico, sono le dieci e mezzo e spuntano due raggi di sole. Vero è che questo cavallo va tenuto a bada e non sempre è facile”. Selvaggia Lucarelli 10: “Se dopo un tango non hai smosso nulla in Zazzaroni io mi sentirei tranquillizzata. A me ha smosso, mi sa che mi avete rubato la parte del bastian contrario a tutti i costi. Ribadisco che sei figo e se Veera dovesse avere un attacco di appendicite io mi offrirei”. Totale 33 punti. Più 10 di bonus, 43 punti.

Ballando con le Stelle 26 settembre, diretta – Balla Elisa Isoardi

Ora, è il momento di Elisa Isoardi, che balla da sola. Prima dell’esibizione, Raimondo Todaro si collega in diretta dall’ospedale, saluta tutti e incoraggia la sua allieva. Ha l’aria di chi deve ancora riprendersi.

Elisa Isoardi balla un freestyle su …E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo. Sul led wall c’è l’immagine gigante del maestro che segue dall’ospedale.

Carolyn Smith 4: “Piaciuto tantissimo, donna a 360 gradi, veramente bella e coraggiosa. Soltanto, nelle gare ufficiali, quando manca una parte della coppia non si vota…”. Canino 7: “Brava, hai riempito al scena. Ma sei stata anche aiutata dalla Paolo Belli Band”. Selvaggia Lucarelli 6: “Tra l’altro oggi sta male pure il tuo ex (Matteo Salvini). Poteva andare molto male, però hai fatto quello che dovevi fare con sicurezza, carisma e sensualità. Va molto bene”. Ivan Zazzaroni 7: “Una delle poche ad aver ballato”.

Guillermo Mariotto 8, entusiasta, prima di esprimere il giudizio stende una treccia di aglio e peperoncino sul banco della giuria. Vuole allontanare gli influssi malevoli che hanno colpito Todaro. Totale: 32 punti, più 10 di bonus 42 punti.

La Smith spiega di aver dato un voto basso per compensare l’assenza di Todaro.

A stretto giro, spazio a Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Stasera, ballano una salsa su Despacito.

Guillermo Mariotto 7: “Nella prima puntata lui sembrava smarrito. Bisogna dire che la Lucrezia è meravigliosa. Per fortuna Conticini non è solo”. Zazzaroni 9: “Il migliore in assoluto fino ad ora. Hai interpretato alla perfezione lo spirito di Ballando con le Stelle“. Carolyn Smith 5: “Lasciati andare di più”. Canino 7: “Sei riuscito a non rendere tamarro un ballo su una canzone tamarra”. Lucarelli 7. Totale: 35 punti.

Scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli

Ora, decima coppia in gara: ballano Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. Alessandra Mussolini lancia il guanto di sfida a Selvaggia Lucarelli. A suo dire, rea di esser stata sessista. Perché l’ha bacchettata per aver osato nonostante l’età, mentre ha apprezzato uomini più anziani che hanno fatto di peggio.

Intanto, ballano un cha cha cubano.

Carolyn Smith: “Mi piace, sei entrata nel mood, sei provocatrice”. Selvaggia Lucarelli: “Qualsiasi cosa dica, rischio di cadere nella trappola della Mussolini che prova a buttarla in caciara. Ora si gioca addirittura la carta del femminismo. Devo sentire anche lezioni di femminismo da parte della Mussolini. Di fronte a quest’aria da popolana perenne, sto rimpiangendo la sobrietà di Ninetto Davoli”. “Io rinnego quello che ho detto, tu rinnega tutto il resto. Lezioni di vita da te no”, rincara la Lucarelli di fronte alle resistenze della Mussolini. Interviene Roberta Bruzzone: “Francamente non mi sembra il caso di scomodare certe tematiche”.

Zazzaroni 6, Canino 6, Smith 5, Lucarelli 5, Mariotto 5. totale: 27 punti.

Segue, l’esibizione di Antonio Catalani (Holaf) e Tove Villfor. Nella prima puntata, sono stati frenati dalla timidezza e dall’inesperienza di Holaf. Stasera, dichiarano apertamente di cercare il riscatto con un tango. Ballano su Sere nere di Tiziano Ferro.

Carolyn Smith: “Meglio dell’altra settimana, ma non capisco. Non vedo la passione, mi dispiace ma fai una serie di passi per seguire lei e basta”. Selvaggia Lucarelli: “Ma voi vi piacete? Vi siete simpatici? Il fatto che voi non replichiate e non tiriate fuori la grinta, lascia pensare. Così rischiate di scomparire”. Punzecchiato dalla Lucarelli e dagli altri membri della giuria, Holaf si scalda e lascia trasparire un certo spirito battagliero. L’impressione è che debba lavorare molto da tutti i punti di vista. Zazzaroni 4, Canino 4, Smith 2, Lucarelli 5, Mariotto 1. Totale: 16 punti.

Ballando con le Stelle 26 settembre, diretta Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman

Dodicesima e penultima coppia in gara stasera, è quella composta da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. Nella prima puntata, hanno incuriosito molto giuria e pubblico. Oltre ad una certa bravura nel ballo, con la loro esibizione sono riuscite a creare un’atmosfera particolare.

Il video di presentazione mostra tutti i dubbi della Celentano sulle scelte da fare in futuro. Tinna Hoffmann è arrivata per sostituire temporaneamente Samuel Peron, ma l’intesa che è nata con lei è talmente viscerale da tenere in ballo l’ipotesi che la coppia possa continuare così com’è.

Ballano un freestyle moderno su Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.

Carolyn Smith 7: “Piaciuta meno della scorsa settimana, però quest’approccio mi piace tantissimo, sta portando un gusto nuovo a Ballando”. Canino 8: “Stasera c’era anche molto calore. Mi siete piaciute più di tutte”. Mariotto 9: “Come si è composta questa coppia è molto poetico. Siete riuscite una cosa molto sconosciuta, aliena, eterea, non sembrate due persone che ballano”. Lucarelli 8: “Incredibile ma vero, sono riuscite a tirare fuori il meglio da Mariotto“. Ivan Zazzaroni 4: “Non mi sono entusiasmato, perché simile all’altra volta”. Totale: 36 punti .

Chiudono le esibizioni del 26 settembre, Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Ottimo esordio sette giorni fa e stasera giocano la carta del charleston.

Molto bravi e la giuria li apprezza senza riserve. Zazzaroni 8, Canino 8, Smith 7, Lucarelli 7, Mariotto 9. Totale: 39 punti.

La classifica tecnica provvisoria di Ballando con le Stelle 26 settembre

Arriva subito la classifica tecnica. Ultimo Costantino Della Gherardesca, poi Ninetto Davoli e Antonio Catalani. Primo Paolo Conticini, seconda Elisa Isoardi, terza Vittoria Schisano. Bisogna tener conto, però, del bonus di cui hanno usufruito Conticini ed Isoardi. Inoltre, la classifica è provvisoria perché va ancora assegnato il tesoretto da Alberto Matano e bisogna attendere il giudizio dei Tribuni del popolo. Soprattutto, arriverà il voto del pubblico da casa.

Intanto, arrivano i Ricchi e poveri, Ballerini per uno notte. Ricevono la standing ovation dopo un musical ballato su un medley dei loro grandi successi.

Poi, Alberto Matano assegna 50 punti di tesoretto ad Elisa Isoardi, per il coraggio con cui si è messa in gioco. I tribuni del popolo scelgono di dividerlo a metà e di assegnare 25 punti a Ninetto Davoli.

Adesso, non resta che aspettare i nomi delle coppie che andranno allo spareggio. Si Tratta di Barbara Bouchet con Stefano Oradei e Antonio Catalani con Tove Villfor.

Lo spareggio, eliminati Barbara Bouchet e Stefano Oradei

Lo spareggio a Ballando con le Stelle 26 settembre, inizia con l’esibizione di Barbara Bouchet e Stefano Oradei. Ballano una salsa molto vivace.

È una salsa anche quella scelta da Antonio Catalani e Tove Villfor. Catalani conferma tutte le perplessità mostrate durante la gara e rimane piuttosto ingessato.

Nonostante ciò, lui e Tove Villfor la spuntano. Barbara Bouchet e Stefano Oradei eliminati da Ballando con le Stelle.